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13 июня в Калуге утвердили план города

Что происходило в Калужской области 13 июня в разные годы.
13.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 13 июня.

1778 – утвержден вторичный проект «регулярного» плана города. Однако его реализация встретила ряд затруднений, и «по предписанию господина Кречетникова» появился «другой, по которому и было производимо построение города». Этот план дошел до нас в копии 1805 года.

1779 – вышли правила о разбитии города на нумерованные кварталы и о застройке отведенных мест домами по планам.

1845 – гражданским губернатором в Калугу назначен Николай Михайлович Смирнов. В должность вступил 28 августа 1845 года. Известный краевед Д.И.Малинин считал, что в Калужской губернии в 19 веке было 2-3 момента, когда общественная жизнь «била ключом». Один из них – пребывание в Калуге губернатором Смирнова. Его супруга Александра Осиповна Смирнова-Россет, «просвещенная губернаторша пытается оживить провинциальную тишину и внести в затхлую обыденную атмосферу свежие струи общечеловеческих интересов».

1912 – князьями Оболенскими был основан Березичский стекольный завод. Потомки калужского губернатора Александра Петровича Оболенского (1780-1855) владели имением Березичи Козельского уезда до 1918 года.

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