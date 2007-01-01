Мертвецы на Калугу рот раззявили: нейросеть устроила в городе зомби-апокалипсис

На прошлой неделе заболеваемость в Калуге стремительно выросла - по городу гуляет гонконгский грипп.

Школы закрывают на карантин, а в научном журнале с мировым именем описали рекордный случай продолжительности ковида у калужанки.

Два года непрерывного заражения коронавирусом уже не просто запись в медкарте - это мировой рекорд, который изучают вирусологи.

Читая эти новости и эпидемиологические сводки мы подумали, а что было бы, если бы в Калугу пришел вирус из фильмов про живых мертвецов?

И попросили нейросеть изобразить Калугу при зомби-апокалипсисе.

Вот что у нее получилось.

Вид на улицу Кирова из сквера Мира, каким его запечатлела нейросеть при зомби-апокалипсисе - это панорама тотального распада.

Одна из самых живых, шумных улиц города теперь молчаливое пространство пыли и тлена.

На площадке перед торговым центром бродит бывший сотрудник. Теперь он не продавец-консультант, а администратор руин, вечно несущий свою бессрочную вахту у стеклянных дверей, которые уже никогда не откроются.

Картина сюрреалистична и жутка. Общественный транспорт стал магнитом для блуждающих мертвецов, их склепом, саркофагом на колесах.

Зомби-футболистов нейросеть явно знает плохо. Пожалуй, самый неубедительный кадр из всей серии.

Эти загробные парни сойдут разве что за зрителей, которых злобный вирус накрыл на трибунах. Да и то с натяжкой - вопрос, куда пропала обувь, возникает сразу же после беглого осмотра.

А при более внимательном - горящие окна на заднем плане окончательно разрушают апокалипсическую иллюзию, добавляя фотографии уюта домашнего очага.

Так и ждешь щелчка затвора и команды фотографа:

- Все, пацаны, снимаем маски и по домам - ужин стынет.

А в этом случае нейросети удалось сделать сцену одновременно и жуткой, и знакомой.

Зомби-спортсмены бродят у Дворца спорта будучи тенью самих себя. Теперь их фитнесс никогда не закончится.

У него нет финальной точки, только бесконечное повторение неловких движений под мрачным калужским небом.

У Детского мира нейросеть решила сделать неожиданный сюжетный ход. Кто этот зеленый парень? Виновник зомби-апокалипсиса?

Откуда он? Из Припяти или с других планет?

Загадка века, но ясно одно - человечество погубят зеленые человечки. Ну, или зеленый змий.

У драмтеатра теперь вечный антракт: труппа трупов после финального поклона бродит в стремительно набирающем оборот апокалиптическом хаосе.

Но бабушке-вахтерше каким-то чудом удалось не заразиться вирусом.

Быть может у неё сформировался иммунитет ко всему - от сквозняка и плохой погоды до хамства в очередях, и какой-то там зомби-вирус ему как легкая простуда?

Или в её организме надежной защитой от любой заразы служит уникальный коктейль из корвалола, домашних солений и борща?

А может быть искусство в эти мрачные времена решило спасти именно её?

Пересечение улиц Пушкина и Баумана.

Машины, которые автовладельцы некогда холили и лелеяли, превратились для них в какие-то консервные банки с колёсиками.

Вот и бродят между ними, заглядывая внутрь в поисках чем бы перекусить - не завалялась ли где-то на заднем сиденье испуганная «сардинка»?

Улицу Театральную, где так любили гулять взрослые и дети, уличные торговцы продавали безделушки и играли музыканты, нейросеть превратила в променад мертвецов.

Они похожи на расставленные каким-то безумным портным манекены.

На площади Телевизионной люди, точнее уже нелюди, застыли в последнем поклоне. Их руки, как сломанные антенны, тянутся к земле в тщетной попытке настроиться на частоту жизни, которая затухает с каждой секундой.

Еще миг и они превратятся сломанные приёмники, окончательно потерявшие связь с передающим центром.