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Лечить зубы без страха: как работает стоматологическая поликлиника на Московской, 36, и почему ее выбирают пациенты

29.10, 13:20
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В Калуге есть клиники, которые знают все. Одна из них — на улице Московской, 36. Она работает с 1972 года и находится в центре города.

Здесь лечат зубы многие калужане, приводят своих родственников и знакомых. За 50 лет — несколько поколений благодарных пациентов. И уже не в первый раз по итогам голосования наших читателей ООО «Стоматолог» (та самая стоматология на Московской) получило звание «Калужский бренд».

Сегодня здесь делают все, чтобы люди не боялись лечить зубы и приходили к врачу с хорошим настроением. В клинике 32 врача и 28 медсестер. В ход идут цифровая диагностика, новые обезболивающие, биосовместимые материалы, не вызывающие аллергических реакций. О том, как в клинике с полувековой историей применяют инновации, мы поговорили с заместителем главного врача Константином Абраминым.

— Константин Сергеевич, лечить зубы в вашей клинке не страшно?

— Нет. Сегодня комфорт строится не на принципе «терпите, это быстро», а на целом комплексе мер, которые снижают напряжение и боль. Во-­первых, местная анестезия: современные анестетики, например, на основе артикаина, действуют быстро и надежно. Вводят их тонкими иглами. А чтобы пациент не чувствовал даже укола, сначала на десну наносится обезболивающий гель. Во-­вторых, атмосфера: удобные кресла, приглушенный свет, возможность слушать музыку в наушниках — ​все это снижает стресс. И главное, врач заранее объясняет каждый шаг: «Сейчас я нанесу гель, потом сделаю укол…» Когда человек понимает, что происходит, это дает ощущение контроля и успокаивает.

— Многие до сих пор панически боятся ставить импланты, считая, что это долго, больно, организм не примет.

— Это старые мифы. На деле процесс выстроен так, чтобы минимизировать дискомфорт. Операция проходит под надежной анестезией: пациент не чувствует боли. После процедуры может быть небольшой дискомфорт, но он контролируется стандартными обезболивающими и обычно проходит за три-пять дней. Чтобы сделать все максимально точно и бережно, используем компьютерную томографию и специальные хирургические шаблоны — ​напечатанные капы с направляющими. Малоинвазивные техники позволяют работать без обширных разрезов. Ткани травмируются минимально, поэтому заживление идет быстро. При отсутствии противопоказаний приживаемость имплантов ­составляет 95-98%. А чтобы страх ушел, врач может нарисовать схему или показать 3D‑снимок: где будет имплант, сколько времени займет операция, когда поставят коронку. Мы начинаем с простой консультации — ​там нет манипуляций, зато можно задать все вопросы.

— Расскажите о материалах. Насколько они безопасны и долго ли прослужат?

— Современных материалов для пломб, коронок и мостовидных протезов сейчас много. При выборе мы выбираем три критерия: биосовместимость, прочность и эстетику. Для пломб используем светоотражаемые композиты, которые позволяют восстановить зуб буквально послойно, идеально подобрав оттенок и форму. Они не дают усадки и служат пять-десять лет. Что касается коронок, то обычно мы применяем безметалловую керамику: ​E.max (она не окисляется, не меняет цвет, хорошо имитирует прозрачность натуральной эмали) и цирконий. Диоксид циркония — ​прочный и биосовместимый материал, который отлично подходит для коронок и каркасов мостовидных протезов. А для временных коронок и кап существуют прочные пластмассы, которые защищают зуб до установки постоянных покрывных конструкций. Все материалы, разрешенные к применению в медицине, проходят сертификацию и биологические тесты. Аллергические реакции встречаются редко, но, если у вас есть чувствительность к металлам или другим веществам, обязательно скажите об этом врачу, он подберет альтернативу.

Сегодня стоматологическая поликлиника на Московской, 36, стала «Калужским брендом», потому что ей доверяют тысячи калужан. И если вы давно ­откладывали визит к стоматологу, пора отпустить свой страх. Медицина будущего, о которой так много говорят, уже с нами.

 

г. Калуга, ул. Московская, д. 36.

(4842) 57­62­62, 90­62­62, 57­22­33

stomat@kaluga.ru

 

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