БЦ «Московский» формирует новую культуру деловой среды
В этом году он вновь подтвердил статус «Бренда года» в номинации «Сфера услуг и торговля».
Это здание знает каждый житель города. Оно находится в самом центре Калуги, на улице Суворова, прямо за драмтеатром. Здесь уже почти два десятилетия работает БЦ «Московский», который стал частью деловой жизни города. В этом году наши читатели вновь отдали за него свои голоса.
Расположен бизнес-центр очень удобно: легко добраться и калужанам, и приезжим. Для автомобилей предусмотрена парковка на 80 мест, для велосипедов — отдельная стоянка. Рядом — торговые центры, рестораны и гостиницы, можно быстро решить деловые вопросы, разместить приезжающих коллег.
Архитектура комфорта
Работает здание круглосуточно, поэтому каждый арендатор может строить свой график так, как ему удобно.
В «Московском» ценят время своих резидентов. Концепция проста: сделать так, чтобы сотруднику не приходилось лишний раз выходить на улицу, все необходимое находится в здании.
На первом этаже работают кафе, кофейня, столовая и магазины. Есть и кондитерская с отдельным входом с улицы. Здесь же — ателье, салоны красоты, банковский терминал, туристические и риелторские агентства, нотариус. Для обедов и коротких перерывов оборудована уютная комната приема пищи с холодильником и микроволновками.
В центре можно провести деловой завтрак, обсудить стратегию в конференц-зале на 60 человек, заглянуть в салон красоты перед премьерой в театре или просто выпить кофе перед началом рабочего дня.
Кабинеты и блоки: выбирайте формат
БЦ «Московский» адаптируется под задачи бизнеса любого масштаба — от небольшого стартапа до филиала федеральной компании. Есть компактные кабинеты от 10 кв. м и просторные блоки коридорной планировки площадью до 300 кв. м.
Большинство помещений сдается без мебели — арендатор сам решает, как организовать пространство. Для крупных арендаторов возможен ремонт в фирменном стиле компании.
Продуман и повседневный комфорт. Для резидентов работают три скоростных лифта, а собственная клининговая служба поддерживает чистоту. Дополнительный штрих — забота об экологии. В центре установлены контейнеры для сбора макулатуры и батареек, которые регулярно отправляются на переработку.
Кто работает в БЦ «Московский»
Сегодня в бизнес-центре «Московский» работают более 250 компаний. Портрет арендатора за последние годы заметно изменился: если раньше ядро составлял комплексный инжиниринг, промышленное проектирование и правовое сопровождение, то теперь к ним добавилась бьюти-индустрия, агентства недвижимости и региональные офисы московских и петербургских холдингов. Такое разнообразие лишь подтверждает гибкость бизнес-центра. Основную ставку здесь делают на долгосрочное сотрудничество с ответственными арендаторами, которые соблюдают финансовую дисциплину и внутренние правила. Детализированный договор и прозрачный документооборот исключают недопонимание.
Безопасность без компромиссов
Это один из главных приоритетов бизнес-центра. Администраторы дежурят 24/7, пропускная система контролирует вход, периметр видеонаблюдения недавно был расширен, закуплены новые видеокамеры. Все это создает ощущение защищенности.
В бизнес-центре не просто установлены пожарные датчики и системы оповещения, здесь регулярно проводятся учебные эвакуации. Сирены, организованный спуск по путям эвакуации, выход на улицу — сценарий максимально приближен к реальному. Важно довести до автоматизма у каждого, кто работает здесь, знания о том, где находится ближайший выход и как действовать в нештатной ситуации.
Добрые праздники
С годами у БЦ «Московский» появились и свои традиции, теплые и почти домашние. На Масленицу управляющая компания устраивает гулянья: конкурсы, призы, угощения вкусными блинами. А в декабре бизнес-центр преображается: на каждом этаже сверкают гирляндами елки, холлы и центральный вход украшают к Новому году. Эти, казалось бы, простые детали создают особую атмосферу, в которой работается легче и приятнее. Сейчас БЦ «Московский» — это пространство, где формируется новая культура деловой среды, открытая и комфортная. И возможно, именно здесь начнется история вашего бизнеса.
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