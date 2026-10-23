«Калужскому бренду» 20 лет: «Наши медики не просто врачи, а всегда разносторонние фигуры»

Как мы уже писали, в среду, 21 октября, в Калуге состоялась юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2026».

Награды победителям в номинации «Услуги в сфере здравоохранения» вручала заместитель министра здравоохранения Калужской области Екатерина КАЧАНОВА-МАХОВА.

- Я думаю, что самая правильная фраза, которая сегодня прозвучала: «Постоянство — признак мастерства», - сказала Екатерина Андреевна. – Многих из вас калужане называют брендами из года в год. Это говорит о качестве услуг, качестве товаров, качестве людей. И это говорит о том, что эта награда не случайная, а заслуженная.

Я очень люблю наших медиков, - продолжила Качанова-Махова. - Не могу промолчать о том, что они не просто врачи, а всегда разносторонние фигуры. К примеру, Лиза Хенкина, участница шоу «Голос – дети», которая сегодня выступала перед вами, дочка из нашей врачебной семьи. Ее мама — врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением, папа — врач-реаниматолог. У них ещё сын в семье подрастает, который тоже поёт. А если бы вы видели наших детей из медицинского колледжа, вы бы, наверное, вообще упали в обморок. Они и поют, и танцуют, и вообще, как говорил Антон Павлович Чехов, гениальный человек, гениален во всём. Поздравляю вас всех с заслуженным народным признанием.

Напомним, лауреаты этого конкурса определяются путем народного голосования. В первые годы, когда Интернет еще был для многих в диковинку, победителей выявляли путем опросов. У калужан спрашивали, кого, по их мнению, можно смело назвать брендами региона? Ответы собирали на улицах, в скверах и парках, через звонки в редакцию и анкету в газете, которую читатели заполняли, вырезали и присылали по почте.

Сейчас жители Калужской области в течение нескольких месяцев отвечают на этот вопрос при помощи спецформы на нашем сайте.

По окончании сбора мнений мы считаем, кто набрал наибольше количество упоминаний. Эти компании и становятся победителями.

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию в 20-й раз.

Список победителей в номинации «Услуги в сфере здравоохранения» мы опубликуем на нашем сайте позже. Следите за новостями.

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