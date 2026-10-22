«Калужскому бренду» 20 лет: «Сфера услуг - это то, что делает нашу жизнь лучше»

Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Сфера услуг» вручал генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН.

- - Сфера услуг - это то, что делает нашу жизнь лучше, дает возможности и огромное количество рабочих мест, - сказал Павел Владимирович. -. Взять хотя бы службы доставки. Кто бы мог подумать 20 лет назад, когда мы только запустили премию «Калужский бренд», какую важную функцию в нашей повседневной жизни она будет играть. Или, например, интернет и мобильная связь, таких примеров можно привести массу. Я от всей души поздравляю всех работников сферы услуг. Хочу пожелать вам, чтобы вы свою работу продолжали выполнять на отлично. Чтобы о ваших компаниях оставляли самые лучшие отзывы. Развития вам, вперёд и только вперёд!

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы считаем, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и становятся победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Сфера услуг» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

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