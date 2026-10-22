Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Калужскому бренду» 20 лет: «Несмотря ни на что, экономика региона растет»
Новость дня Общество

«Калужскому бренду» 20 лет: «Несмотря ни на что, экономика региона растет»

Дмитрий Ивьев
22.10, 12:30
0 444
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Промышленные предприятия» вручал руководитель комитета по экономической политике Законодательного собрания Карп ДИДЕНКО.

- Первым делом мне хотелось бы поздравить вас от лица всех депутатов, - сказал Карп Карпович. - Хотим поблагодарить и победителей конкурса, и всех тех, кто работает на Калужской земле. Несмотря на сложное время: вначале COVID, потом санкции, региональный бюджет, растет, как и экономика Калужской области. И это все благодаря вашим трудам.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы считаем, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и становятся победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Промышленные предприятия» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

Генеральный партнер - Федеральная компания DOGMA.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужский бренд бренд года
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjczWnN6YmlxVHdyQUM1VU9VVExsbHc9PSIsInZhbHVlIjoiSE01ME0ySmhkNFlNeUdqU3MyM3YyMC81eFFxV0FMRGt0VEJ3eHp6a2hTc3FyZVRCdDZxR1ZSNUtCYzZmdXdHb1hCZDg1UjYzL3dmMVVyUVZZc2NLNWhpQ2gvV0owcGp1Tk1BMjB0OGdyZyswd2NTVlhNaDQ4ajNMWDE3MDZSMTNGaVJGTWgvc1IwcnYwU0FDREd5TnpwZVBGL3RqWHJreXBOaFNUbEVGMVR6RHFxdVllVjd1ZzM3WHM5TExheDdyakdaWVRpbDN5NG92UUVlM0xDMlkybUxBaURZeHNQcTRvRDRhaldReUdlNXFNbFlhRWtUM0h5WCtDZVcyN3ZhTWtuNFZMbkRIcmpzUmNaNTJqSk1YSGJZd3FqZmlBNVNZakF2TC8ycEl4TGxraW0zV2l1OGVxSXI3T3lGbFRWWkl4d1RSSVpqZTZzTXFPU2huMHkvdnhwLzZJK01MamtBSVlHcHBvVjdURC94S0UrY1ptUllzNEsxMzZlaWw0czJSNEJEcDFDeG9EWWt1T0FnclBzdTJ0d0diVVc2d0djN3JuQVIzNFB6a05va2luNDdVSS9wRnkrcUJqT1lFUTJLUSIsIm1hYyI6IjJjYzU3NThiNzBjZTIxMjE4YTZiN2YyZTdlYTMxOGYyOTRhYjcyZWZkMzVkY2E3MTY5ZjAwOWVkMGZlYjAwOTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZJMFVwclZnWVlFc0p5ZVFHUS9rRUE9PSIsInZhbHVlIjoiaSs0MTNRUDVsZ2xWWU5kbWpZdHI4dTFrYzJ3VG53L1FRVHpBb285WEJKeHN6eGZlRm5wSHg0eVVTVkthNTRQVVdCbWlGSm5MQW1WTU9aOTlsZDNWK2QvMi9hbXdEc1VzNS8yVWFQc2NtZTVUdFFUa0hucWVWRlR6NzFNTnJlNWd3MCt6MFB0YmFDcDRrNTNZcjZCRzFzTmcra2hXK1BrQ1pZc1VqTUw4UFluT3pMeGd3dGJmSjBpS1QreWJRVXNoVXRFeWpKcDd4WkVpZ1VXZlppVHNUd0hvTEM0YVlwWktVaW1TTnE0RWpvYTVVajZhRy80bjd3RHh6MkxEdVYrVE51ck9SaDBZSEtIR1owMitHb3VsL2hmZFc3bzJmcGxrUHVmcUNCK0VvRTU1dTVMbkRVT2hHd1VVdDNzWU5jWWhiTTc5WmF4WEcxYkNqaWgxZnN6T0tJZ2RIVEpHSW1mdHc3UXZ1U0EyMzY5eTN1eWR1Vy82OGczYjlUVnkvdXRyV2w5YXR2T3FSNVAvN3grd01RWEFkWVhRRE03bnNPeFRKeVlneFlZZlEwMkdPOFQ2NUFWenFsTlZuQ0ExYzdiTGMvVlhnZkp2Z013SVR1V3hHU3RvaC9LdUFqLzFVa0RYZHovM1RzRnBKaHVjVVBiNkFjTnZqeVUvV0dYWHJtZVZ3WkhEOHkxaWpCUlpGcTA2NUdMSmc1b1N1NjJNVTNFaGt1WXdBTEx5ZU5tR1FUcmI0ZHlyNG5JTmdJaDFSOGhxMGZMaVEvNXJVb01FU0czNDhXL1VDQXc3USthY3F2cVo0SHNidnU4Z1RoV1VaOTMveTd3eUdRWkowV1BpQThuSSIsIm1hYyI6ImM0YjliM2JkNDk3NTJhMDNiNDZlNTkyZDE4MjhiNjYzNzYzYjRkMTM5ZWNjODNmMWY1M2JhNTU0NzlmYjdkYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+