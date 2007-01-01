В Калуге опубликовали полный график отключения горячей воды на 2026 год
На следующей неделе начинаются плановые отключения горячей воды.
Это нужно, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.
Городская администрация 8 мая опубликовала полный список домов с датами отключения горячей воды.
Май
11–22 мая
- ул. Гурьянова: д. 18 к. 1, 2; д. 24; д. 26
- ул. Московская: д. 299 к. 1, 2, 3; д. 309 к. 1
- ул. Учхоз: д. 32
- ул. Новослободская: д. 20; д. 25 к. 1, 2; д. 31 к. 1
- ул. Промышленная: д. 23; д. 25; д. 31; д. 36; д. 36а
- ул. Тарутинская: д. 184Ас7
- д. Лихун, ул. Губернская: д. 25 (детский сад «Ветерок»)
- ул. Юрия Круглова: д. 3
- ул. Дорожная: д. 25
12–22/26 мая
- ул. 65 лет Победы: д. 41; д. 41/1; д. 41/2; д. 43; д. 45
- д. Чижовка, водоканал
- ул. Взлётная: д. 40
- ул. Маяковского: д. 39; д. 41
- ул. Новаторская: д. 32
- ул. Телевизионная: д. 2 к. 1; д. 2а; д. 2б
18–31 мая
- ул. Вилонова: д. 16; д. 35
- ул. Кутузова: д. 31 к. 1, 2
- ул. Луначарского: д. 40; д. 45; д. 51
- ул. Никитина: д. 3; д. 4; д. 4а; д. 10; д. 121; д. 123; д. 125б; д. 125в; д. 133б; д. 133 к. 1, 2
- ул. Первомайская: д. 12; д. 16а; д. 27; д. 30; д. 33
- ул. Знаменская: д. 4 к. 1, 2
- ул. Салтыкова-Щедрина: д. 11; д. 13 к. 1, 2; д. 14; д. 23
- ул. Вишневского: д. 1 корп. 15, 16 (д/с «Здравушка»); д. 2а; д. 3; д. 5 (СОШ №26); д. 9; д. 10; д. 14; д. 15; д. 16; д. 17; д. 18; д. 19 к. 1, 2; д. 20 (д/с №96); д. 23; д. 23 к. 1; д. 25; д. 27; д. 31а; д. 31б; д. 31в; д. 33
- ул. Анненки: д. 18
- ул. Резванская: д. 3
- ул. Зеленый крупец: д. 3
- ул. Дзержинского: д. 69; д. 70; д. 71; д. 74; д. 76; д. 78; д. 83а; д. 90; д. 92; д. 92 к. 2; д. 92а; д. 92б к. 1; д. 93; д. 95
- ул. Тульская: д. 13б; д. 15; д. 21; д. 23; д. 130
- ул. Кирова: д. 27; д. 47; д. 57; д. 59; д. 59 к. 1; д. 63; д. 67; д. 69; д. 80
- ул. Суворова: д. 121; д. 123/50; д. 132; д. 137; д. 139; д. 147 к. 1; д. 151; д. 156а; д. 156б; д. 158; д. 160
- пер. Теренинский: д. 6; д. 6а; д. 8
- 2-й Тульский пер.: д. 5
- ул. Радищева: д. 2 (д/с «Малинка»); д. 4 (д/с «Калинка»); д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; д. 13; д. 15; д. 19
- ул. Промышленная: д. 4; д. 11
- пер. Малинники: д. 7 к. 2; д. 15
- ул. Зеленая: д. 52
- ул. В. Никитиной: д. 14; д. 16; д. 18; д. 20; д. 21а; д. 21б; д. 21в; д. 22; д. 23 к. 1, 2; д. 24; д. 26; д. 29; д. 29 к. 1; д. 30; д. 31; д. 32; д. 33; д. 34; д. 35; д. 39; д. 43; д. 47; д. 47 к. 1
