Уже больше 60 лет Финансовый университет в Калуге является флагманом качественного образования и славится как кузница финансовых талантов с безупречной репутацией.

Мы не только сохраняем традиционный подход к подготовке кадров, но и предлагаем абитуриентам широкий выбор направлений подготовки бакалавриата: 38.03.01 «Экономика» («Экономика и финансы», «Бизнес-анализ, налоги и аудит»), 38.03.02 «Менеджмент» («Управление бизнесом), 38.03.05 «Бизнес-информатика» («Цифровая трансформация управления бизнесом»), 39.93.01 «Социология» (профиль «Экономическая социология»).

Финансовый университет в Калуге отличается неизменной притягательностью современных трендов среди образовательных программ. Яркий пример — новая программа магистратуры 38.04.01 «Экономика «Бизнес-аналитика». В линейке образовательных программ среднего профессионального образования — 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 38.02.06 «Финансы». Успешно стартовала и новая образовательная программа — 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». В новом учебном году готовится к реализации другая востребованная программа — 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем».

Выпускники Финансового университета в Калуге — это востребованные специалисты, которые не испытывают проблем с трудоустройством. Благодаря высокому качеству образования, практико-ориентированности образовательных программ, глубоким профессиональным связям с работодателями, позволяющим уже на младших курсах овладевать профессиональными навыками, внедрению в образовательный процесс современных цифровых платформ и R-технологий, наши выпускники востребованы в банках, инвестиционных компаниях, аудиторских фирмах, налоговых органах, в министерстве финансов, Управлении Федерального Казначейства и других государственных учреждениях.

Наша главная цель — быть надежным партнером для всех тех, кто заинтересован в получении современного качественного образования, неизменно являющегося залогом профессионального успеха и благополучия!

г. Калуга, ул. Чижевского, 17.

Телефоны для справок: (4842) 74-54-43, по вопросам приема: 8-910-708-88-40.

Оф. сайт: www.kaluga.fa.ru

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