«Калужскому бренду» 20 лет: «Эта награда - знак признания ваших трудов»

В среду, 21 октября, в конференц-зале отеля «Хилтон» состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026». В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провел его в 20-й раз.

Жители Калужской области выбрали несколько десятков предприятий и организаций, которые, по их мнению, заслужили право называться калужскими брендами. Причем, это был выбор без подсказки.

В течение нескольких месяцев в спецформу на нашем сайте калужане самостоятельно вписывали названия предприятий, которые, по их мнению, являются региональными брендами. Набравшие наибольшее количество упоминаний и стали победителями.

Номинации охватывают практически все сферы экономики и жизни. От промышленности, до культуры и туризма.

- Я рад приветствовать вас на церемонии вручения нашей юбилейной премии «Калужский бренд», - сказал в приветственном слове на церемонии чествования победителей генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Калуга — город, который богат своей историей. Он гордится своей продукцией и, конечно же, своими земляками. И сегодня в этом зале находятся люди, которые формируют новейшую историю региона. Люди, которые изо дня в день меняют городскую среду, выпускают продукцию, известную далеко за пределами Калужской области, трудятся на благо и развитие нашей земли.

«Калужский бренд» — это та награда, которую все вы заслужили, это знак признания ваших трудов от жителей региона, - сказал в заключение Коренюгин. - И я от лица нашей медиакомпании и ее аудитории поздравляю вас с этим знаменательным событием. Вперед и только вперёд!

О том, как проходила церемония, кто стал победителем в этом юбилейном году, читайте на нашем сайте позже.

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