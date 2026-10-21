В Калуге началась юбилейная церемония «Калужский бренд»

Имена победителей премии станут известны в среду, 21 октября.

Этот конкурс уже 20 лет проводит медиахолдинг «Комсомольская правда-Калуга».

Жители нашего региона выбрали несколько десятков предприятий и организаций, которые, по мнению калужан, должны в этом году называться калужскими брендами.

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