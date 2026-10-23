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Новость дня Общество

«Калужскому бренду» 20 лет: «Победа - это заслуга ваших коллективов. Пожалуй, это главный тезис»

Дмитрий Ивьев
23.10, 15:00
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Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Сфера отдыха и туризма» вручал заместитель главы городского округа Калуги, начальник Управления экономики и имущественных отношений города Калуги Роман ЕВСТРАТОВ.

- . Как представитель «компании», которая никогда не будет лауреатом этой премии, поздравляю всех присутствующих, прежде всего «Комсомолку», с такой значимой вехой, - сказал Роман Михайлович. –Отрадно, что у вас вот уже 20 лет хватает сил поддерживать эту премию и развивать ее. Хочу пожелать, чтобы среди лауреатов премии «Калужский бренд» появлялись новые лица. Это очень правильно, когда рождаются новые компании и завоёвывают симпатии калужан. Всех присутствующих также поздравляю с заслуженными наградами. Вы все говорили, что это заслуга вашего коллектива и вы гордитесь им. Пожалуй, это главный тезис. Желаю всем вам развития и новых клиентов, здоровья и мира.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы подсчитали, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и стали победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Сфера отдыха и туризма» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

Генеральный партнер - Федеральная компания DOGMA.

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