- ул. Тракторная: д. 49; д. 52
- ул. Механизаторов: д. 21; д. 23
- д. Некрасово, Одоевское ш.: д. 7; д. 9; д. 11
- п. Калуга-Бор: д. 15а
- ул. Пролетарская: д. 111
- д. Мстихино: ул. Лесная (д. 24; д. 24 к. 1; д. 26; д. 27; д. 27 к. 1); ул. Мстихинская (д. 2; д. 4; д. 6; д. 8); ул. Радужная (д. 5 — д/с «Ромашка»; д. 7 к. 1, 2; д. 11)
25 мая – 7 июня
- ул. Аэропортовская: д. 13; д. 14
- б-р Байконур: д. 1; д. 3; д. 5
- ул. Звёздная: д. 1; д. 2; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 11; д. 12; д. 13; д. 14; д. 15; д. 18а; д. 19; д. 19а; д. 20; д. 21; д. 22; д. 28; д. 29
- ул. Байконурская: д. 9; д. 15
- пл. Первых Космонавтов: д. 6
- б-р Моторостроителей: д. 1; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; д. 12 к. 1–8; д. 16
- б-р Энтузиастов: д. 1; д. 2; д. 2а; д. 4; д. 4а; д. 5; д. 6; д. 6а; д. 7; д. 8; д. 9; д. 11; д. 13а; д. 13 (д/с «Лесная сказка»); д. 15; д. 17
- д. Канищево: ул. Дальняя (д. 3; д. 21; д. 25; д. 29); ул. Дорожная (д. 15; д. 17а — школа №51; д. 31; д. 33; д. 33а — д/с «Теремок»; д. 34; д. 34а); ул. Калужского Ополчения (д. 3; д. 5; д. 7; д. 9); ул. Комсомольская, д. 5; ул. Майская (д. 15; д. 32; д. 34; д. 36); ул. Московская, д. 345; ул. Светлая (д. 3; д. 4; д. 6; д. 8; д. 12; д. 14; д. 16)
- ул. Никитина: д. 53б; д. 64/82; д. 66/85; д. 66а; д. 66б; д. 68; д. 72; д. 74; д. 76; д. 81; д. 82; д. 83; д. 85; д. 85а; д. 87; д. 100; д. 102; д. 104; д. 106; д. 108
- ул. Белинского: д. 3; д. 6; д. 9
- пер. Малый: д. 1; д. 2; д. 3
- 1-й пер. Пестеля: д. 13; д. 15а; д. 19; д. 19а; д. 23; д. 26; д. 28; д. 30; д. 30 к. 1; д. 37; д. 50; д. 50а
- ул. Постовалова: д. 2 к. 1; д. 4; д. 6; д. 7; д. 8; д. 10; д. 21; д. 23; д. 25
- ул. Тульская: д. 100
- ул. Луначарского: д. 9 к. 2
- пер. Старичков: д. 7
- ул. Фридриха Энгельса: д. 110; д. 119; д. 143; д. 147; д. 149
- ул. Максима Горького: д. 65; д. 67; д. 67 к. 1; д. 69; д. 71; д. 85; д. 88; д. 90; д. 92; д. 94; д. 96; д. 98; д. 100
- ул. Мичурина: д. 38а
- ул. Степана Разина: д. 57
26 мая – 8 июня
- д. Чижовка, мкр. Веснушки, ул. Минская: д. 1; д. 2; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; д. 13; д. 14; д. 15; д. 22 (д/с «Карусель»); д. 23 (школа №13); д. 23 к. 1; д. 24; д. 26; д. 31; д. 32; д. 33; д. 34; д. 35; д. 36; д. 38; д. 39; д. 40; д. 41; д. 42; д. 43
Июнь
1–14 июня
- Воинский пер.: д. 1; д. 4; д. 6
