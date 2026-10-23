«Калужскому бренду» 20 лет: «Вы – элита Калужской области»

Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Услуги в сфере «Образование и культура» вручал заместитель председателя Думы городского округа города Калуги Андрей ИВАНОВ.

- Я искренне рад, что вы сегодня здесь получаете заслуженные награды, - сказал Андрей Викторович. - Вы элита нашей области, элита нашего города. Ваши трудовые коллективы — это трудовая доблесть Калужской области. Спасибо вам за работу, спасибо за ваш труд.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем уличных опросов. У калужан на улицах спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона. Сейчас жители Калужской области в течение года отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы подсчитали, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и стали победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Услуги в сфере «Образование и культура» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

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