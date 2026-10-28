Там, где живет надежда

Слово «онкология» по-прежнему пугает людей и заставляет откладывать визит к врачу. Но за дверьми Калужского областного клинического онкологического диспансера с этим диагнозом работают по-деловому и по-человечески: лечат, поддерживают, объясняют. Здесь знают цену времени и силу раннего шага, ведь борьба с болезнью начинается в момент, когда человек решается прийти за помощью.

История, написанная человеческой стойкостью

Онкологическая служба региона родилась в 1946 году с небольшого кабинета при областной больнице. Затем появились стационарные палаты, отделение, а в 1954 году диспансер стал самостоятельным учреждением. У истоков стояла заслуженный врач РФ, почетный гражданин Калуги Антонина Петровна Никольская. Специалист занималась подбором и обучением кадров, оснащением техникой, хозяйственным снабжением в эпоху, когда о раке знали немного. Именно Антонина Петровна заложила фундамент всей онкологической службы региона.

Комплекс, где диспансер работает сегодня, построен в 1978 году. ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» — ​ключевое звено онкопомощи региона, где сосредоточены хирургия, лекарственная терапия и радиотерапия. Ежегодно стационар принимает более 7 тысяч, а поликлиника — ​более 90 тысяч человек. На базе диспансера выполняется более 3 тысяч операций. Здесь проводят высокотехнологичные операции на пищеводе, желудке, печени, поджелудочной железе, органах грудной клетки. В отделении радиотерапии применяются современные методы с компьютерным планированием и контролем, включая брахитерапию и конформное облучение — ​это дает точность, щадит здоровые ткани и повышает шансы на успех. Как отмечает главный врач Игорь Юрьевич Николаев, диспансер развит, но площадей уже не хватает.

Время расти

Диспансер оснащен линейными ускорителями, компьютерным томографом, рентгеновскими установками, гамма-­камерами, УЗИ экспертного класса, эндоскопическим и эндовидеохирургическим оборудованием. Единая компьютерная сеть связывает амбулаторные отделения и стационар, ускоряя движение информации.

Уже принято решение о строительстве нового восьмиэтажного корпуса. Туда переедет хирургическая служба с десятью новыми операционными, реанимацией, приемно-­диагностическим отделением и современными стационарами. Для пациентов это означает меньше времени в очередях и более комфортные условия восстановления. В старом корпусе останутся отделения лекарственной терапии и радиотерапии. Таким образом укрепляются три опоры современной онкологии: хирургия, лекарственное лечение и лучевая терапия.

Развивая методы лечения

Сегодня эффективное лечение — ​это выверенный маршрут с сочетанием методов. Лекарственная терапия — это ​не только химиотерапия, но и иммунотерапия, которая учит иммунитет распознавать и уничтожать раковые клетки. Игорь Юрьевич уточняет: лечебные вакцины, о которых много говорят, не профилактические, как прививка от гриппа, а часть иммунотерапии, настраиваемая индивидуально под каждого пациента.

Меняется и хирургия, она становится менее травматичной. Главная задача сегодня минимизировать вмешательство и ускорить реабилитацию: пациентов стараются поднимать на ноги уже в первый день после операции. Современная медицина лечит не только болезнь, но и бережет самого человека.

Ранняя диагностика остается главным условием успешного лечения. Разница между первой и четвертой стадией — ​это разница между высокими шансами на излечение и борьбой за каждый месяц жизни. По словам Игоря Юрьевича, все алгоритмы профилактики уже разработаны, а диспансеризация и профосмотры нужны именно для того, чтобы заметить болезнь на самом раннем этапе.

Главное препятствие — ​страх, слово «рак» традиционно пугало. Но отношение меняется: люди понимают, что молчание не защищает, а промедление опасно. Как подчеркивает главный врач, от этой болезни не застрахован никто, с возрастом и на фоне хронических заболеваний иммунная система слабеет, и риски растут. Это не повод для паники, а повод для внимания к собственному здоровью и своевременного обращения к врачу.

Калужский онкодиспансер — ​учреждение третьего уровня: он принимает пациентов и выполняет методическую роль, а раннее выявление лежит на первичном звене — ​участковой службе и системе диспансеризации. Диспансер постоянно взаимодействует с районными и областными больницами. Бригады медицинского персонала из диспансера выезжают в районы и ведут прием на местах. Помощь приходит туда, где, действительно, она нужна.

Онкологический диагноз бьет по человеку не только физически, но и душевно. Шок, страх, депрессия проходят через многих пациентов, и именно в этой точке часто решается, найдет ли человек силы продолжать лечение. Кабинет психологической помощи в диспансере существует давно: сначала эта работа велась при поддержке организации «Вместе против рака», затем финансировалась из общего бюджета, а сегодня она закреплена приказом Минздрава как обязательная.

Поддержка нужна не только пациентам, но и их близким. Такая работа тоже ведется, в том числе с участием общественных организаций, ведь ­болезнь испытывает на прочность всю семью. Психолог помогает пройти путь от шока к принятию и вернуть веру не в чудо, а в возможность справиться.

Люди, которые держат службу

Главное в больнице не стены и ­оборудование, а специалисты. ­Сегодня в диспансере работает много молодых врачей, их средний возраст — ​около 40 лет. В штате более 90 врачей и 200 медицинских сестер, среди них двое докторов медицинских наук, девять кандидатов наук, двое заслуженных врачей РФ, один заслуженный работник здравоохранения Калужской области и четыре отличника здравоохранения РФ.

Диспансер участвует в подготовке кадров: в Калужском государственном университете имени К. Э. ­Циолковского есть кафедра ­онкологии, а ординатуру врачи проходят здесь же, в учреждении.

Молодые специалисты учатся под наставничеством рядом с теми, кто уже спас сотни жизней.

Калужский областной клинический онкологический диспансер — ​служба с большой историей, растущими возможностями. Здесь ясно понимают главное: чем раньше человек обращается за помощью, тем больше у медицины шансов ее оказать.

Здесь не обещают легкого пути, но обещают одно: вы не останетесь наедине со своей проблемой.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

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