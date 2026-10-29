Отель-заповедник «Лесное» - лауреат премии «Калужский Бренд»

Что такое «Калужский бренд»? Для многих калужан это что-то свое, родное и близкое, созданное на родной Калужской земле, чем может по праву может гордиться регион. Среди 60 лауреатов премии «Калужский бренд» – компании и предприятия самых разных направлений и сфер деятельности, от науки и культуры, до медицины, промышленности и туризма.

Сегодня туризм в Калужской области — один из активно развивающихся ключевых драйверов региональной экономики. Ежегодно в области принимают более 4 миллионов туристов. И все это благодаря туристическим объектам и инфраструктуре края.

Одним из таких объектов является отель-заповедник «Лесное», ставший лауреатом премии «Калужский Бренд - 2026». Отель расположился в самом сердце Калужского края, в Малоярославецком районе, на территории заповедника площадью 680 га, среди заповедных лесов, заливных лугов и озер.

Возвращение к природе

Бывает так, что устаешь от города: шум улиц, дедлайны, бесконечные уведомления в смартфоне… Хочется уехать туда, где нет суеты и пробок, а только тишина, пение птиц и свежий воздух? Тогда вам в отель-заповедник «Лесное»!

В «Лесном» вас ждут именно такие дни — неспешные, уютные, настоящие. В 2026 году отель — заповедник отмечает 25-летний юбилей. Четверть века здесь берегут традиции русского гостеприимства!

Как в старину

«Лесное» — это настоящая русская усадьба с тенистыми липовыми аллеями, собственным прудом и песчаным пляжем. Здесь есть свое усадебное хозяйство, охота, рыбалка, конные прогулки — все, чем славится Калужская земля.

Гостей размещают в семи корпусах, в номерах — мебель из натурального дерева, ванные комнаты отделаны мрамором. В отель приезжает много семей с детьми, здесь для них есть все необходимое, от кроваток и стульчиков для кормления до детского меню и детской зоны в бассейне. Для больших семей – соединяемые номера и люксы. Тем, кто ищет максимального уединения, понравится коттедж на 6 спален или VIP-вилла с собственной кухней, SPA-зоной, бассейном, баней и бильярдом. И кстати, в «Лесное» можно приехать с домашним питомцем — собакой или кошкой. Для таких гостей выделены специальные номера.

Рядом с «Лесным» находится село Недельное. Говорят, свое название оно получило потому, что когда-то его владелица раздала земли дочерям в качестве приданого, а это село оставила себе «неделимым». А вот исторический факт: через эти места в 1775 году проезжала в Калугу сама императрица Екатерина Великая.

К истории и памяти в «Лесном» относятся бережно. Владельцы отеля помогали восстанавливать местный храм Покрова Пресвятой Богородицы. А на территории, где во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь, сегодня стоит мемориал. Каждый год 9 мая сотрудники и гости «Лесного» приходят сюда, чтобы почтить память погибших солдат.

Отдых без гаджетов, но с оленями

«Лесное» задумано как место, где человек возвращается к природе, как бы сбрасывая городские настройки. На территории заповедника 11 природных озер и прудов. У отеля свой пруд с песчаным пляжем и чистой водой, бьют ключи.

В заповеднике можно увидеть маралов, пятнистых оленей и кабанов. Егеря подкармливают животных, позволяя гостям наблюдать за ними в естественной среде обитания. А в Живом дворике отеля свои обитатели: козочки, овечки и пушистые кролики с радостью примут ваше угощение. Отличное место, чтобы показать детям, каким бывает мир без гаджетов, и сделать трогательные фото.

Вкус усадебной жизни

Гастрономия в «Лесном» — это отдельная история. Тариф «все включено» предполагает четырехразовое питание: завтрак, обед, пятичасовой чай с вкусными десертами и ужин в формате «шведский стол» в ресторане. Продукты локальные, от местных фермеров, поэтому максимально свежие. Зелень и овощи — из собственной теплицы и огорода, яблоки из сада. В «Лесном» любят, когда прямо с грядки — на стол. Сами делают домашние заготовки на зиму: салаты из кабачков, перцев, баночки соленых помидоров и огурцов, хрустящую капусту. И, конечно, варят варенье. Все как в настоящей усадьбе!

