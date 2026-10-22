Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш как залог успеха уборочной

В октябре сельхозпроизводители завершают активную фазу уборки культур. Этот месяц традиционно венчает сезон ударных работ аграриев. От успеха уборочной зависит итоговая прибыль компании. Для выполнения серьезных задач российские фермеры выбирают зерноуборочные комбайны Ростсельмаш.

Отечественные комбайны профессионально убирают зерновые, бобовые, крупяные, масличные культуры в равной степени эффективно как на плодородном черноземье, так и на подзолистой, суглинистой почвах.

Технические характеристики техники Ростсельмаш позволяют выбрать производительный и мощный комбайн, подходящий конкретно под задачи хозяйства.

Высокая производительность и комфорт в управлении

— Наше хозяйство специализируется на растениеводстве, – говорит директор колхоза им. Ленина Сергей ЯМЕНСКОВ. – Выращиваем пшеницу озимую, кукурузу, подсолнечник. Как правило, получаем урожайность более 20 центнеров с гектара. За качественную уборку отвечает наш комбайн от Ростсельмаш – TORUM785. Он хорошо справляется с выполнением поставленных задач. Особенно отметим уборку кукурузы. Когда мы выбирали технику, то обращали внимание на высокую производительность и комфорт в управлении. Не менее важно, чтобы комбайн соблюдал определенные условия при уборке урожая. С TORUM 785 мы не прогадали. Все делает аккуратно, тщательно, эффективно. За один день мы убираем им порядка 50 гектаров. Средняя производительность комбайна — 45 тонн в час, что в сезон дает нам около 2000 гектаров! За качество зерна отвечает особая система подачи, обмолота и сепарации: роторное МСУ с вращающейся декой, бесступенчатый привод ротора и наклонная камера. Точность исполнения и удобство в управлении – на каждом этапе работ. Наш комбайн работает весь день без остановок, выгрузка зерна происходит на ходу благодаря выгрузному шнеку в 7,5 метров, а бункер TORUM 785 вмещает 12 000 литров, что позволяет делать минимальное количество выгрузок зерна.

Важно провести все работы в срок, этому способствует хорошее освещение. У агромашины и днем, и ночью, хорошая видимость, обзор, поскольку освещение мощное, правильное: не засвечивает, а качественно охватывает все пространство вокруг. Маневры и управление в ночное время суток ничуть не сложнее дневных работ. Зерноуборочный комбайн – не первая наша техника от Ростсельмаш. В парке есть и трактор, из года в год начинаем сезон на нем, а потому с уверенностью рекомендуем отечественного производителя коллегам.

Без малейших нареканий к работе

— Мы уже более 15 лет выращиваем зерновые и зернобобовые культуры на 3000 гектарах земли, – рассказывает глава КФХ Михаил САВИН. – В автопарке сельхозпредприятия, конечно, в основном отечественная техника. Наша гордость — пять зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш. Комбайн Т500, пожалуй, один из самых современных. В сезоне получили на нем более тысячи тонн качественного зерна без малейших нареканий к работе. Считаю, что наиболее важные преимущества российского комбайна – это мощный и экономический двигатель в 360 л.с., надежный конструктив. Мы знаем, что точно можем на него рассчитывать, правда, и эксплуатируем бережно. Для себя определили рабочую скорость в 8 километров в час. Для нашего объема задач этого достаточно, а о результате волноваться не приходится. Комбайн намолачивал 200 тонн, когда погода не мешала.

Отмечу, что Т500 славится действительно большой площадью обмолота – нам с лихвой хватает более восьми квадратных метров. Солома и зерно не травмирует даже при интенсивной сепарации, за это отвечает система Tetra Processor. Благодаря ней обмолот проходит деликатно и без потерь производительности комбайна — до 30 т/час! Мы довольны, а потому каждый раз выбираем для себя технику Ростсельмаш.