Обретайте блеск улыбки с «Клиникой здоровья»

Отделению стоматологии, которое бережно и заботливо возвращает калужанам здоровье зубов, исполнилось пять лет!

Современное и удобное здание «Клиники здоровья» на Телевизионной притягивает внимание калужан уже более десятилетия.

Репутацию этому лечебному учреждению создает множество факторов. И в первую очередь это безу­пречный профессионализм врачей множества специальностей. Но не только!

Это грамотно выстроенный распорядок, который позволяет не тратить время в очередях и на поездки по специалистам в разные точки города — практически все необходимое есть здесь и сейчас.

Это еще и максимально заботливое отношение к каждому пациенту — от новорожденной крошки до человека почтенного возраста.

Это уверенное следование всем передовым достижениям современной медицины, помогающим сделать лечение не только эффективным, но и комфортным.

А еще это непрерывное развитие, расширение компетенций, делающее клинику мощным медицинским центром, вооруженным знаниями, опытом и технологиями.

Одной из ключевых точек и очередным витком развития и стало появление нового направления — стоматологии.

— Пять лет назад все начиналось с простой мысли: стоматология должна быть не про страх, а про заботу, — отмечает генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Пять лет — рубеж, когда уже есть что вспомнить, ведь за это время мы стали частью жизни многих семей.

И действительно, путь пройден, хоть и небольшой, но впечатляющий. Что очень важно, на этом пути молодое отделение следовало всем принципам и традициям, которые сложились в «Клинике ЗДОРОВьЯ».

Основа любого дела — сплоченный коллектив профессионалов. Поэтому в первую очередь стояла задача собрать таких людей. Универсальная команда специалистов теперь решает комплексные задачи — начиная с терапии и заканчивая ортодонтией и имплантологией.

На помощь им приходит мощное современное оборудование, включающее 3D-сканеры и компьютерную томографию, — все это делает диагностику точнее, а лечение — предсказуемее.

Отдельная гордость — детская стоматология, где умеют не только бережно и безболезненно лечить зубы, но и находят особый подход к маленьким пациентам. И покидая кабинет врача со здоровенькими зубками, даже малыши знают: доктор — это совсем не страшно.

Конечно, не остается без внимания один из ключевых принципов — развитие. Уже строятся планы на расширение и освоение новых направлений. Ведь чем проще пациенту найти нужного врача, тем меньше стресса.

— Сегодня мы думаем и о том, как сделать качественную стоматологию еще доступнее, — подчеркивает Ирина Садыкова. — Но главное остается прежним. Мы сохраняем наше кредо — бережное отношение и индивидуальный подход к каждому. Любой человек, который заходит в нашу клинику, должен уйти с ощущением, что о нем позаботились. И я верю, что у нас это получается.

В этом году «Клиника ЗДОРОВьЯ» в очередной раз становится лауреатом премии «Калужский бренд». Особая ценность этой награды — полная ее объективность, ведь голосуют не члены какого-то жюри, а обыкновенные калужане. А кому, как не им знать истинные профессиональные и человеческие качества тех врачей, которые помогают вернуть радость жизни!

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

www.zdorovie-kaluga.ru

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