- ул. Товарная: д. 2; д. 9; д. 11; д. 13; д. 23; д. 25
- ул. Вокзальная: д. 1; д. 3
- ул. Ленина: д. 1; д. 3; д. 4; д. 7; д. 8; д. 9; д. 13; д. 14; д. 16; д. 18
15–26/28 июня
- ул. Терепецкая: д. 9; д. 10; д. 11/1; д. 11/2; д. 12; д. 14
- ул. Московская: д. 193; д. 314/51
- ул. Грабцевское шоссе: д. 32а; д. 50; д. 68; д. 115 (15.06–19.06); д. 115 стр. 21 (22.06–26.06)
- ул. Калужская: д. 33; д. 34
- ул. Клюквина: д. 3
- ул. Молодежная: д. 5 (школа №12); д. 8 (д/с №45 «Огонёк»); д. 11; д. 11 к. 1; д. 19/14
- ул. Новаторская: д. 6; д. 32
- ул. Платова: д. 6а
- ул. Пригородная: д. 11; д. 13; д. 16; д. 20
- ул. Проезжая: д. 23
- ул. В. Андриановой: д. 66 (д/с «Пчёлка»); д. 86 (д/с «Яблонька»)
- ул. Билибина: д. 48 к. 1; д. 50
- 1-й Академический проезд, д. 29 (зона обслуживания котельной): ул. Заречная, д. 72 (школа №50); ул. 65 лет Победы (д. 8 — д/с «Планета»; д. 12 — д/с «Мозаика»; д. 17; д. 20; д. 21; д. 25; д. 27; д. 29; д. 31; д. 31 к. 1; д. 35); ул. Генерала Попова (д. 2 к. 1, 2; д. 4; д. 5; д. 7; д. 8; д. 9; д. 10; д. 10 к. 1, 2; д. 14 к. 1; д. 16; д. 18; д. 18 к. 1, 2, 3; д. 20; д. 22; д. 24; д. 28; д. 330 — д/с «Улыбка»); ул. Георгия Димитрова (д. 4; д. 8; д. 10; д. 14 — д/с «Бережок»; д. 22; д. 24); ул. Серафима Туликова, д. 2; ул. Спартака (д. 3; д. 5; д. 9; д. 15); ул. Фомушина (д. 2; д. 4; д. 6; д. 8; д. 8 к. 1; д. 10; д. 10а; д. 10б; д. 10 к. 1; д. 26; д. 29; д. 31); ул. Хорошая, д. 6; ул. Энергетиков, д. 35; Сиреневый б-р (д. 4; д. 6 к. 1; д. 8; д. 9 — КГБ №5; д. 18)
- ул. Маяковского: д. 55
- тер. Психбольницы: д. 23; д. 24; д. 25
- пер. Теренинский: д. 1; д. 2; д. 4
- ул. Фридриха Энгельса: д. 7/20; д. 12а (Гимназия №24)
- ул. Максима Горького: д. 3; д. 7 к. 1; д. 9 (д/с №87 «Золушка»)
- ул. Пролетарская: д. 112; д. 112 к. 1; д. 114; д. 116; д. 118; д. 159; д. 161; д. 163; д. 165
- ул. Чижевского: д. 1; д. 7; д. 9; д. 13; д. 14; д. 15; д. 16; д. 17; д. 18; д. 19; д. 21; д. 23; д. 25
- ул. Константиновых: д. 2; д. 4; д. 6
- ул. Баррикад: д. 140; д. 142 (д/с №83 «Соколёнок»); д. 144
- ул. Болотникова: д. 3 к. 1; д. 5; д. 7
- ул. Ленина: д. 65
- п. Резвань, ул. Школьная: д. 1; д. 2; д. 3
- ул. Калуга-Бор: д. 3
- ул. Фридриха Энгельса: д. 145
- ул. Салтыкова-Щедрина: д. 72; д. 74 к. 1, 2
22 июня – 5 июля
- ул. Тарутинская: д. 171 к. 1, 2, 3; д. 171Б
25 июня – 8 июля
- ул. Тепличная: д. 5; д. 6а (д/с «Чиполино»); д. 7; д. 8
29 июня – 12 июля
- ул. Беговая: д. 8; д. 11; д. 15
