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Классика здорового питания от Козельского завода

30.10, 17:30
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Выбирайте здоровье и натуральность вместе с продукцией Козельского молочного завода.

Наши классические молоко 3,2% и творог от 0% до 9% — это идеальный источник белка и кальция для вас и ваших близких. Посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с полным каталогом свежей молочной продукции и где приобрести!

Здоровье начинается с простого. Выбирайте «Живое»!

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