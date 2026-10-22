«Калужскому бренду» 20 лет: «Несмотря ни на что, экономика региона растет»

Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Промышленные предприятия» вручал руководитель комитета по экономической политике Законодательного собрания Карп ДИДЕНКО.

- Первым делом мне хотелось бы поздравить вас от лица всех депутатов, - сказал Карп Карпович. - Хотим поблагодарить и победителей конкурса, и всех тех, кто работает на Калужской земле. Несмотря на сложное время: вначале COVID, потом санкции, региональный бюджет, растет, как и экономика Калужской области. И это все благодаря вашим трудам.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы считаем, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и становятся победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Промышленные предприятия» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

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