Постоять за Россию и на мировом уровне

Академия красоты Светланы Тальяновой стала одним из победителей ежегодного конкурса «Бренд года».

Медиахолдинг «Комсомольская правда – ​Калуга» в течение почти двух десятков лет реализует народный проект, позволяющий определить лидеров в самых различных сферах жизни региона.

Выбирают победителей жители Калужской области. В нынешнем году 21 октября под стрекотание кинокамер на подиум вышли те, кого калужане выбрали в 2026 году.

Академия красоты Светланы Тальяновой постоянно принимает участие в фестивалях, форумах и чемпионатах разного уровня и масштаба, посвященных индустрии красоты.

Кстати, сама Светлана, владелица салона, является чемпионом мира, тренером Союза парикмахеров и косметологов России и сборной России.

В 2024 году она подтвердила удостоверение дипломированного эксперта индустрии красоты РФ. Кроме этого, она возглавляет Ассоциацию профессионалов индустрии красоты Калужской области при Торгово-­промышленной палате.

В октябре прошлого года на чемпионате России по парикмахерскому искусству команда Калужской области, которую тренировала Светлана Тальянова, завоевала Гран-­при в категории «Фантазийная прическа».

— В этом году мы ездили на фестиваль в Уфу и заняли два призовых места. Затем были конкурсы в Перми, где мы также стали победителями, — ​рассказывает Светлана Тальянова. — ​Теперь готовимся к чемпионату России.

Осенью нынешнего года команда России поехала на международный конкурс в Париж. Для Светланы парижские высоты уже пройденный этап. Именно там она завоевала звание чемпиона мира.

— Сегодня я болею за своих коллег из России, которые держат российскую марку на этом международном конкурсе, — ​говорит Светлана. — ​Мои подопечные, которых я тренирую, могут поехать в Париж уже на следующий год.

Престижная сегодня Академия красоты Светланы Тальяновой начиналась как небольшие курсы по подготовке мастеров в 2015 году. Наборы в Академию идут полным ходом.

— Мы набираем учеников на программу «Парикмахерское дело с нуля», — ​рассказывает Светлана. — ​Выдаем диплом или свидетельство установленного образца о присвоением квалификации с занесением в Госреестр.

Готовят в Академии мастеров ногтевого сервиса, визажистов. Кроме этого, популярностью пользуются и курсы повышения квалификации по самым разным специализациям. Стоит отметить, что окончившие базовый курс по колористике могут со своими дипломными работами принять участие во всероссийских чемпионатах.

— К нам часто приезжают учиться и готовиться к конкурсам из других городов России, — ​добавляет владелица Академии красоты. — ​Приезжали, например, из Кемеровской области, из Петербурга, из Москвы.

Победа в конкурсе «Бренд года» стала признанием того, что Академия Светланы ­Тальяновой не просто следит за модой, а создает ее. Здесь помогают обрести индивидуальный стиль, который ведет за собой даже самых взыскательных ценителей красоты.

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