- Городской Бор, тер. Сокол
- ул. Анненки: д. 5
- ул. Ипподромная: д. 8; д. 11
- ул. Кирова: д. 27
- ул. Ленина: д. 70; д. 72; д. 75; д. 76
- ул. Суворова: д. 121; д. 123/50; д. 132; д. 137; д. 139
- ул. Московская: д. 55а (д/с «Непоседы»)
- пл. Победы, д. 10
- ул. Маршала Жукова: д. 2; д. 16 (д/с «Красная шапочка»); д. 18; д. 26; д. 28; д. 30; д. 30а
- ул. Тульская: д. 56; д. 69
- ул. Фридриха Энгельса: д. 19; д. 21; д. 23; д. 25; д. 27; д. 64
- ул. Стеклянников Сад: д. 3; д. 4; д. 25 (школа-интернат №5)
- ул. Тульская: д. 103; д. 119; д. 121; д. 139; д. 141
- с. Росва: ул. Зеленая (д. 2; д. 4); ул. Мира (д. 2; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8а; д. 8б; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; д. 13; д. 14); ул. Молодежная (д. 1; д. 3–9; д. 10–19; д. 26); ул. Московская (д. 5; д. 5а; д. 5б; д. 6б; д. 7; д. 8; д. 8б; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12); ул. Пролетарская (д. 1; д. 2; д. 3; д. 5; д. 6)
- ул. Георгия Амелина: д. 37
- ул. Братьев Луканиных: д. 4; д. 6
- ул. Василия Стригунова: д. 7
- ул. Петра Тарасова: д. 8; д. 10; д. 12; д. 37; д. 39; д. 43
- От котельной АО «Азимут»: ул. Николо-Козинская (д. 61; д. 65; д. 67; д. 68; д. 69; д. 71; д. 71а; д. 73; д. 75; д. 77; д. 79; д. 92 к. 1, 2); ул. Болдина, д. 24 к. 1; ул. Никитина (д. 32; д. 34; д. 36); ул. Степана Разина (д. 42; д. 42/38; д. 44; д. 46; д. 48; д. 50; д. 52; д. 54; д. 56; д. 58; д. 60; д. 64; д. 95 к. 1, 2; д. 97 к. 2); ул. Фридриха Энгельса, д. 151
29 июня – 10 июля
- ул. Гурьянова: д. 59; д. 65 (школа №69); д. 67/2; д. 67/3; д. 71; д. 73
- ул. Изумрудная: д. 24
- ул. Кибальчича: д. 1; д. 3; д. 4; д. 5; д. 7; д. 9; д. 12; д. 13; д. 15; д. 17; д. 18; д. 19; д. 20; д. 21; д. 22; д. 23; д. 24; д. 25; д. 26
- ул. Кубяка: д. 20
- ул. Малоярославецкая: д. 7 (д/с «Семицветик»); д. 10; д. 12; д. 14; д. 16
- ул. Дубрава: д. 12
- пер. Дорожный: д. 8
- ул. Дружбы: д. 5; д. 6/2; д. 8; д. 10; д. 12; д. 18; д. 19
- ул. Ольговская: д. 3; д. 5; д. 10 к. 1; д. 12 к. 1; д. 13; д. 14; д. 15; д. 16; д. 17; д. 19
- ул. Тарутинская: д. 184; д. 184б; д. 186; д. 186 к. 1; д. 188; д. 192 к. 1; д. 194 к. 1; д. 200 к. 1; д. 202
- пер. Калинина: д. 2; д. 4; д. 9; д. 15
- Комсомольская Роща: д. 10
- ул. Пионерская: д. 2; д. 9
- ул. Социалистическая: д. 2; д. 2а к. 1; д. 2б; д. 6; д. 6 к. 1; д. 12
- ул. Чичерина: д. 6; д. 12 к. 1
Июль
6–17 июля
- ул. В. Андриановой: д. 3 (школа №21); д. 5
