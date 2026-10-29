Медосмотр без отрыва от производства

В октябре этого года ООО «Центр МедПроф» отмечает первый серьезный юбилей. Ему исполнилось пять лет.

За это время калужская клиника, которая начинала с организации профосмотров для пары десятков предприятий, выросла в структуру, обслуживающую более четырехсот организаций.

И это не только цифры отчетности. За ними — тысячи людей, которые каждый день выходят на смену, садятся за руль, встают к станку или на пост охраны. И у каждого из них есть медицинская книжка, справка, допуск. Все это — работа ООО «Центр МедПроф».

На днях клиника стала одним из победителей ежегодного конкурса «Бренд года – 2026», который уже много лет проводит медиахолдинг «Комсомольская правда – ​Калуга». Жюри оценивало не громкие рекламные кампании, а реальные дела. И у ООО «Центр МедПроф» аргументов хватает.

Поликлиника, которая приезжает сама

Самое интересное в работе клиники даже не кабинеты в основном здании, а передвижной мобильный медицинский комплекс. Это не просто машина с врачом.

Это полноценная поликлиника на колесах: восемь медицинских кабинетов, где можно пройти практически весь спектр обследований. Такой комплекс особенно выручает предприятия в удаленных районах области. Работникам не нужно никуда ехать, отпрашиваться, терять смену. Врачи приезжают сами и проводят осмотр прямо на территории завода или фермы.

Для бизнеса это огромная экономия времени и нервов. Для людей появилась возможность пройти проверку здоровья без суеты.

Цифра вместо бумажной волокиты

Еще пять лет назад профосмотр часто выглядел так: очередь, кипа бумажек, потерянные результаты анализов, звонки с уточнениями.

В ООО «Центр МедПроф» эту проблему решили с помощью современной медицинской информационной системы. Теперь у каждого клиента есть цифровая медицинская карта. Все анализы, флюорография, маммография, ЭКГ, заключения врачей подгружаются автоматически. Врачу не нужно собирать справки по кабинетам, а пациенту — напоминать о себе.

Для юридических лиц создан личный кабинет заказчика. Это, пожалуй, одна из самых удобных функций для кадровиков, специалистов по охране труда и руководителей. Можно дистанционно записать сотрудника на медосмотр, отследить статус прохождения, скачать готовые документы.

Пять лет на пятерку!

За пять лет ООО «Центр МедПроф» прошел путь от небольшой организации до одного из лидеров в своей сфере. Расширилась клиентская база, укрепилась материально­­техническая база, появился сертифицированный передвижной комплекс и флюорографический кабинет. Клиника активно участвует в тендерах на электронных площадках, что говорит о доверии со стороны крупных заказчиков.

Среди партнеров — ​ПАО «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ», АО «НПП «КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТАЙФУН», ООО «ЭЛИКОР», ООО «ПСМА РУС», ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Филиал АО «Кордиант» в г. Калуге, ГП КО «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ», АО «ВОСХОД» – ​КАЛУЖСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД», ООО «Калужский электротехнический завод КВТ», АО «КАРТОН­ПОЛИГРАФ», ЗАО «УГРАКЕРАМ», ООО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА», ООО «МАНУФАКТУРЫ БОСКО», ООО «ЭКОНИВА – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», ООО «АГРОФИРМА ОПТИНА», ООО «НОВО НОРДИСК», ЗАО «БЕРЛИН­ФАРМА», ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД», ОАО «ГАЛАНТУС», АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЛУГА», ООО «ОКУНЕВ КЕЙТЕРИНГ» и другие предприятия Калужской области. За каждым названием — конкретные люди, которые проходят медицинские осмотры, получают допуски и спокойно выходят на работу.

Победа в конкурсе «Бренд года – 2026» — ​это признание не только качества услуг, но и того подхода, который здесь называют консервативным, но с ориентиром на современные подходы в медицине. Никакой показухи, никаких громких обещаний. Просто ежедневная работа: предупредить, уберечь, помочь. И, судя по отзывам предприятий, у «Центра МедПроф» это получается.

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