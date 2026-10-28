«Калужский бренд – 2026»: список победителей
Промышленные предприятия
- АО «Тайфун»
- ПАО «КАДВИ»
- ООО «Полигон ЖБЦ»
- Общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
- Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
- ООО «Меркатор Калуга»
- ООО «Архбум тиссью групп»
Производство автокомпонентов и продажа автомобилей
- АО «МС Автомотив»
- ООО «Автомобильные технологии»
- ООО «Фуяо Стекло Рус»
- Шинный завод Gislaved (филиал АО «Кордиант» в г. Калуге)
- ООО «Автоград»
Страховые и банковские услуги
- Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
- Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
- Дополнительный офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Калуге
- АО «Газэнергобанк»
Предприятия строительной сферы
- Федеральная компания DOGMA
- ООО «КалугаТИСИЗ»
- Проект ЖК «Эталон»
- ООО Специализированный застройщик «Новый город»
- Строительная компания «Дом Мечты»
- ООО «Кровля и Изоляция – Калуга»
Сфера услуг
- ПАО «Калужская сбытовая компания»
- Филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Калуга
- Бизнес-центр «Московский»
- Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
- Студия красоты Светланы Тальяновой (ИП Тальянова С.В.)
Услуги в сфере здравоохранения среди государственных клиник
- ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
- БСМП
- ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
- ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»)
Услуги в сфере здравоохранения среди частных клиник
- ООО «СТОМАТОЛОГ»
- ООО «Эндохирургический Центр»
- ООО «Нью Смайл»
- ООО «Клиника здоровья»
- ООО «МедикПро»
- ООО «Семейная стоматология»
- ООО «Медицинский консилиум»
- ООО «Центр МедПроф»
- ООО «Центр Педиатрии»
Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность
- ООО ТЦ «Агрит»
- ООО «СП «ЛИДЕР»
- Сеть магазинов «Ферма»
- АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
- АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе
- ООО «Агрофирма Оптина»
- Кондитерская фабрика «Хлебный Спас».
Услуги в сфере образования и культуры
- ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»
- ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева» Калужский филиал
- Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
- Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ
- АНО ДПО «Академия ТОП Калуга»
Сфера отдыха и туризма
- Отель-заповедник «Лесное»
- ООО «Термы»
- ООО «Сервиком» (Отель «Амбассадор Калуга»)
- Досуговый центр «Планета-Калуга»
- Ресторан «Пять звеёзд»
- Отель Hilton Garden Inn Kaluga
- Парк-отель «Лаврово-Песочня»
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