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«Калужскому бренду» 20 лет: «Сельское хозяйство – оно про любовь. Без нее в нем делать нечего»

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:30
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Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность» вручал заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Александр КУЗИН.

- Во-первых, поздравляю всех с получением этой замечательной премии, - сказал Александр Николаевич. – Отдельная благодарность «Комсомольской Правде». Когда ехал сюда, вспомнил, что 20 лет назад, когда интернет был ещё не сильно развит, сотрудники «Комсомольской правды» выходили на улицы и опрашивали людей. Помню, как записывали ручкой в блокнотик их ответы. И это очень здорово, когда люди сами называют бренды и благодаря этому конкурсу мы, простые калужане, узнаем, к кому лучше обратиться, если что-то случилось. В какую клинику пойти, куда отдать учиться своих детей, какую машину приобрести, в какой банк обратиться и так далее, и так далее, и так далее.

Отдельно скажу про сельское хозяйство, - продолжил Кузин. - Сельское хозяйство - это очень классный бизнес, у которого всего лишь две небольшие беды. Это маленький урожай и большой урожай. Сельское хозяйство - оно про любовь, без любви в сельском хозяйстве делать нечего. Ведь управляет всем им одна очень капризная женщина. Имя ей -погода. И всем присутствующим я хочу пожелать хорошей, прекрасной погоды и в душе, и в природе.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы считаем, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и становятся победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Сельское хозяйство и пищевая и перерабатывающая промышленность» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

Генеральный партнер - Федеральная компания DOGMA.

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