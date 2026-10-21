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Новость дня Общество

В Калуге началась юбилейная церемония «Калужский бренд»

Дмитрий Ивьев
21.10, 16:31
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Имена победителей премии станут известны в среду, 21 октября.

Этот конкурс уже 20 лет проводит медиахолдинг «Комсомольская правда-Калуга».

Жители нашего региона выбрали несколько десятков предприятий и организаций, которые, по мнению калужан, должны в этом году называться калужскими брендами.

Подробности читайте на нашем сайте чуть позже.

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