«Дом Мечты»: 500 домов, 12 лет доверия и счастливые семьи

Шесть месяцев — от договора до новоселья.

Есть компании, которые просто строят квадратные метры, а есть те, кто создает ­пространство для счастья.

В Калуге такой компанией уже 12 лет является «Дом Мечты». В этом году она вновь получила звание «Бренд года» в номинации «Предприятия строительной сферы». Это признание сотен семей, для которых «Дом Мечты» стал не просто подрядчиком, а близким другом и надежным партнером.

История компании началась в 2014 году. Пережив не один экономический кризис, команда не просто выстояла, а стала только сильнее и недавно отметила знаменательную дату — ​постройку 500-го дома!

Сегодня компания работает не только в Калуге и области, но и в Обнинске, а также в Московской и Тульской областях.

Поселки с продуманной инфраструктурой

«Дом Мечты» может воплотить любую вашу мечту об идеальном доме. Проектирование для клиентов ​бесплатное. Строят как по индивидуальным заказам, так и по готовым решениям: на выбор ​более 20 базовых вариантов каркасных и каменных домов из газоблока.

Параллельно «Дом Мечты» развивает собственные коттеджные поселки в живописных уголках Калуги: «Новое Ромоданово» на Правом берегу, «Городенская долина» в Турынино, «Северное сияние» на Северном и «Косарев парк» в деревне Косарево.

Здесь не боятся сложностей: команда готова браться за нестандартные проекты, ипотечный брокер поможет одобрить кредит, работает программа трейд-­ин (обмен квартиры на дом), а начать строить можно и без первоначального взноса.

Заказчики становятся друзьями

Строительство с компанией «Дом Мечты» — ​это быстро (обычно 6 месяцев), качественно и без сезонных ограничений: современные технологии это позволяют. В компании даже рекомендуют начинать стройку зимой: во‑первых, к весне цены на материалы и работы традиционно растут, а во‑вторых, к лету вы уже справите новоселье с шашлыками на собственном участке.

Дома возводят под ключ. Качество подтверждается не только словами, но и делом: каждый объект проходит строгий внутренний и внешний контроль технадзора, чтобы передать заказчику дом безупречным. Гарантия составляет пять лет. Отдел сопровождения остается на связи, пока не будут решены все вопросы с подключением коммуникаций. И даже после сдачи объекта «Дом Мечты» не прощается с клиентами, они становятся частью комьюнити. Дважды в год, 1 июня, в День защиты детей, и под Новый год, в коттеджных поселках проходят большие праздники, куда приглашают всех заказчиков и партнеров. Гостей угощают традиционным пловом, дарят подарки, организуют веселые мероприятия.

Компания активно участвует и в жизни города: День города в Калуге и Обнинске, Праздники материнства в Подмосковье — ​все это стало частью ее философии.

Корпоративная семья

В СК «Дом Мечты» царит атмосфера большой семьи. Средний возраст сотрудников — ​30 лет. Это молодая современная команда, в которой коллеги ценят взаимовыручку и умение работать в связке. Компания гордится тем, что многие специалисты трудятся с самого основания, а руководящие посты часто занимают те, кто когда-­то пришел сюда рядовым сотрудником.

За годы работы здесь сложились корпоративные традиции: принято устраивать выезды на природу, играть в лазертаг и «Мафию», заниматься спортом и вместе помогать детям в больницах и детских домах. Именно такой сплоченный коллектив из более чем ста сотрудников способен решать задачи любой сложности.

Если вы мечтает о собственном доме, важно ориентироваться на репутацию и опыт компании. «Дом Мечты» — ​это бренд, проверенный временем и любовью сотен семей. Присоединяйтесь, здесь не подведут, а ваша мечта обретет надежный фундамент и теплые стены.

Контакты для связи:

+7 (4842) 75-00-03

+7 (4842) 40-00-06

г. Калуга, ул. Георгиевская, 39

7. Обнинск, ул. Энгельса, 10