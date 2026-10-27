Выбирают люди – запоминает история

Под таким девизом 21 октября прошло юбилейное, 20-е вручение ежегодной премии «Бренд года», учрежденной медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».

Снимается кино!

На этот раз событие имело необычный формат. Зал отеля «Хилтон Гарден Инн», где собрались лауреаты, на время стал съемочной площадкой, а само торжество прошло в формате съемок кино под названием «Калужский бренд. 20 лет спустя».

Началось оно со слов «Камера! Мотор!»

И это не случайно, ведь аналогий между проектом «Калужский бренд» и процессом создания кинофильма достаточно. Главная из них: если судьбу любого кино определяют зрители, то и список награжденных премией «Калужский бренд» формируют наши читатели – обычные калужане.

Именно они, высказывая свое мнение, кто, на их взгляд, уже стал в регионе брендом, решают, кто выйдет на сцену и получит заветную статуэтку.

Действие сопровождали фрагменты из любимых советских фильмов, а атмосферу праздника поддерживали трогательные и талантливые выступления юных артистов калужских музыкальных коллективов.

– Я рад приветствовать вас на церемонии вручения нашей юбилейной премии «Калужский бренд», – сказал в приветственном слове на церемонии чествования победителей генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. – Калуга — город, который богат историей. Он гордится своей продукцией и, конечно, земляками. И сегодня в этом зале находятся люди, которые формируют новейшую историю региона. Люди, которые изо дня в день меняют городскую среду, выпускают продукцию, известную далеко за пределами Калужской области, трудятся на благо и развитие нашей земли.

– «Калужский бренд» — это та награда, которую все вы заслужили, это знак признания ваших трудов жителями региона. И я от лица нашей медиакомпании и ее аудитории поздравляю вас с этим знаменательным событием. Вперед, и только вперед!

Локомотив экономики

Традиционно премия вручается в нескольких номинациях. В этом юбилейном году их было девять.

Премия «Калужский бренд» уже давно стала неотъемлемой частью социально-экономической жизни региона, поэтому приветствовать победителей разных отраслей пришли представители органов власти, так или иначе отвечающие за эти отрасли.

Честь наградить победителей в номинации «Промышленность» выпала руководителю комитета по экономической политике Законодательного Собрания Карпу ДИДЕНКО.

– Первым делом мне хотелось бы поздравить вас от лица всех депутатов, - сказал Карп Карпович. – Хотим поблагодарить и победителей конкурса, и всех тех, кто работает на Калужской земле. Несмотря на сложное время: вначале COVID, потом санкции, региональный бюджет растет, как и экономика Калужской области. И все это благодаря вашим трудам.

Отдельной номинации удостоился калужский автопром. Объединяя десятки заводов и предприятий, он является важнейшей составляющей региональной экономики. Особая его заслуга в том, что, выдержав жесткий кризис, он пошел в рост и продолжает улучшать показатели.

Наградить самых стойких пришел начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Калужской области Александр МИЛОВ.

– Огромное спасибо всем вам за отношение к делу, за ваше отношение к своим клиентам, – сказал Александр Юрьевич на церемонии. - Людей не обманешь. Можно какую-нибудь чиновничью награду получить просто так, а брендами вас выбрали люди. За этой наградой стоят пот, кровь и слезы. Спасибо за то, что развиваете наш регион, а мы как министерство экономического развития и промышленности обещаем помогать вам всеми своими силами и всем своим ресурсом. Спасибо также «Комсомольской правде»! Моя любимая газета, кстати, за то, что уже 20 лет отмечает наши региональные бренды. Это очень важно.

Там, где точность и аккуратность

Успехи калужской экономики во многом связаны с эффективной работой банковской системы. Сегодня в Калужской области нет человека, который так или иначе не был бы связан с одним или несколькими банками. Поэтому финансовые организации также вошли в номинационный список.

Их поздравил советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ. Он же вручил награды представителям строительной индустрии, благодаря которым преображается и хорошеет Калужская земля.

– Что такое бренд Калужской области в целом? – задался вопросом Андрей Ильницкий. – Если смотреть нашу экономику, что ни кластер, то лидирующие позиции в нем – наши. Это и энергетический кластер, и кластер металлических материалов, и строительный кластер, сельскохозяйственный, туристический, образовательный. То есть у нас что ни кластер, то часть бренда региона. А ведь бренд не является материальным активом. Это совокупность у человека в сознании такого образа, который дает ему импульс теплоты, эмоций, понимания, что перед ним товар, который он любит.

