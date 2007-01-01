Очередной пожар произошёл на улице Рылеева в Калуге
Вечером в понедельник, 25 мая, сгорела хозяйственная постройка в районе дома №67.
По предварительной информации, никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил деревянное здание.
Пожары на участке улицы Рылеева между Георгиевской и Достоевского продолжаются уже не первый год. Ранее там огнем были уничтожены несколько частных деревянных домов.
