Профессионала не заменит ни одна машина

Генеральный директор Группы компаний «КалугаТИСИЗ» Наталья Васильевна Терехова.

Группа компаний «КалугаТИСИЗ» вновь стала обладателем народной премии «Калужский бренд–2026». Она вручается тем организациям, которых в рамках ежегодных опросов медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» наши земляки чаще других называют региональным брендом. И калужане в очередной раз уверенно назвали «КалугаТИСИЗ» таковым.

Сплетенные воедино

Секрет устойчивости компании «КалугаТИСИЗ» в том, что она состоит из нескольких организаций, в которых трудятся настоящие профессионалы. Связи между ними идеально отлажены. Заказчик приходит с идеей, а уходит с готовым проектом и уверенностью в том, что его детище будет стоять на твердом грунте.

Сегодня компания занимается геодезией, геологией, экологией, кадастром и землеустройством, проектированием, реставрацией, обследованием, строительным контролем, 3D‑сканированием и моделированием. А сравнительно недавно в этом списке появилось новое направление — ​архитектурная подсветка.

Слушая рассказ директора «КалугаТИСИЗ» Натальи Тереховой о своем деле, понимаешь, что вокруг него она создает целое мировоззрение, в центре которого стоит профессионализм.

Отслеживание новых технологий всегда было приоритетом для предприятия с самого образования. К примеру, в 1999 году, когда карты еще чертили на лавсане, компания одной из первых в регионе перевела геодезию в электронный вид.

Спросить у земли

Об авторитете «КалугаТИСИЗ» в Калужской области лучше всего говорит список проектов, участие в которых ей в свое время доверили и власти, и крупный частный бизнес:

Дворец спорта в Калуге

автомобильная дорога М3

реконструкция набережной Оки

завод «Самсунг»,

жилой комплекс «Комфорт-­Парк»,

здание Калужского отделения Сбербанка.

И это далеко не полный список. Есть в портфолио «КалугаТИСИЗ» и Дом купца Теренина, в котором сегодня работает ЗАГС, и даже рудник «Баренцбург» в норвежском Шпицбергене, гео­дезические изыскания на котором проводили калужские геодезисты.

Успенский собор (Ансамбль Горицкого монастыря), г. Переславль-Залесский.

Новые горизонты

Разговор о будущем компании Наталья Терехова начинает с людей.

— Главная задача сегодня — ​организовать смену поколений, так как в регионе, увы, почти не осталось проектных организаций советской выучки, — ​говорит директор «КалугаТИСИЗ». — ​Пока опытные инженеры еще передают знания, их нужно успеть собрать и передать молодым, иначе мы попросту потеряем великолепную старую школу.

Наталья Васильевна уверена, что очень важно создать в Калужской области собственный проектный институт. Нужна и общая геологическая карта. Здесь речь идет о едином банке данных, куда попадали бы все изыскания, проведенные в Калуге и области.

Архитектурная подсветка — ​направление новое, но уже заметное. Сегодня «КалугаТИСИЗ» реализует крупные контракты в Ярославле, подсвечивая объекты культурного наследия. Это сложная и ответственная работа, требующая особого подхода: свет должен не просто украсить здание, а подчеркнуть его историческую ценность, создать настрое­ние и при этом быть бережным к архитектуре.

В компании уверены: такой опыт был бы востребован и в Калуге. Архитектурная подсветка — ​это не только красиво, но и очень важно для города. Она преображает облик улиц в темное время суток, делает исторические здания видимыми и привлекательными, создает атмосферу, в которой хочется гулять и проводить время. Для туристов это еще и дополнительный повод задержаться в городе, а для жителей — ​ощущение уюта и гордости за родные места.

Признание на федеральном уровне

21 октября 2026 года стал для «КалугаТИСИЗ» особенно знаменательным днем.

В этот день директор компании Наталья Васильевна Терехова была удостоена медали «За безупречный труд и усердие» Министерства строительства и жилищно-­коммунального хозяйства Российской Федерации.

Такое признание — ​и народное, и профессиональное — ​лучше всего подтверждает: настоящего профессионала не заменит ни одна машина.

Г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31,

тел.: 8 (4842) 57­55­99, 8­910­911­16­49.

kaluga_tisiz@mail.ru

www.kalugatisiz.ru