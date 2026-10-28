Передовые знания, современные технологии и внимание к пациентам
О новом приемном отделении, подготовке кадров и заботе о пациентах рассказывает главный врач БСМП Алан Юрьевич Цкаев.
— Алан Юрьевич, первое, с чем сталкивается пациент в больнице, это приемное отделение. Какие проблемы и пути решения Вы здесь видите?
— От работы приемного отделения во многом зависит исход лечения. При тяжелой травме, инфаркте, кровотечении счет идет на минуты. Только через приемное отделение хирургического корпуса ежегодно проходит около 35 тысяч пациентов. Обеспечить им качественную помощь в максимально сжатые сроки — первостепенная задача.
В этом году нашей больнице исполнилось 65 лет. С одной стороны, накоплен огромный опыт лечения пациентов, который помогает в критических ситуациях. С другой, старые корпуса и нехватка площадей тормозят внедрение новых стандартов оказания экстренной помощи.
Сегодня в работе сразу два проекта: реконструкция первого этажа хирургического корпуса и строительство быстровозводимого модульного здания приемного отделения.
Реконструкция предусматривает перепланировку помещений, замену инженерных систем и оснащение современным оборудованием. Модульный корпус изначально спроектирован как стационарное приемное отделение — по такому принципу работают ведущие многопрофильные больницы Москвы. В его основе — медицинская сортировка (триаж): пациентов распределяют по зонам в зависимости от тяжести состояния. Предусмотрены противошоковая палата, палаты краткосрочного динамического наблюдения и пребывания, электронная маршрутизация и связь с бригадами скорой помощи еще до прибытия больного. Обследование — в одном месте: экспресс-лаборатория, УЗИ, рентген, КТ и ангиограф — в шаговой доступности. На каждом этапе реализуется принцип «врач к пациенту».
— Что даст внедрение этих проектов?
— Калужский регион получит современный приемный комплекс, отвечающий действующим порядкам оказания медицинской помощи и рассчитанный на возрастающий поток больных.
Система «триаж» помогает минимизировать потери времени, максимально быстро оказать помощь тяжелым пациентам, улучшить качество медицинской помощи, обеспечить безопасность пациентам и персоналу. Также новые стандарты позволяют сэкономить ресурсы и снизить нагрузку на систему местного здравоохранения.
— В больнице внедряется много высоких технологий и нового оборудования, что требует квалифицированных специалистов. Как решается эта задача?
— Делаем ставку на непрерывное повышение квалификации по принципу «из рук в руки». Для этого на базе больницы для врачей региона проводим регулярные мастер-классы и конференции с трансляцией в сеть интернет. Уже 13 лет мы сотрудничаем по основным направлениям с ведущими федеральными медицинскими центрами и специалистами Москвы и Санкт-Петербурга.
Особое внимание уделяем многопрофильной хирургии, травматологии и ортопедии, анестезиологии и реанимации. В 2026 году на базе БСМП уже проведено пять обучающих мероприятий, еще три пройдут в ближайшее время. Наставниками выступят хирурги мирового уровня — профессора Э.А. Галлямов, С.Г. Шаповальянц, А.В. Чжао.
— Что дают подобные мероприятия?
— За последние годы в практику внедрено около 70 новых высокотехнологичных операций. Это позволило сократить сроки пребывания пациента в стационаре, повысить качество лечения и сэкономить около 290 миллионов рублей бюджетных средств. Про больницу стали говорить, что сложные диагнозы — наша специализация.
— Как больница работает с будущими медиками?
— БСМП — клиническая база медицинского колледжа и двух вузов. В течение года в больнице пройдут практическую подготовку 37 ординаторов и около 600 студентов. Уверен: педагогика — дело коллективное и системное. Поэтому 12 врачей больницы преподают профильные дисциплины в медицинском институте. Совместно с КГУ им. К.Э. Циолковского в больнице открыты симуляционный центр, ординатура, аспирантура и хирургический кружок, проходят региональные студенческие олимпиады.
Часть выпускников остается в БСМП. Последний пример: Неъмат Тураев, который после ординатуры работает у нас врачом-хирургом. У него не только «хорошие руки», но и светлая голова — знает несколько языков и с легкостью осваивает новые технологии. С такой молодежью приятно работать.
— Подготовка идет только для региона?
— Педагогика не имеет границ. БСМП уже несколько лет готовит специалистов из других стран. Второй год практические навыки осваивают молодые ординаторы-хирурги из Египта, Анголы и Кот-д’Ивуара. Планируем расширить это направление. Такая работа — это мост между странами и шанс сделать современную медицину доступнее для тысяч людей.
— Какая работа ведется по созданию комфортной среды для пациентов и сотрудников?
— Большое внимание мы уделяем хирургическому корпусу, где серьезного ремонта не было больше 15 лет. Обновляем поэтапно. Отремонтированы пять отделений и входная группа. Сделан новый пандус с поручнями и противоскользящим покрытием. Заменили часть асфальтового покрытия и старого забора. Сделали еще один вход с улицы Октябрьской и небольшую зону отдыха рядом. Заменили мостик для перевозки пациентов между корпусами.
Работы продолжатся и в следующем году. Планируем провести капитальный ремонт подвала и первого этажа хирургического корпуса для организации приемного отделения по новым стандартам оказания экстренной медицинской помощи. Продолжится текущий ремонт отделений и благоустройство территории.
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