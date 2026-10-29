Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Почему Тимирязевка стала калужским брендом
Новость дня Общество

Почему Тимирязевка стала калужским брендом

29.10, 11:20
0 612
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Этот год, когда академия отмечает свой 40-летний юбилей, стал для нее очередным этапом прорыва и развития.

Новый виток развития

Образ сельского труженика в XXI веке разительно изменился и стал значительно привлекательнее, а ключевым достижением Тимирязевки стало то, что ей удается идти в ногу со временем и не отставать от прогресса. И молодежь это оценивает по достоинству, поддерживая высокий интерес к аграрным профессиям.

Яркое свидетельство этому — ​рекордный конкурс, который составил в этом году семь человек на место. На самые востребованные специальности проходной балл достиг 240. А это значит, что образовательный уровень нынешних первокурсников высок как никогда.

Всего на первый курс в этом году пришло около пятисот студентов. Из них 77 человек — ​по целевому набору. И это тоже рекорд — ​вдвое больше, чем в прошлом году.

Еще один важный этап — ​организация бюджетных мест на отделении среднего профессионального образования. Это направление также пользуется спросом: ​конкурс достигает трех человек на место, а проходной балл по аттестату здесь не ниже четырех.

На отделение пришло учиться около ста студентов, это втрое больше, чем в прошлом году. Общее же число студентов КФ ТСХА приблизилось к двум тысячам.

Ключевым условием качественного образования была и будет модернизация материально-­технической базы. В прошлом году был закончен ремонт главного учебного корпуса. Приметное здание на въезде в Калугу теперь радует глаз современной эстетикой. Продолжается и капитальный ремонт в одном из общежитий.

Начался внутренний ремонт — ​учебные помещения не только будут облагорожены, но и получат обновленное оборудование. Современная агротехника становится все более наукоемкой, поэтому качественно оснащенные лаборатории — ​требование времени.

Действующая лаборатория уже сертифицирована на исследования молока, а значит, может выполнять не только учебные, но и производственные задачи. Этот функционал будет расширяться. 

С юных лет в профессии

Еще одно перспективное направление — ​учебная база для подготовки специалистов по переработке и хранению продукции растениеводства и животноводства. Актуальность обусловлена тем, что регион стал национальным лидером по производству молока: число агропредприятий и объемы выпуска растут, а перерабатывающих мощностей не хватает.

Многие производители создают локальную переработку на своей базе, чтобы не транспортировать продукцию в другие области, однако профильных специалистов в регионе остро не хватает. Таким образом, новое направление обещает быть крайне востребованным.

Значительным событием стало открытие 75 агротехнологических классов в рамках федерального проекта «Кад­ры в АПК». Данная инициатива пользуется поддержкой региональных министерств сельского хозяйства и образования. Проект формирует непрерывную систему подготовки кадров — ​от профориентации школьников до деятельности высококвалифицированных специалистов.

В этом году академия стала лауреатом региональной премии «Калужский бренд». Почему же она стала не просто престижным учебным заведением, а настоящей достопримечательностью Калужской области?

Потому что ее знают далеко за пределами нашей области, ​сюда приезжают учиться из Москвы, Смоленска, Брянска, Омска, Тулы, Краснодара и других регионов.

Потому что ее выпускники везде нарасхват: не менее 95% вчерашних студентов трудоустраиваются по специальности на очень достойных условиях.

Потому что студенты демонстрируют впечатляющие успехи не только в учебе, но и в творчестве, в спорте — ​ни одно заметное спортивное мероприятие не обходится без чемпионских медалей на груди спортсменов-­тимирязевцев.

И недаром Калужский филиал академии в минувшем году стал первым в стране, ­согласно федеральному рейтингу Минтруда.

— Горжусь нашими студентами, ­искренне благодарна профессорско-преподавательскому составу, — ​говорит директор КФ ТСХА Светлана Малахова. — ​Благодаря их энергии, таланту и трудолюбию мы уверенно смотрим в будущее и развиваемся по всем направлениям!