- ул. Ленина: д. 45 (д/с №47)
- пер. Паровозный: д. 4
- ул. Баррикад: д. 139; д. 153 (д/с №60)
- ул. Хрустальная: д. 1; д. 2; д. 5; д. 7; д. 8; д. 9; д. 10; д. 11; д. 18; д. 27; д. 33; д. 35; д. 44/2; д. 44/3; д. 44/4; д. 44/5; д. 44/6; д. 50; д. 52; д. 54; д. 56; д. 58; д. 60; д. 62; д. 64; д. 66; д. 68; д. 70; д. 72; д. 74
- Хрустальный пер.: д. 1; д. 3; д. 7; д. 9; д. 11
- ул. Чехова: д. 11; д. 15
- ул. Стекольная: д. 2; д. 4; д. 26
- ул. Маршала Жукова: д. 52
13–24 июля
- ул. Баррикад: д. 117а; д. 124; д. 126; д. 126 к. 1; д. 136
- ул. Ленина: д. 50; д. 58; д. 61 к. 5; д. 66 к. 3; д. 68 к. 8
- ул. Пролетарская: д. 108; д. 110; д. 133; д. 135; д. 139; д. 155
- ул. Чижевского: д. 4; д. 6
- ул. К. Либкнехта: д. 14а; д. 14 к. 1
- ул. Московская: д. 65 к. 1; д. 71; д. 79 (д/с школа №24); д. 119 (д/с №4); д. 125 к. 1; д. 170 (д/с №49 «Белочка»); д. 186 (д/с «Ивушка»)
- ул. Пухова: д. 46 к. 1
- ул. Кооперативная: д. 1 к. 2; д. 3; д. 8
- ул. Телевизионная: д. 5 (школа №7); д. 18; д. 20а
- ул. Тельмана: д. 35
- ул. Чичерина: д. 18 к. 1
- ул. Билибина: д. 2; д. 4; д. 8; д. 10
- ул. Окружная: д. 2; д. 4; д. 4 к. 1, 2, 3; д. 7
- ул. Поле Свободы: д. 33
13–26 июля
- ул. Трудовая: д. 12 (школа №28)
- ул. Гвардейская: д. 5; д. 9; д. 10; д. 17; д. 21
- ул. Первых Коммунаров: д. 11; д. 12; д. 14; д. 16; д. 19а (д/с «Гвоздика»)
- ул. Промежуточная: д. 9; д. 10
- ул. Вилонова: д. 10; д. 11; д. 12
- пер. Воробьевский: д. 5а
- пер. Красноармейский: д. 12 к. 37
- ул. Кутузова: д. 10; д. 14
- ул. Луначарского: д. 62; д. 64
- ул. Кибальчича: д. 8; д. 28; д. 30; д. 32; д. 34
15–28 июля
- ул. Московская: д. 165; д. 170; д. 184а; д. 184А к. 1; д. 186; д. 188; д. 189; д. 191; д. 193 к. 1; д. 195; д. 197; д. 209а; д. 209б; д. 211; д. 212; д. 213; д. 214; д. 215; д. 217; д. 219; д. 221а; д. 225; д. 227; д. 233; д. 234; д. 235; д. 236; д. 237; д. 238; д. 240; д. 240 к. 1; д. 241; д. 242; д. 244а; д. 245; д. 248; д. 248а; д. 254; д. 256; д. 256а; д. 262; д. 264; д. 266; д. 268; д. 270; д. 272; д. 274; д. 276
- ул. Билибина: д. 11; д. 13; д. 15; д. 17; д. 19; д. 19А; д. 21; д. 28; д. 31; д. 34; д. 35; д. 48
- ул. Бутомы: д. 2; д. 2а; д. 3; д. 4; д. 6; д. 7; д. 8; д. 9; д. 11; д. 11а
- ул. Глаголева: д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; д. 9; д. 10; д. 10а; д. 11; д. 12; д. 13; д. 14; д. 15а; д. 19; д. 21; д. 22; д. 25; д. 26; д. 30; д. 32; д. 34; д. 36; д. 38; д. 42; д. 44
- пер. Литейный: д. 3; д. 5; д. 7; д. 15
