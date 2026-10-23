Фора-Банк подтвердил статус «Калужского Бренда» в 2026 году

Фора-Банк вновь подтвердил статус одного из лидеров финансового сектора Калужской области, став победителем престижного регионального конкурса «Калужский бренд-2026». Эта награда отражает высокий уровень доверия со стороны жителей региона, клиентов и деловых партнеров банка.

Премия «Калужский бренд» — знаковое ежегодное событие для местного бизнес-сообщества. В этом году эксклюзивный проект медиахолдинга «Комсомольская правда- Калуга» отмечает свой двадцатилетний юбилей.

В 2026 году Фора-Банк стал участником и победителем в номинации «Банковские и страховые услуги». На торжественной церемонии на одной площадке собрались руководители ведущих предприятий промышленности, строительства, социальной сферы, а также представители органов власти и СМИ.

За прошедший год банк уверенно подтвердил свой статус надежного банка-партнера для бизнеса и региональных властей. Ключевым шагом в этом направлении стала организация и проведение второго межрегионального форума «Бизнес-стратегии 2026: Фокус на межрегиональную кооперацию», который стал авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экономического развития, обмена опытом и выработки эффективных бизнес-решений. Фора-Банк традиционно поддерживает значимые проекты в области культуры, спорта, образования и особое внимание уделяя безопасности финансовых продуктов и мероприятиям по финансовой грамотности, способствующим противодействию мошенническим схемам.

Выступая с поздравлением управляющий калужским филиалом Фора-Банка Вячеслав Агеев выразил признательность горожанам за лояльность и доверие. Он также поблагодарил команду организаторов за отличную подготовку мероприятия и преданность делу:

«Поздравляю «Калужский бренд» с юбилеем — 20-й торжественной церемонией! Хочу выразить признательность изданию за верность важным бизнес-традициям, сохранение сильного бренда и пожелать команде дальнейших успехов.»

Признание в рамках премии «Калужский бренд-2026» стимулирует здоровую конкуренцию на рынке и подтверждает, что стратегия Фора-Банка, ориентированная на клиента и активное участие в жизни региона, полностью себя оправдывает.