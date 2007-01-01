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14 июня в Калуге публика с пожара попала на дамскую велосипедную гонку

Что происходило в Калужской области 14 июня в разные годы.
14.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 14 июня.

1901 – Городская хроника. 10 июня назначена была и состоялась дамская велосипедная гонка на местном циклодроме общества велосипедистов Успеху и помпезности этой интересной в общем гонки помешал пожар дома Сысоева на Ивановской улице, случившийся как раз перед началом гонки. Публика вместо гонки направилась на пожар и с него уже попала на гонку. Особое внимание, конечно, обратили на себя дамы-гонщицы… Скоро на циклодроме откроется кегельбан. Вход бесплатный, а плата за игру. (источник - «Калужские губернские ведомости»)

1928 – «Коммуна» писала: «На днях могила декабриста Евгения Оболенского установлена точно. Оказалось, что Оболенский похоронен на Пятницком кладбище, недалеко от церкви. Могила сильно заросла кустарником, так что найти ее могли с большим трудом. На могиле находится памятник – чугунная плита в виде саркофага. Сохранилось также и небольшая ограда, хотя и в неисправном виде».

1987 - 14 июня - в Калуге появилось новое предприятие, построенное и оборудованное с участием итальянцев - обувная фабрика. (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

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