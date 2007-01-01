В деревне Асмолово обезвредили снаряд времен ВОВ
Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.
Обезвредили одну миномётную мину 82 миллиметра в Барятинском районе.
Жителям региона напоминают: при обнаружении взрывоопасных предметов наносить удары, прикасаться к корпусу, бросать, пытаться разобрать самостоятельно.
Необходимо обратиться по телефону «112», «01», с мобильного «101».
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