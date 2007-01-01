В Калуге опубликовали полную афишу Дня Победы
В Калуге опубликовали полную афишу Дня Победы

Дмитрий Ивьев
28.04, 09:10
Администрация Калуги во вторник, 28 апреля, разместила в соцсетях программу праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2 МАЯ 2026

Театральная площадь 

  • 15:00 — Патриотическая акция «Вальс Победы»

3 МАЯ 2026

Пл. Старый Торг — д. Григоровка — д. Канищево 

  • 10:00 — Патриотическая экспедиция «Эстафета Памяти» в формате автомотопробега

7 МАЯ 2026

Площадь Победы 

  • 9:00 — Смотр-конкурс отрядов почетных караульных служб Поста № 1

8 МАЯ 2026

Мемориальное воинское кладбище 

  • 12:00 — Митинг Памяти

Набережная Яченского водохранилища, вертолётная площадка 

  • 18:00 — Праздник, посвящённый Великой Победе

9 МАЯ 2026

Сквер им. В. Н. Волкова, набережная Яченского водохранилища 

  • 10:00 — Чемпионат города Калуги по эстафетному бегу «79-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз главы городского округа города Калуги»

Сквер Защитников Отечества 

  • 11:00 — Концерт «Песни Победной весны» учащихся и педагогов МЭШДОМ

Площадь Победы 

  • 13:00 — Фестиваль воинского дефиле среди отрядов почетных караульных служб Поста № 1

12:00–18:00 Театральная площадь (проезды) 

  • Творческий проект «Дорогами войны» с элементами исторической реконструкции 
  • Музей под открытым небом 
  • Творческий проект «Эстафета Победы: от подвига к подвигу» 
  • Локация «Память в кадре»

Театральная площадь (главная сцена)

  • 12:00 — Литературно-музыкальный спектакль «У памяти нет срока давности» 
  • 14:15 — Концерт «Голосами детства — в память о Победе» эстрадного детского хора «Веселая компания» 
  • 15:00 — Концертная программа «Память жива!» студии современного искусства «ТОНУС-Арт» 
  • 16:30 — Концерт «Песни нашей Победы» творческих коллективов и солистов Калужской областной филармонии

Ул. Театральная (пешеходная часть)

  • 12:00 — Фестиваль солдатской каши

Ул. Кирова, площадка у памятника С. М. Кирову

  • 12:00 — Интерактивная литературно-музыкальная площадка «Без срока давности: ПОБЕДА!»

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00 — Гала-концерт конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 
  • 13:00 — Праздничная программа «Мы — наследники Победы» ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги 
  • 15:00 — Концертная программа «Тебе, моя Калуга!» баянистов и аккордеонистов ДШИ г. Калуги 
  • 16:00 — Концертная программа «С песней к Победе»

Внутренний дворик усадьбы Золотарёвых, ул. Пушкина, 14

  • 16:00 — Открытый показ народного проекта «Останься. Детство»

