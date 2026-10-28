Передовые знания, современные технологии и внимание к пациентам

В 2026 году травматологи БСМП провели первые самостоятельные операции по эндопротезированию колена с помощью робота-ортопеда.

В 2026 году травматологи БСМП провели первые самостоятельные операции по эндопротезированию колена с помощью робота-ортопеда.

О новом приемном отделении, подготовке кадров и заботе о пациентах рассказывает главный врач БСМП Алан Юрьевич Цкаев.

— Алан Юрьевич, первое, с чем сталкивается пациент в больнице, ​это приемное отделение. Какие проблемы и пути решения Вы здесь видите?

— От работы приемного отделения во многом зависит исход ­лечения. При тяжелой травме, ­инфаркте, кровотечении счет идет на минуты. Только через приемное отделение хирургического корпуса ежегодно проходит около 35 тысяч пациентов. Обеспечить им качественную помощь в максимально сжатые сроки — ​первостепенная задача. В этом году нашей больнице исполнилось 65 лет. С одной стороны, накоплен огромный опыт лечения пациентов, который помогает в критических ситуациях. С другой, старые корпуса и нехватка площадей ­тормозят внедрение новых стандартов оказания экстренной помощи. Сегодня в работе сразу два проекта: реконструкция первого этажа хирургического корпуса и строительство быстровозводимого модульного здания приемного отделения.

Реконструкция предусматривает перепланировку помещений, замену инженерных систем и оснащение современным оборудованием. Модульный корпус изначально спроектирован как стационарное приемное отделение — ​по такому принципу ­работают ведущие многопрофильные больницы Москвы. В его основе — медицинская сортировка (триаж): пациентов распределяют по зонам в зависимости от тяжести состояния. Предусмотрены противошоковая палата, палаты краткосрочного динамического наблюдения и пребывания, электронная маршрутизация и связь с бригадами скорой помощи еще до прибытия больного. Обследование — ​в одном месте: экспресс-­лаборатория, УЗИ, рентген, КТ и ангиограф — в шаговой доступности. На каждом этапе реализуется принцип «врач к пациенту».

— Что даст внедрение этих проектов?

— Калужский регион получит современный приемный комплекс, отвечающий действующим порядкам оказания медицинской помощи и рассчитанный на возрастающий поток больных.

Система «триаж» помогает минимизировать потери времени, максимально быстро оказать помощь тяжелым пациентам, улучшить качество медицинской помощи, обеспечить безопасность пациентам и персоналу. Также новые стандарты позволяют сэкономить ресурсы и снизить нагрузку на систему местного здравоохранения.

В модульном корпусе на каждом этапе будет реализован принцип «врач к пациенту».

— В больнице внедряется много высоких технологий и нового оборудования, что требует квалифицированных специалистов. Как решается эта задача?

— Делаем ставку на непрерывное повышение квалификации по принципу «из рук в руки». Для этого на базе больницы для врачей региона проводим регулярные мастер-­классы и конференции с трансляцией в сеть интернет. Уже 13 лет мы сотрудничаем по основным направлениям с ­ведущими федеральными медицинскими центрами и специалистами Москвы и Санкт-­Петербурга.

Особое внимание уделяем многопрофильной хирургии, травматологии и ортопедии, анестезиологии и реанимации. В 2026 году на базе БСМП уже проведено пять обучающих мероприятий, еще три пройдут в ближайшее время. Наставниками выступят хирурги мирового уровня — ​профессора Э.А. Галлямов, С.Г. Шаповальянц, А.В. Чжао.

— Что дают подобные мероприятия?

— За последние годы в практику внедрено около 70 новых высокотехнологичных операций. Это позволило сократить сроки пребывания пациента в стационаре, повысить качество лечения и сэкономить около 290 миллионов руб­лей бюджетных средств. Про больницу стали говорить, что сложные диагнозы — ​наша специализация.

Профессор А.В. Чжао проводит операцию экспертного уровня на кишечнике.

— Как больница работает с будущими медиками?

— БСМП — ​клиническая база медицинского колледжа и двух вузов. В течение года в больнице пройдут практическую подготовку 37 ординаторов и около 600 студентов. Уверен: педагогика — ​дело коллективное и системное. Поэтому 12 врачей больницы преподают профильные дисциплины в медицинском институте. Совместно с КГУ им. К.Э. Циолковского в больнице открыты симуляционный центр, ординатура, аспирантура и хирургический кружок, проходят региональные студенческие олимпиады.

Часть выпускников остается в БСМП. Последний пример: Неъмат Тураев, который после ординатуры работает у нас врачом-­хирургом. У него не только «хорошие руки», но и светлая голова — ​знает несколько языков и с легкостью осваивает новые технологии. С такой молодежью приятно работать.

— Подготовка идет только для региона?

— Педагогика не имеет границ. БСМП уже несколько лет готовит специалистов из других стран. Второй год практические навыки осваивают молодые ординаторы-­хирурги из Египта, Анголы и Кот-­д’Ивуара. Планируем расширить это направление. Такая работа — ​это мост между странами и шанс сделать современную медицину доступнее для тысяч людей.

— Какая работа ведется по созданию комфортной среды для пациентов и сотрудников?

— Большое внимание мы уделяем хирургическому корпусу, где серьезного ремонта не было больше 15 лет. Обновляем поэтапно. Отремонтированы пять отделений и входная группа. Сделан новый пандус с поручнями и противоскользящим покрытием. Заменили часть асфальтового покрытия и старого забора. Сделали еще один вход с улицы Октябрьской и небольшую зону отдыха рядом. Заменили мостик для перевозки пациентов между корпусами.

Работы продолжатся и в следующем году. Планируем провести ­капитальный ремонт подвала и первого этажа хирургического корпуса для организации ­приемного отделения по новым стандартам оказания экстренной медицинской помощи. Продолжится текущий ремонт отделений и благоустройство территории.

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