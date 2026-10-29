Почему Тимирязевка стала калужским брендом
Этот год, когда академия отмечает свой 40-летний юбилей, стал для нее очередным этапом прорыва и развития.
Новый виток развития
Образ сельского труженика в XXI веке разительно изменился и стал значительно привлекательнее, а ключевым достижением Тимирязевки стало то, что ей удается идти в ногу со временем и не отставать от прогресса. И молодежь это оценивает по достоинству, поддерживая высокий интерес к аграрным профессиям.
Яркое свидетельство этому — рекордный конкурс, который составил в этом году семь человек на место. На самые востребованные специальности проходной балл достиг 240. А это значит, что образовательный уровень нынешних первокурсников высок как никогда.
Всего на первый курс в этом году пришло около пятисот студентов. Из них 77 человек — по целевому набору. И это тоже рекорд — вдвое больше, чем в прошлом году.
Еще один важный этап — организация бюджетных мест на отделении среднего профессионального образования. Это направление также пользуется спросом: конкурс достигает трех человек на место, а проходной балл по аттестату здесь не ниже четырех.
На отделение пришло учиться около ста студентов, это втрое больше, чем в прошлом году. Общее же число студентов КФ ТСХА приблизилось к двум тысячам.
Ключевым условием качественного образования была и будет модернизация материально-технической базы. В прошлом году был закончен ремонт главного учебного корпуса. Приметное здание на въезде в Калугу теперь радует глаз современной эстетикой. Продолжается и капитальный ремонт в одном из общежитий.
Начался внутренний ремонт — учебные помещения не только будут облагорожены, но и получат обновленное оборудование. Современная агротехника становится все более наукоемкой, поэтому качественно оснащенные лаборатории — требование времени.
Действующая лаборатория уже сертифицирована на исследования молока, а значит, может выполнять не только учебные, но и производственные задачи. Этот функционал будет расширяться.
С юных лет в профессии
Еще одно перспективное направление — учебная база для подготовки специалистов по переработке и хранению продукции растениеводства и животноводства. Актуальность обусловлена тем, что регион стал национальным лидером по производству молока: число агропредприятий и объемы выпуска растут, а перерабатывающих мощностей не хватает.
Многие производители создают локальную переработку на своей базе, чтобы не транспортировать продукцию в другие области, однако профильных специалистов в регионе остро не хватает. Таким образом, новое направление обещает быть крайне востребованным.
Значительным событием стало открытие 75 агротехнологических классов в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Данная инициатива пользуется поддержкой региональных министерств сельского хозяйства и образования. Проект формирует непрерывную систему подготовки кадров — от профориентации школьников до деятельности высококвалифицированных специалистов.
В этом году академия стала лауреатом региональной премии «Калужский бренд». Почему же она стала не просто престижным учебным заведением, а настоящей достопримечательностью Калужской области?
Потому что ее знают далеко за пределами нашей области, сюда приезжают учиться из Москвы, Смоленска, Брянска, Омска, Тулы, Краснодара и других регионов.
Потому что ее выпускники везде нарасхват: не менее 95% вчерашних студентов трудоустраиваются по специальности на очень достойных условиях.
Потому что студенты демонстрируют впечатляющие успехи не только в учебе, но и в творчестве, в спорте — ни одно заметное спортивное мероприятие не обходится без чемпионских медалей на груди спортсменов-тимирязевцев.
И недаром Калужский филиал академии в минувшем году стал первым в стране, согласно федеральному рейтингу Минтруда.
— Горжусь нашими студентами, искренне благодарна профессорско-преподавательскому составу, — говорит директор КФ ТСХА Светлана Малахова. — Благодаря их энергии, таланту и трудолюбию мы уверенно смотрим в будущее и развиваемся по всем направлениям!
г. Калуга, ул. Вишневского, 27
тел.: 8 (4842) 72-51-40
e-mail: priem@kaluga.timacad.ru
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