И все здесь присутствующие –- часть совокупного бренда Калужской области. Вы представляете самые разные направления, в которых наш регион либо лидирует единолично, либо находится в группе лидеров. И это очень точно подметили люди, которые читают «Комсомольскую правду» и отдали за вас свой голос. Я всех вас поздравляю с этим замечательным событием!

Все больше калужан работает в сфере услуг и все меньше – на тяжелых производствах, где людей заменяет сложная автоматика. Искреннюю благодарность лучшим профессионалам этого направления выразил Павел Коренюгин.

– Сфера услуг – это то, что делает нашу жизнь лучше, дает возможности и огромное количество рабочих мест, – сказал Павел Владимирович. – Взять хотя бы службы доставки. Кто бы мог подумать 20 лет назад, когда мы только запустили премию «Калужский бренд», какую важную функцию в нашей повседневной жизни она будет играть. Или, например, интернет и мобильная связь. Таких примеров можно привести массу. Я от всей души поздравляю всех работников сферы услуг. Хочу пожелать вам, чтобы свою работу вы продолжали выполнять на отлично. Чтобы о ваших компаниях оставляли самые лучшие отзывы. Развития вам!

Постоянство – признак мастерства

Здоровье – это то, без чего нельзя быть счастливым. И неудивительно, что именно в этой номинации голосование было самым активным и массовым – калужане своими голосами благодарили врачей за отзывчивость, милосердие и, конечно, за профессионализм.

А поздравила медиков-победителей заместитель министра здравоохранения Калужской области Екатерина КАЧАНОВА-МАХОВА.

- Я думаю, что самая правильная фраза, которая сегодня прозвучала, – «Постоянство - признак мастерства», - сказала Екатерина Андреевна. – Многих из вас калужане называют брендами из года в год. Это говорит о качестве услуг, качестве товаров, качестве людей. И это говорит о том, что эта награда не случайная, а заслуженная.

Я очень люблю наших медиков. Не могу промолчать о том, что они не просто врачи, а разносторонние фигуры. К примеру, Лиза Хенкина, участница шоу «Голос. Дети», которая сегодня выступала перед вами, дочка из нашей врачебной семьи. Ее мама — врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением, папа — врач-реаниматолог. У них в семье подрастает сын, который тоже поет. А если бы вы видели наших детей из медицинского колледжа, вы бы, наверное, вообще упали в обморок. Они и поют, и танцуют, и вообще, как говорил Антон Павлович Чехов, гениальный человек гениален во всем. Поздравляю вас всех с заслуженным народным признанием!

Сельское хозяйство и пищевая промышленность – два мощных кластера, которые также выводят наш регион в когорту национальных лидеров. Оба направления активно развиваются как в объемах производства, так и в качественном отношении, становясь все более эффективными и наукоемкими.

Награды людям, благодаря которым Калужская область сыта и хлебосольна, вручил заместитель регионального министра сельского хозяйства Александр КУЗИН.

– Во-первых, поздравляю всех с получением этой замечательной премии! - сказал Александр Николаевич. – Отдельная благодарность «Комсомольской правде». Когда ехал сюда, вспомнил, что 20 лет назад, когда интернет не был еще сильно развит, сотрудники «Комсомольской правды» выходили на улицы и опрашивали людей. Помню, как записывали ручкой в блокнотик их ответы. И это очень здорово, когда люди сами называют бренды и благодаря этому конкурсу мы, простые калужане, узнаем, к кому лучше обратиться, если что-то случилось. В какую клинику пойти, куда отдать учиться своих детей, какую машину приобрести, в какой банк обратиться и так далее.

Отдельно скажу о сельском хозяйстве. Это очень классный бизнес, у которого всего лишь две небольшие беды. Это маленький урожай и большой урожай. Сельское хозяйство – оно про любовь, без любви в нем делать нечего. Ведь управляет всем им одна очень капризная женщина. Имя ей -погода. И всем присутствующим я хочу пожелать хорошей, прекрасной погоды и в душе, и в природе.

О тех, кто нас выводит в люди

Калужская область всегда славилась своим интеллектуальным потенциалом – начиная от литературы и заканчивая космическими проектами.

Это несомненная заслуга работников сфер образования и культуры, которые воспитывают новые поколения талантливых ученых, инженеров, писателей и педагогов.

Теплые и трогательные слова в адрес этих людей сказал заместитель председателя Думы городского округа города Калуги Андрей ИВАНОВ.

– Я искренне рад, что вы сегодня здесь получаете заслуженные награды, – сказал Андрей Викторович. – Вы элита нашего региона, элита нашего города. Ваши трудовые коллективы — это трудовая доблесть Калужской области. Спасибо вам за работу, спасибо за ваш труд.

