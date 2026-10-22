«Калужскому бренду» 20 лет: «В нашей экономике что ни кластер, то Калужская область в лидерах»

Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Страховые и банковские услуги» вручал Советник Губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.

- Что такое бренд Калужской области в целом? – задался вопросом Андрей Ильницкий. - Если посмотреть на нашу экономику, то что ни кластер, то мы заняли в нем лидирующие позиции. Это и кластер энергетический, и кластер металлических материалов, и строительный кластер, сельскохозяйственный, туристический, образовательный. То есть у нас что ни кластер, то часть бренда региона. А ведь бренд не является материальным активом. Это совокупность такого образа у человека в сознании, которая даёт ему импульс теплоты, эмоций, понимания, что перед ним товар, который он любит.

И все здесь присутствующие - часть совокупного бренда Калужской области, - завершил свою мысль Ильницкий. –Вы представляете самые разные направления, в которых наш регион либо лидирует единолично, либо находится в группе лидеров. И это очень точно подметили люди, которые читают «Комсомольскую правду» и отдали за вас свой голос. И я всех вас поздравляю с этим замечательным событием.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы считаем, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и становятся победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Страховые и банковские услуги» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

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