«Калужскому бренду» 20 лет: «Людей не обманешь, а вас брендами выбрали люди»

Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Производство автокомпонентов и продажа автомобилей» вручал начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Калужской области Александр МИЛОВ.

- Огромное спасибо всем вам за ваше отношение к делу, за ваше отношение к своим клиентам, - сказал Александр Юрьевич на церемонии. - Людей же не обманешь. Можно какую-нибудь чиновничью награду получить за просто так, а вас брендами выбрали люди. За этой наградой стоят пот, кровь и слёзы. Спасибо за то, что развиваете наш регион, а мы как Министерство экономического развития и промышленности обещаем помогать вам всеми своими силами и всем своим ресурсом. Спасибо также «Комсомольской правде», моя любимая газета, кстати, за то, что уже 20 лет отмечает наши региональные бренды. Это очень важно.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы считаем, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и становятся победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Производство автокомпонентов и продажа автомобилей» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

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