- ул. Литейная: д. 9; д. 11; д. 15
- ул. Поле Свободы: д. 4; д. 6; д. 12; д. 18а
- ул. Тельмана: д. 11; д. 13; д. 15; д. 31; д. 33; д. 35
- ул. Чернышевского: д. 1; д. 14
- ул. Переходная: д. 3; д. 5; д. 5а; д. 9; д. 11/1
- ул. Л. Толстого: д. 1; д. 3; д. 3а; д. 4/1; д. 4/2; д. 7; д. 8; д. 29; д. 30; д. 31; д. 33; д. 33 к. 1; д. 35 к. 1; д. 37; д. 39; д. 39а; д. 41; д. 43; д. 51; д. 55
- ул. Советская: д. 3; д. 5; д. 105; д. 107
- ул. Турбостроителей: д. 19; д. 28; д. 30
- ул. Родниковая: д. 4; д. 49; д. 87; д. 87а; д. 87/3
- ул. 5-я – 8-я Линии: д. 1 к. 1–4
- ул. Инженерная: д. 2/13; д. 3; д. 4; д. 6; д. 610/5
20–31 июля
- ул. Академика Королёва: д. 4; д. 6; д. 14; д. 22; д. 49; д. 51
- ул. Баумана: д. 3 к. 1, 2; д. 4; д. 5а; д. 5 к. 2; д. 12/17; д. 30 к. 1
- ул. Большевиков: д. 1
- ул. Гагарина: д. 8; д. 8а; д. 9; д. 11; д. 13; д. 6а/47
- ул. Георгиевская: д. 3; д. 5; д. 23
- ул. Дзержинского: д. 1/46
- ул. Достоевского: д. 35
- ул. Карпова: д. 10
- ул. Космонавта Комарова: д. 30; д. 33; д. 35; д. 45 к. 1
- ул. Октябрьская: д. 11; д. 21/22; д. 48
- ул. Парижской Коммуны: д. 1а; д. 24; д. 26; д. 28; д. 30
- ул. Плеханова: д. 2 к. 1, 2; д. 3; д. 4; д. 5 к. 1; д. 11; д. 12; д. 18; д. 20; д. 41; д. 43; д. 45; д. 48/8; д. 61; д. 96
- пер. Пушкина: д. 2; д. 3
- ул. Циолковского: д. 5; д. 33; д. 41; д. 44; д. 47; д. 58; д. 60; д. 62; д. 67/1
- ул. Воронина: д. 11; д. 30
- ул. Герцена: д. 2 к. 8; д. 3; д. 4; д. 6; д. 14а; д. 16; д. 17; д. 17 к. 1; д. 19а
- 2-й пер. Интернациональный: д. 10
- ул. Кирова: д. 1; д. 16
- ул. Ломоносова: д. 1
- пл. Мира: д. 2; д. 3; д. 4 к. 1
- пер. Суворова: д. 5; д. 7 к. 1; д. 21; д. 25; д. 31; д. 38; д. 44; д. 46; д. 54; д. 60; д. 63 к. 1; д. 65; д. 67; д. 69; д. 111/21; д. 113; д. 117
- ул. Баррикад: д. 2; д. 8; д. 12
- ул. Пролетарская: д. 21; д. 23; д. 39; д. 40; д. 41; д. 44; д. 47; д. 51; д. 90; д. 100
- ул. Вооружённого Восстания: д. 1; д. 2
- ул. Огарёва: д. 3; д. 5; д. 6; д. 9 к. 7; д. 11 к. 8; д. 13; д. 15; д. 20; д. 22; д. 40 к. 1, 2; д. 42; д. 44
- ул. Рылеева: д. 1 к. 12; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6
- ул. Труда: д. 4 к. 1, 2; д. 6 к. 1; д. 10; д. 14 к. 2; д. 16; д. 18 к. 1; д. 22; д. 24; д. 26; д. 28; д. 30; д. 32
- ул. Анненки: д. 38 к. 1; д. 40; д. 41 к. 1
21 июля – 1 августа
- ул. Московская: д. 313; д. 313а; д. 315; д. 315 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 317; д. 319; д. 319 к. 1 (д/с «Ласточка»)
