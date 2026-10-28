Новая грамотность: почему ИИ встал в один ряд со счетом и чтением

К чему нужно готовиться уже со школы, чтобы не остаться без работы.

Летом 2026 года ВЦИОМ провел исследование о том, как люди пользуются нейросетями. 78% интернет-­пользователей уже обращались к ИИ, 58% делают это раз в неделю или чаще. Даже среди людей с минимальными цифровыми навыками больше половины хотя бы раз попробовали нейросети (данные АЦ ВЦИОМ, июль 2026, wciom.ru).

Через несколько лет навык работы с ИИ будет таким же привычным, как умение отправить голосовое сообщение. Как мы к этому пришли и что эти перемены означают для семей: для взрослых, которые задумываются о смене профессии, и для детей, которым только предстоит выбрать свою?

Почему нас заставляют быть айтишниками? Или нет?

Двадцать лет назад работать в ИТ не казалось чем-­то престижным. В эту сферу шли технари, которые, по мнению офисной общественности, могли починить принтер или укротить Excel, если у секретаря Аллочки неожиданно «все исчезло». Конечно, такое представление не имело отношения к реальной работе: серверам, алгоритмам и языкам программирования. При этом чтобы стать квалифицированным айтишником, нужно было пройти серьезный путь: с детства учить физику и математику, поступить в условную «Бауманку» и знать английский, потому что техническую литературу практически не переводили на русский язык.

Все изменилось с приходом ИИ. Сегодня, чтобы написать несколько строчек кода, не нужно тратить годы жизни на изучение программирования. В чате с нейросетью создание одностраничного сайта занимает 30 минут, написание скрипта для сортировки больших массивов данных — ​15 минут, разработка презентации — ​10 минут и т. д. При этом просто попросить нейросеть «сделать красиво» не выйдет. Как и с любым инструментом, с ИИ нужно уметь работать.

Почему никуда не берут после вуза, какие навыки нужны работодателю на самом деле

Формальное образование не успевает за той скоростью, с которой развивается мир. Школа дает базу, вуз — ​будущую специальность, которую человек получит только через пять лет. За это время развиваются технологии и появляются новые требования к сотрудникам, они просто не успевают попасть в программу студента. Например, пять лет назад слова ChatGPT никто не знал, а сегодня без него не собирают квартальные отчеты. И получается, что выпускник, который со школы готовился к ЕГЭ по математике и русскому, поступил в вуз, где честно изучал узкоспециализированные навыки, не может найти работу. Его просто не готовили к тому, что действительно нужно рынку труда.

Всемирный экономический форум (WEF) перечисляет главные навыки на ближайшие годы: аналитическое мышление, креативность, гибкость, работа с ИИ, коммуникация, любопытство, способность учиться всю жизнь. Половина списка — ​гибкие навыки: умение работать в команде, договариваться, выступать перед людьми. Они развиваются не на скучной лекции про «работу в команде». Они должны появляться параллельно обучению в школе, когда ребенок делает проект вместе с другими: программирует игру, снимает ролик для соцсетей, придумывает дизайн-­концепцию. В процессе он обсуждает идеи, распределяет роли, защищает свое решение — ​вещи, которые пригодятся ему в любой профессии. Отдельная тема — ​публичные выступления. Умение объяснить свою идею людям на понятном языке нужно программисту, дизайнеру, врачу и предпринимателю. Ребенок, который в десять лет спокойно показывает свой проект залу, к 20 годам чувствует себя увереннее сверстников на собеседованиях и защитах.

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