Очередной пожар произошёл на улице Рылеева в Калуге

Вечером в понедельник, 25 мая, сгорела хозяйственная постройка в районе дома №67.

По предварительной информации, никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил деревянное здание.

Пожары на участке улицы Рылеева между Георгиевской и Достоевского продолжаются уже не первый год. Ранее там огнем были уничтожены несколько частных деревянных домов.