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В деревне Асмолово обезвредили снаряд времен ВОВ

Евгения Родионова
13.06, 18:15
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Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Обезвредили одну миномётную мину 82 миллиметра в Барятинском районе.

Жителям региона напоминают: при обнаружении взрывоопасных предметов наносить удары, прикасаться к корпусу, бросать, пытаться разобрать самостоятельно.

Необходимо обратиться по телефону «112», «01», с мобильного «101».

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