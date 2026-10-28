Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи «Калужский бренд – 2026»: список победителей
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

«Калужский бренд – 2026»: список победителей

Дмитрий Ивьев
28.10, 11:09
0 862
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Промышленные предприятия  

  • АО «Тайфун»
  • ПАО «КАДВИ»
  • ООО «Полигон ЖБЦ»   
  • Общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
  • Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
  • ООО «Меркатор Калуга»
  • ООО «Архбум тиссью групп»

Производство автокомпонентов и продажа автомобилей

  • АО «МС Автомотив»
  • ООО «Автомобильные технологии»
  • ООО «Фуяо Стекло Рус»
  • Шинный завод Gislaved (филиал АО «Кордиант» в г. Калуге)
  • ООО «Автоград»  

Страховые и банковские услуги

  • Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
  • Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
  • Дополнительный офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Калуге
  • АО «Газэнергобанк»

Предприятия строительной сферы

  • Федеральная компания DOGMA
  • ООО «КалугаТИСИЗ»
  • Проект ЖК «Эталон»
  • ООО Специализированный застройщик «Новый город»
  • Строительная компания «Дом Мечты»
  • ООО «Кровля и Изоляция – Калуга»

Сфера услуг

  • ПАО «Калужская сбытовая компания»
  • Филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Калуга
  • Бизнес-центр «Московский»
  • Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
  • Студия красоты Светланы Тальяновой (ИП Тальянова С.В.)   

Услуги в сфере здравоохранения среди государственных клиник

  • ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
  • БСМП
  • ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
  • ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»)

Услуги в сфере здравоохранения среди частных клиник        

  • ООО «СТОМАТОЛОГ»
  • ООО «Эндохирургический Центр»
  • ООО «Нью Смайл»
  • ООО «Клиника здоровья»       
  • ООО «МедикПро»
  • ООО «Семейная стоматология»
  • ООО «Медицинский консилиум»
  • ООО «Центр МедПроф»
  • ООО «Центр Педиатрии»

Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

  • ООО ТЦ «Агрит»
  • ООО «СП «ЛИДЕР»
  • Сеть магазинов «Ферма»
  • АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
  • АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе
  • ООО «Агрофирма Оптина»
  • Кондитерская фабрика «Хлебный Спас».

Услуги в сфере образования и культуры

  • ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»
  • ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева» Калужский филиал  
  • Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
  • Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ
  • АНО ДПО «Академия ТОП Калуга»

Сфера отдыха и туризма

  • Отель-заповедник «Лесное»
  • ООО «Термы»
  • ООО «Сервиком» (Отель «Амбассадор Калуга»)
  • Досуговый центр «Планета-Калуга»
  • Ресторан «Пять звеёзд»
  • Отель Hilton Garden Inn Kaluga
  • Парк-отель «Лаврово-Песочня»

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужский бренд бренд года
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iko2OXNZQnpGWUM5VjN2TVVqTTd2aWc9PSIsInZhbHVlIjoiZUcwYmU3ZkJQWlU5OGhrNDFGTmpheThSSlNFeG1nd0h6N3dEU2poLzhhVHEwUWREdUZ4VkhML1B1RmpVTUJCamFQZTUrUmtlZVd4djVVekhSYUltb3dnaUsveHhwWXA5SmhIUkdGNkZCaVdmRHNKUG5xRXJ0K1FRa2d1TmNnSm0zN0dPQkFRUUp6NmpYMXBKNXlvMkJmY0lQQ05LRjJKa1JZTEhveExlVW9kOVZBMHkzbzV1SnA2bEg3YVZ4YnVrd0ZTMWZXQkg1bUVpcjdWbS8rTGF4Rlo4ZEZ6UVNHdG5vK1BBeklJdVV6ZnZvREExYmFaQkFRYW1zVUpHdXV1K1Z2cjVBT3pKMnZRbkxJV3NpZFJGdDl5RHFYcmM0TlZNbmY2Q2sxZjlYNERSbmhuZmdBZEplSnlrWnZZVm9GZ01oNmJDSk9LYW9YMVlSY3hyTUVKUjlTWTlycktJQ2dwT3NlVDBkVyt2dlpJb0MvUTFQeHg0NldpZm9MOFk1Rk9YSHlURFdLOE9rL0l0cUhQMUwvUUJsZTZka05xdGlLcG4yY1h1TUMrc1lHWDFpYlNMK3NJUFhTOGtLQTY0TDg2ZyIsIm1hYyI6IjI0MzEyMzRhYzE2MTkyOTE5YmVhMjk2ZDEwODNkNzFmYTkzYjE5OWFmYjkyNjhkNTQzZThiZDk1ZTJhYWQyNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJ2b1JDenMvZmlEbmJGYWdpVjJaS0E9PSIsInZhbHVlIjoiSkxPRW9nS2lHT0x1WU41QzJhaEEyYzNpME9Fa3k5TnVZcDlPNWl6NFdLMEVXUm5WU2UrTFRoRStyd0Nac2M2NVBFS2ZzUHFmSm13UHRYTndnNVdJR0NwanhHQlFJbWoxcG55VnpoVytublJ4Tkt6TkRNK1hWeXVYK3ZSQ3hnemk4Ny9IbE5wbktZRFdibktqNjM0UUR2Z2h1VWZFRXkyWFhzYlpyTzdRd2cxWkJERXd3NlA5R3ZxRHQ0dWl0cWJGMFhZK3RRUjk5Nk5oUlRrSjFTVmtER0wyUkxrTmYrR3Q2TmlGeHJ2L0RHUEpqbGk1bzhleWVWdDFUVHdOeGZ5UHAzY0hWVGtibGJLZW84THVlT3FGdmpGd05XOVVoNk9TbG9YaXpSQnZmUHA5ZmVzQlZPNVhxZ293eXY5VWx0aFJycGFua212M2xSdnRFa1UxeW5UWWxZV29UNlpNT01Jd2hJaEZ6ZWI3SFZaaGZpdkxPZUZ1ZkM5V2QvN0RCN2d1aStpNCs2ZEdDTjN6V2xBUFJCVlF1TDZxaUVvaWNLNXNQQ1NRY1V4MHRMajEvb09jS014MG5ZU1Avend2eFdhbVlLV2VHbkYwV25CR3gySG1OckdSMjRwM1JPSnk0QWRBMjYydUNONllDM1ZySVNpTU9GcHpPQnhXTmJsR244SzY5dnlEeEdxZUlxcXA0MUJlRHRWNzlIQ0l3MlFyMDVBMURCMXZ5dnA4WG00UWkyeHJJaUFVRFVTUTNrME8rUmxFdGt4U3d2djVCV1FzQytUWTN0NXpzMGlnUWo4OE44eFEzOWpNVkRNcVlQU3cxMGp0UGhIQm9USmEzSDQ5cnRmcSIsIm1hYyI6IjQzYTk3ZDA2MjhjMTg4ZDE3ODY2ZTMwYzc3ZmI0MWJhOGJlMzBlYzJiOWI5NTVkZTBlM2E1ODY0MThjMGMxOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+