Почему Тимирязевка стала калужским брендом

Этот год, когда академия отмечает свой 40-летний юбилей, стал для нее очередным этапом прорыва и развития.

Новый виток развития

Образ сельского труженика в XXI веке разительно изменился и стал значительно привлекательнее, а ключевым достижением Тимирязевки стало то, что ей удается идти в ногу со временем и не отставать от прогресса. И молодежь это оценивает по достоинству, поддерживая высокий интерес к аграрным профессиям.

Яркое свидетельство этому — ​рекордный конкурс, который составил в этом году семь человек на место. На самые востребованные специальности проходной балл достиг 240. А это значит, что образовательный уровень нынешних первокурсников высок как никогда.

Всего на первый курс в этом году пришло около пятисот студентов. Из них 77 человек — ​по целевому набору. И это тоже рекорд — ​вдвое больше, чем в прошлом году.

Еще один важный этап — ​организация бюджетных мест на отделении среднего профессионального образования. Это направление также пользуется спросом: ​конкурс достигает трех человек на место, а проходной балл по аттестату здесь не ниже четырех.

На отделение пришло учиться около ста студентов, это втрое больше, чем в прошлом году. Общее же число студентов КФ ТСХА приблизилось к двум тысячам.

Ключевым условием качественного образования была и будет модернизация материально-­технической базы. В прошлом году был закончен ремонт главного учебного корпуса. Приметное здание на въезде в Калугу теперь радует глаз современной эстетикой. Продолжается и капитальный ремонт в одном из общежитий.

Начался внутренний ремонт — ​учебные помещения не только будут облагорожены, но и получат обновленное оборудование. Современная агротехника становится все более наукоемкой, поэтому качественно оснащенные лаборатории — ​требование времени.

Действующая лаборатория уже сертифицирована на исследования молока, а значит, может выполнять не только учебные, но и производственные задачи. Этот функционал будет расширяться.

С юных лет в профессии

Еще одно перспективное направление — ​учебная база для подготовки специалистов по переработке и хранению продукции растениеводства и животноводства. Актуальность обусловлена тем, что регион стал национальным лидером по производству молока: число агропредприятий и объемы выпуска растут, а перерабатывающих мощностей не хватает.

Многие производители создают локальную переработку на своей базе, чтобы не транспортировать продукцию в другие области, однако профильных специалистов в регионе остро не хватает. Таким образом, новое направление обещает быть крайне востребованным. Значительным событием стало открытие 75 агротехнологических классов в рамках федерального проекта «Кад­ры в АПК». Данная инициатива пользуется поддержкой региональных министерств сельского хозяйства и образования. Проект формирует непрерывную систему подготовки кадров — ​от профориентации школьников до деятельности высококвалифицированных специалистов. В этом году академия стала лауреатом региональной премии «Калужский бренд». Почему же она стала не просто престижным учебным заведением, а настоящей достопримечательностью Калужской области?

Потому что ее знают далеко за пределами нашей области, ​сюда приезжают учиться из Москвы, Смоленска, Брянска, Омска, Тулы, Краснодара и других регионов.

Потому что ее выпускники везде нарасхват: не менее 95% вчерашних студентов трудоустраиваются по специальности на очень достойных условиях.

Потому что студенты демонстрируют впечатляющие успехи не только в учебе, но и в творчестве, в спорте — ​ни одно заметное спортивное мероприятие не обходится без чемпионских медалей на груди спортсменов-­тимирязевцев.

И недаром Калужский филиал академии в минувшем году стал первым в стране, ­согласно федеральному рейтингу Минтруда.

— Горжусь нашими студентами, ­искренне благодарна профессорско-преподавательскому составу, — ​говорит директор КФ ТСХА Светлана Малахова. — ​Благодаря их энергии, таланту и трудолюбию мы уверенно смотрим в будущее и развиваемся по всем направлениям!

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