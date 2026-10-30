Постоять за Россию и на мировом уровне
Академия красоты Светланы Тальяновой стала одним из победителей ежегодного конкурса «Бренд года».
Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» в течение почти двух десятков лет реализует народный проект, позволяющий определить лидеров в самых различных сферах жизни региона.
Выбирают победителей жители Калужской области. В нынешнем году 21 октября под стрекотание кинокамер на подиум вышли те, кого калужане выбрали в 2026 году.
Академия красоты Светланы Тальяновой постоянно принимает участие в фестивалях, форумах и чемпионатах разного уровня и масштаба, посвященных индустрии красоты.
Кстати, сама Светлана, владелица салона, является чемпионом мира, тренером Союза парикмахеров и косметологов России и сборной России.
В 2024 году она подтвердила удостоверение дипломированного эксперта индустрии красоты РФ. Кроме этого, она возглавляет Ассоциацию профессионалов индустрии красоты Калужской области при Торгово-промышленной палате.
В октябре прошлого года на чемпионате России по парикмахерскому искусству команда Калужской области, которую тренировала Светлана Тальянова, завоевала Гран-при в категории «Фантазийная прическа».
— В этом году мы ездили на фестиваль в Уфу и заняли два призовых места. Затем были конкурсы в Перми, где мы также стали победителями, — рассказывает Светлана Тальянова. — Теперь готовимся к чемпионату России.
Осенью нынешнего года команда России поехала на международный конкурс в Париж. Для Светланы парижские высоты уже пройденный этап. Именно там она завоевала звание чемпиона мира.
— Сегодня я болею за своих коллег из России, которые держат российскую марку на этом международном конкурсе, — говорит Светлана. — Мои подопечные, которых я тренирую, могут поехать в Париж уже на следующий год.
Престижная сегодня Академия красоты Светланы Тальяновой начиналась как небольшие курсы по подготовке мастеров в 2015 году. Наборы в Академию идут полным ходом.
— Мы набираем учеников на программу «Парикмахерское дело с нуля», — рассказывает Светлана. — Выдаем диплом или свидетельство установленного образца о присвоением квалификации с занесением в Госреестр.
Готовят в Академии мастеров ногтевого сервиса, визажистов. Кроме этого, популярностью пользуются и курсы повышения квалификации по самым разным специализациям. Стоит отметить, что окончившие базовый курс по колористике могут со своими дипломными работами принять участие во всероссийских чемпионатах.
— К нам часто приезжают учиться и готовиться к конкурсам из других городов России, — добавляет владелица Академии красоты. — Приезжали, например, из Кемеровской области, из Петербурга, из Москвы.
Победа в конкурсе «Бренд года» стала признанием того, что Академия Светланы Тальяновой не просто следит за модой, а создает ее. Здесь помогают обрести индивидуальный стиль, который ведет за собой даже самых взыскательных ценителей красоты.
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