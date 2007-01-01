В Калуге опубликовали полную афишу Дня Победы
Администрация Калуги во вторник, 28 апреля, разместила в соцсетях программу праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2 МАЯ 2026
Театральная площадь
- 15:00 — Патриотическая акция «Вальс Победы»
3 МАЯ 2026
Пл. Старый Торг — д. Григоровка — д. Канищево
- 10:00 — Патриотическая экспедиция «Эстафета Памяти» в формате автомотопробега
7 МАЯ 2026
Площадь Победы
- 9:00 — Смотр-конкурс отрядов почетных караульных служб Поста № 1
8 МАЯ 2026
Мемориальное воинское кладбище
- 12:00 — Митинг Памяти
Набережная Яченского водохранилища, вертолётная площадка
- 18:00 — Праздник, посвящённый Великой Победе
9 МАЯ 2026
Сквер им. В. Н. Волкова, набережная Яченского водохранилища
- 10:00 — Чемпионат города Калуги по эстафетному бегу «79-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз главы городского округа города Калуги»
Сквер Защитников Отечества
- 11:00 — Концерт «Песни Победной весны» учащихся и педагогов МЭШДОМ
Площадь Победы
- 13:00 — Фестиваль воинского дефиле среди отрядов почетных караульных служб Поста № 1
12:00–18:00 Театральная площадь (проезды)
- Творческий проект «Дорогами войны» с элементами исторической реконструкции
- Музей под открытым небом
- Творческий проект «Эстафета Победы: от подвига к подвигу»
- Локация «Память в кадре»
Театральная площадь (главная сцена)
- 12:00 — Литературно-музыкальный спектакль «У памяти нет срока давности»
- 14:15 — Концерт «Голосами детства — в память о Победе» эстрадного детского хора «Веселая компания»
- 15:00 — Концертная программа «Память жива!» студии современного искусства «ТОНУС-Арт»
- 16:30 — Концерт «Песни нашей Победы» творческих коллективов и солистов Калужской областной филармонии
Ул. Театральная (пешеходная часть)
- 12:00 — Фестиваль солдатской каши
Ул. Кирова, площадка у памятника С. М. Кирову
- 12:00 — Интерактивная литературно-музыкальная площадка «Без срока давности: ПОБЕДА!»
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00 — Гала-концерт конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!»
- 13:00 — Праздничная программа «Мы — наследники Победы» ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги
- 15:00 — Концертная программа «Тебе, моя Калуга!» баянистов и аккордеонистов ДШИ г. Калуги
- 16:00 — Концертная программа «С песней к Победе»
Внутренний дворик усадьбы Золотарёвых, ул. Пушкина, 14
- 16:00 — Открытый показ народного проекта «Останься. Детство»