Помимо русской и европейской кухни есть фирменные блюда, ради которых гости готовы возвращаться: оленина и кабанятина. Безусловный фаворит — пельмени с олениной: тонкое тесто с сочной начинкой и наваристым бульоном. По вашему желанию пожарят идеальные стейки из оленины. А по праздникам готовят запечённую оленью ногу. Её томят по специальному рецепту до того момента, когда мясо становится нежным, а корочка румяной.

И все это можно увезти с собой: в собственной лавке отеля продают замороженные деликатесы.

А ещё в «Лесном» любят удивлять. По выходным здесь устраивают гастрономические путешествия — дни кухонь народов мира - и готовят узбекский плов, немецкие колбаски, итальянскую пасту или грузинских цыплят «тапака». И конечно же, все гости очень любят «лесновские» пирожки!

Время для себя

Банный комплекс в отеле — это искусство возвращения к себе. Русская баня, сауна, хамам отлично снимают усталость. А 25-метровый крытый бассейн с отдельной детской зоной завершает перезагрузку: в воде растворяются тревоги, мысли, напряжение.

Для любителей активностей — спортивные площадки: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бильярд, городки.

Каждый сезон диктует свои развлечения. Зимой заливают горку, прокладывают лыжные трассы, работает тюбинг. Летом – отдых на пляже, сапы, велосипедные прогулки, рыбалка (гости хвастаются сазанами под 8 кг), охота.

Конный двор — еще одна традиция русской усадьбы. Можно взять уроки верховой езды или просто прокатиться по территории: летом в красивой бричке, зимой — в санях по снегу.

Если вы приехали с детьми, аниматоры займут их веселыми играми и познавательными занятиями. Здесь есть просторная детская комната и даже своя машина для попкорна — пока взрослые наслаждаются тишиной, у маленьких гостей свои приключения.

Вечером — прогулки по парку, караоке, кино в усадебном кинотеатре. Можно заглянуть в оранжерею и показать детям экзотические растения: кофейное и банановое деревья, лимоны, редкие цветы. Лимоны из оранжереи, кстати, часто подают гостям.

Будет праздник!

Событий в «Лесном» происходит много. В пятницу, субботу, в праздники и каникулы гостей ждет множество развлечений: живая музыка за ужином, интерактивные программы с ведущими, выступления артистов, кулинарные мастер-классы, дискотеки, детская анимация.

Для бизнес-мероприятий предусмотрены пять многофункциональных конференц-залов вместимостью от 25 до 250 человек — здесь устраивают конференции и презентации. А для свадеб, корпоративов и дней рождения есть всесезонный шатёр до 350 гостей. Чтобы праздник или деловая встреча прошли без хлопот, отель предлагает организацию мероприятий «под ключ» с программой и кейтерингом.

Уже в начале декабря «Лесное» начинает жить ожиданием Нового года. На территории наряжают огромную живую ель, в корпусах ставят елки, развешивают гирлянды. Новогодняя ночь традиционно пройдет в шатре, с выступлением артистов и полюбившейся кавер-группы. Тема каждый год новая, и гости готовятся: придумывают образы, костюмы. В прошлом году на празднике в русском стиле было много креативных нарядов. В этом году всех ждут на «Карнавальной ночи».

На каникулах будут и детская елка, и множество развлечений для всей семьи, и зимние барбекю на улице в беседках с ухой и блинами.

Но самое главное — это красота русской природы, неспешные дни, теплая дружеская обстановка и вкусная еда, которые создают ощущение сказки, возвращают нас в детство и делают чуточку счастливее. Таким отель-заповедник «Лесное» видит лучший отдых и старается создать эту атмосферу для своих гостей.

Отель-заповедник «Лесное»

Калужская область, Малоярославецкий район, с. Недельное

https://lesnoe.ru/

https://vk.com/lesnoehotel

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https://t.me/lesnoe_hotel