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Новость дня Общество

15 июня граф Толстой поучаствовал в скандале в калужском ресторане

Что происходило в Калужской области 15 июня в разные годы.
Дмитрий Ивьев
15.06, 05:00
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 15 июня.

1867 – в деревне Гумнищи Владимирской губернии, в дворянской семье родился Константин Дмитриевич Бальмонт (15.06.1867-13.12.1942). Известный русский поэт. Неоднократно бывал в Тарусе, читал свои стихи в тарусском Народном доме.

1901 – После двухнедельной знойной погоды, грозившей полной засухой полям и садам, 15 июня в седьмом часу вечера прошел над Калугой короткий и не особенно обильный дождь. Земля была так суха, что влага почти вся скатилась с поверхности и не смочила как следует даже верхнего слоя почвы.

1912 - Скандал в «Кукушке». 15 июня поздно вечером за столиками ресторана "Кукушка" сидели граф Илья Львович Толстой и Владимир Александрович Грузевич-Нечай, а по соседству двое в форме прапорщиков запаса. Атмосфера у "Данилыча" была самая мирная, пока прапорщик Парчевский, бывший "под Бахусом", не подошел к столику графа Толстого и господина Грузевича и не начал скандалить, швырнув в них перчаткой. Илья Львович вскипел и ударил Парчевского по лицу. Парчевский обнажил шашку. Тогда Толстой схватил стул и принял оборонительное положение. Буяна урезонили гости и служители. (Подробности этого инцидента, а также других памятных событий года, можно прочитать в книге Е.Фридгельма "Калуга и калужане", изд. "Золотая аллея", 1998 г.од - прим.ред.)

1917 - 15-17 - запись в "Калужский ударный батальон" для защиты Родины и Революции.

1951 – Телевидение в Калуге. Многие калужане интересовались, возможен ли прием московского телевизионного центра в Калуге. Отвечая на эти вопросы,можно сообщить следующие данные, полученные в результате экспериментальной подготовительной работы. Недавно в Калуге был впервые установлен телевизионный приемник КВН 49-Б… В 20 часов прием передач не обнаружился, но с наступлением темноты появились первые изображения на экране. Велась передача оперы «Борис Годунов» из Большого театра. К 22 часам 30 минутам получено было полное изображение с достаточным уровнем звука.

1978 – на 90-м году жизни умер известный калужский офтальмолог, кандидат медицинских наук Рубен Григорьевич Берберов (1888 – 1978). Он основал в Калуге службу лечения глазных болезней, в 1944 г. открылась больница под руководством Р.Г. Берберова. Его называли «калужским Филатовым».

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