Еще одной отраслью, стремительно набирающей высоту, стал туризм. Сегодня Калужская земля манит не только красотой архитектурных форм и атмосферой старой русской истории, но и комфортом, качественным сервисом, новыми интереснейшими проектами.

Труд всех тех, кто создает новый образ региона и привлекает в него гостей, оценил заместитель главы городского округа Калуги, начальник Управления экономики и имущественных отношений города Калуги Роман ЕВСТРАТОВ.

– Как представитель «компании», которая никогда не будет лауреатом этой премии, поздравляю всех присутствующих, прежде всего «Комсомолку», с такой значимой вехой! – сказал Роман Михайлович. –Отрадно, что у вас вот уже 20 лет хватает сил поддерживать эту премию и развивать ее.

Хочу пожелать, чтобы среди лауреатов премии «Калужский бренд» появлялись новые лица. Это очень правильно, когда рождаются новые компании и завоевывают симпатии калужан. Всех присутствующих также поздравляю с заслуженными наградами! Вы все говорили, что это заслуга вашего коллектива и вы гордитесь им. Пожалуй, это главный тезис. Желаю всем вам развития и новых клиентов, здоровья и мира!

Слово партнерам

Ни одно большое дело не обходится без помощи друзей. Осуществить столь масштабный проект мы смогли благодаря поддержке наших уважаемых партнеров.

Генеральным партнером в этом году выступила федеральная строительная компания DOGMA. Компания возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 14 лет успешной работы компания построила более 2 млн кв. м жилья и сдала точно в срок 117 многоквартирных домов. На сегодняшний день DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России. В Калуге компания возводит современный жилой комплекс «Космопарк».

К лауреатам обратился руководитель проекта «Космопарк» Станислав РАКИТЯНСКИЙ:

– С «Комсомолкой» мы уже давно и продуктивно дружим. И эти дружеские отношения для нас большая ценность. Сегодня мы хотим пожелать этому всеми любимому изданию вдохновения, творческих побед и новых героев. Ну а проекту «Калужский бренд» в день его юбилея – дальнейшего поступательного развития!

Партнером «Калужского бренда – 2026» выступила компания «Автомобильные технологии». Это - российская компания, занимающаяся производством и оптовыми поставками автомобилей. Предприятие располагается в индустриальном парке «Росва». С 2023 года «Автомобильные технологии» успешно реализуют план мероприятий на площадях завода ООО «ПСМА Рус», направленный на эффективную загрузку производственных мощностей. С 2026 года компания входит в холдинг «ЭмДжиСи Групп», и сегодня здесь выпускают те самые Haval M6, вобравшие в себя трендовые мировые технологии и при этом сохраняющие «калужский характер».

Директор по персоналу завода «Автомобильные технологии» Анастасия КУЗНЕЦОВА:

- Для нас большая честь быть на этом мероприятии. «Автомобильные технологии» впервые принимают участие в проекте «Калужский бренд», в том числе в качестве номинантов, и это символично. Ведь мы производим те самые автомобили Haval M6, для которых характерны не только передовые технологии, но и калужский характер.

Еще одним партнером мероприятия стала автомобильная группа «Автоград».

Это — лидер автомобильного рынка Калужской области, официальный дилер более чем 15 автомобильных брендов по продаже новых автомобилей и более чем 20 брендов по сервисному обслуживанию. «Автоград» — это не просто автомобили. Это многолетний опыт, высокие стандарты обслуживания и доверие клиентов.

Мария ЩЁГОЛЕВА, представитель компании «Автоград»:

– Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что калужская «Комсомолка» и ее читатели так высоко ценят наш труд. Спасибо за оказанное доверие.

За успехом «Автограда» стоит огромная команда профессионалов. Они ежедневно трудятся над тем, чтобы наши клиенты получали качественный сервис, широкий выбор надежных автомобилей, а значит – уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие автомобильного рынка Калужской области, и мы намерены продолжать делать это еще активнее.

В заключение

Итоги торжественной церемонии наглядно свидетельствуют, что сегодня «Калужский бренд» – это не просто статуэтка, а народный знак качества, доверия и любви к родному краю.

Двадцать лет читатели «Комсомольской правды» выбирают лучших, а история бережно сохраняет эту память.

И пока калужане голосуют сердцем, а предприятия, врачи, педагоги и аграрии трудятся с душой, у региона есть прочный фундамент для новых побед.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» выражает благодарность танцевальной компании «Забава» и лично ее руководителю Елене Иноземцевой, Центру развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуги, клубу исторической реконструкции «Авангард» и лично его руководителю Александре Шатиловой, компанию Florentika, а также телерадиокомпании «Ника» за помощь в проведении мероприятия.