г. Калуга, ул. Вишневского, 27

тел.: 8 (4842) 72-51-40

http://kaluga.timacad.ru/

e-mail: priem@kaluga.timacad.ru

Реклама. ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА ИНН 7713080682. erid: 2VfnxvNMsPs
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бренд года
eyJpdiI6InI5VURCRXF5SURHSkIxQlUvcUkzdVE9PSIsInZhbHVlIjoiWlNtRDFpVFBONFhkd3hYeC9VQ2FSMnRkaFdKWlRJUXdLRGtGOERLcDh1dmJYTXVsNWNKZVlIREFtUW5WZjJhb0JjWDRLVmgyMFJFbkJNMDFKWWoyYzljWTlWUDJLaE5UOXZxSGh1ZUN6ZEUvbkxYT1hhdUhNSUN3VktIdlcyVndGdlhiNkl5QTZvaHZaTzFUMWoxRFB1TjFyV0N6S3g1WWRpWUt3Z3BEQVZyM0xuRURQMlBsc3A4VTB3Wk5SdmFoVGJxWWgweVF4OGZoMExKQ1phYjlacml5Qmx5czNtVE1RdU0zSzRHalhpVjBTRFR4WThCT1dEOEtOYitSY3QxSHovYTlaTks1Z01WUmE2T3dCUDY4VlU2cWtaN2cwUlFHUDBMQUZYalMxdzVSbHJyalhGQjdWeWplYVFCNkpaLzlieTRMY01TME9EQkVGcmo1djZtblVucWxtSFB3a1UwSzJsYUpPREJJelBSb0l6WG0xWGJoUjhFbXZ5VVQ4UTJicytUY3NaK2J5ZEZKbDM1VnUwK0duSEJpMm04a2xnOFppbVJOL2srdmFTQWkvN3dDZVFOOGxuVlNLVCsxM2p3byIsIm1hYyI6ImUxNTQ2YjNiOTdjNDQzNmFlMzM2MDRiNjRhMzRlMmNhMDlmM2FlMDkxNWNhYjM0ZWYwYWI0MTM5MjFkOTNmMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9FS2lTbDBtTTY4eVpIckVzcXpBb0E9PSIsInZhbHVlIjoiUmtTSmZLMk5Rak5qM2tRLzFiODN3dTYrZ3JUZWJ3VjJURXQrYW1OdGdOZWJoTVFvRGs1TXNyYjBTSUUxV3JXUXdEWkpkTGxTQ1ZHN0FKZG5ZWDFCVGp2UXNNeXZhWlBPbGlKbU90TThTaUdYM3hhZStIcjRERzJXdDlkSmdkZmlMeDZibCtEUVc1Si9GT0RrNE51L0UyYjVxNEF5bjZaWHYzQzlOekVqVDRYTWlZNlFMMTgySUN2YXpGeUNuODNGcGltTXp6dFdxNm8wMUREODhpZG11VmVoVVkwRHAwVmFESTdGOHkvQlNJYXRTYnpITkVZVktFdTdpN2R5V0dIYTcxZXNUYk5HUUZOWmdWdHU0UVlLemdLd1VodGJuY0tWZkVkVTEwVlZheGlEdlA2RDhSdnEyUHgyMEY4SWJSaE1LYno2cERubi9pcHV2cmQrUW9KTXpHL1VZTXcyTk9zZzI1TUpXNHJPdDk4aEVyYWlEbnM0djRYUlhGcjg3NkVJZVFpV0FmZ2xsa1lKbXZlOTVCWGFGeHc2Y2h6NEtzTit5dmkzY2EyMTl4cWkwelpJK1ZjUUovUWJXMVNvOFV5enRJekZXYmJ2TVpvMnNhTWlzKzdlTkZFdDVYOUV6THIxQmQxaXMwL0EyN2RzRVZISlgzd1B0RS9SMERyT3dIZ0Q4OXBJVnRNak5Sd0QxaGZQZVQycUQwS2xWcy9qNExKWTdGR0Z2YXc1M3RaajVoZDR3TFB1OVpCS05BN2l6TmZVRm4wSVdCU01DSFlLRWNXMTJ6RG5jOWdBWWxVUmpGUjVTNGZIQ01FQmlQL3Q3NC8xQlpUeE9xVDhnOVZUbmpDciIsIm1hYyI6IjhhNjE4NzIzNDhlMjcxNDQ0NDAxNzAzODQ4ZTJiNTkxZTgzODcyZTE0ZjZiMTYwMjQzMWE2OGQzZTM5NDc0NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+