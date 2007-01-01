Калужане смогут пройти диспансеризацию в выходные дни

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе продолжаются мероприятия по бесплатной комплексной проверке здоровья.

Специально для работающих граждан организована диспансеризация в выходные дни, сообщили в понедельник, 15 июня в администрации области.

Обследования по субботам можно пройти в Калужской городской клинической больнице № 4 имени А. С. Хлюстина на улице Социалистическая, дом 2а — 20 июня, а также в отделениях на Никитина, 83, Чехова, 3, Социалистическая, 2а — 27 июня. В городской больнице № 5 диспансеризация пройдёт 27 июня на Сиреневом бульваре, 9, и на Луначарского, 45, а 20 июня — на улице Космонавта Комарова, 4. Кроме того, по субботам пройти обследование можно в городской поликлинике по предварительной записи на сайте registratura40.rf.

Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.