27 июля – 9 августа
- ул. Мичурина: д. 12
- пер. Тульский: д. 8; д. 11; д. 16; д. 42
- ул. Николо-Козинская: д. 25; д. 29; д. 38 (д/с «Белоснежка»); д. 55
- ул. Степана Разина: д. 26; д. 28; д. 36а (д/с «Анютины глазки»); д. 38; д. 40
- ул. Воскресенская: д. 4; д. 10 (д/с «Родничок»); д. 15
- пер. Григоров: д. 10; д. 11; д. 12 к. 1; д. 13; д. 14; д. 16
- пл. Победы, д. 10
- ул. Маршала Жукова: д. 2
- ул. Степана Разина: д. 1; д. 5; д. 7
- ул. Тульская: д. 56; д. 66; д. 69; д. 70; д. 78а; д. 78б; д. 80а; д. 84
- 1-й пер. Пестеля: д. 90
- ул. Фридриха Энгельса: д. 19; д. 21; д. 23; д. 25; д. 27; д. 64
- ул. Театральная: д. 6
- ул. Дзержинского: д. 52
- ул. Кирова: д. 40; д. 44а; д. 46
- ул. Советская: д. 18 к. 1; д. 20; д. 20в; д. 34
- пер. Советский: д. 2; д. 4; д. 6; д. 11
- Советский проезд: д. 5; д. 15
- ул. Турынинская: д. 8; д. 9; д. 11; д. 12; д. 13; д. 14; д. 15; д. 16; д. 17; д. 17а (д/с «Лёнок»); д. 19
- ул. Ермоловская: д. 96 (школа №46)
27 июля – 7 августа
- ул. Кубяка: д. 1; д. 1 к. 1; д. 3; д. 15 (д/с «Золотой петушок»); д. 17; д. 20 к. 3, 4, 5, 6; д. 26
- ул. Малоярославецкая: д. 1; д. 2; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 8
- Вагонный пер.: д. 15
- ул. Врубовая: д. 22; д. 45
- пер. Врубовой: д. 4
- ул. Забойная: д. 3
- ул. Луговая: д. 39; д. 70
- ул. Отбойная: д. 18 к. 2
- ул. Шахтёров: д. 13
- ул. Широкая: д. 49; д. 49 к. 1; д. 51
28 июля – 8 августа
- ул. Тарутинская: д. 231; д. 231/1; д. 231/2; д. 231/3; д. 231/5; д. 231/6; д. 231/7; д. 231/8; д. 231/9; д. 232; д. 241; д. 243
Август
1–15 августа
- ул. Пухова: д. 56; д. 58
3–16 августа
- ул. Курсантов: д. 1
- ул. Телевизионная: д. 43; д. 47
- ул. Московская: д. 84; д. 120; д. 250
- ул. Суворова: д. 179; д. 183; д. 188
- ул. Фридриха Энгельса: д. 13; д. 17
- ул. Максима Горького: д. 6; д. 10
- ул. Маршала Жукова: д. 3; д. 3 к. 1; д. 5
- ул. Широкая: д. 49; д. 49/1; д. 51
- ул. Привокзальная: д. 1 к. 1; д. 2; д. 3; д. 4; д. 4а; д. 5; д. 6; д. 7; д. 7б; д. 8; д. 8 к. 1, 2; д. 9; д. 9 к. 1, 2; д. 10; д. 10а; д. 11; д. 11 к. 1; д. 11а стр. 1а, 1б, 1в; д. 12; д. 12А; д. 13; д. 14; д. 15; д. 15 к. 1; д. 16
- ул. Полесская: д. 20 (д/с «Цветочный город»)
17–30 августа
- п. Железнодорожников, ул. Путейская: д. 2А; д. 5; д. 7
Даты могут корректироваться в зависимости от погоды и хода работ. Для некоторых адресов даты могут уточняться. Актуальную информацию рекомендуем проверять в управляющей компании.
