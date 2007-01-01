Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане смогут пройти диспансеризацию в выходные дни
Общество

Калужане смогут пройти диспансеризацию в выходные дни

Владимир Андреев
15.06, 11:08
1 277
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе продолжаются мероприятия по бесплатной комплексной проверке здоровья.

 Специально для работающих граждан организована диспансеризация в выходные дни, сообщили в понедельник, 15 июня в администрации области.

Обследования по субботам можно пройти в Калужской городской клинической больнице № 4 имени А. С. Хлюстина на улице Социалистическая, дом 2а — 20 июня, а также в отделениях на Никитина, 83, Чехова, 3, Социалистическая, 2а — 27 июня. В городской больнице № 5 диспансеризация пройдёт 27 июня на Сиреневом бульваре, 9, и на Луначарского, 45, а 20 июня — на улице Космонавта Комарова, 4. Кроме того, по субботам пройти обследование можно в городской поликлинике по предварительной записи на сайте registratura40.rf.

Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imtsb0N0cy9iVEYzc2FjTTJpai9MdGc9PSIsInZhbHVlIjoiNzFuU1hyUm9YZ2hxK0xqamcxVU9Sd09WRi9qZjhFZFlKSUJGTTQ2amVLSGxnRk5rMlFsclFiaVhPU3dhREJWZzRMc1ZoY2hSZXlDT1R5K2p0N1JmeTUwcDFJRHFJVVc5Nzk5Zi8vMkVodkY3ZzhZd1kwVkw5OWVCeDZiNTk3WDJEb0lVK3VRbXJRL3BsRC9GTCtNSWFHNEZQQVVHZG5JYVJYZHRJMnExYm5MZnJKSTdjVDQ2L1Z6M3VieFRrUFB2d3BMdUJWYlI2MG5iUFRuUGlJQ0tVdUdEd3dSQTZsck1WZ0NuZVdPTkRhd3RlblFjL0NOY0FYUTNJMHc5MGdpZ0w0dDdVZkV4azhsaXgzRU9PdTdjOHc1MnhwWithWjJ6VTVyTHEzOUNLSmhFMi8zQVRRMzdvSHEzb0NyN21uNm5yREQvQmxRcmZzMVc3b2xrSDU3TGVyZ1ZBWkl2M0UwNmFsdEI3endMbENmS0diT2dtOW9kRTdXVFlxNHhsMWtxSXN6RkNycnMvWHptK3EvZlNJeGQ4QjVCQ0Y3U0NuY2dTS0JxL3JZdDN2bXZvNlorWW1VVUd0TEZBZHVaTjhEdyIsIm1hYyI6ImQ1M2M3NTVlZGIxM2VlNDU5YTI4MzU5MTMyYTViMDNkYzI2OGFkNTIxMmZhYWM1ZmZhZGZhOTBhYmUwNzBjYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InY5cHRsWTRwdVVmaElkS2Q4MEZuOUE9PSIsInZhbHVlIjoiNWloNVU2TlpyOGN1c2VvRVpCcU1PNmZSdWlqNU1sQmVpRkpjSzMxZzg4NE9DY1VSSzM5bElwajk1b2lyVWxzM0pSTGhyUmcydWNyODk0Qk5mNlRTS1BLc2NHSjcvZHN3MUs2d0w5ck43WDJaeDdrbnpNMCswMHVyb1NYdUI5Nk00SW5ZVGNLR2hxcnRYWW85NkN4THFVYlhhYThxcFFLSVIzaGJ5Y0o1N1RET3BLWVdBZlR1Y0drYlNmZENwK1hrQmxkczBTV3NGWmZzMmltK0thd1IwQXkvYTZ3VmdSeGlEZWpMREZyY2paWlBGTURmWElCb3dVdFBZeTVCdnMveXlNYmZnYXZ6cW9hK3RYNXBHNzUrVkJXYVQxTWZ3S1JTL25CSXhaRTkxNHl1L3pRUWRnOWdacS9kckhCOWJZTnBHSC9LZ1lpZmh1Y0FmMEpOeU9ubFp3TXFUUHZIUksrL3VlV29SSkRwQjQ5WitoOUZZRjlTQTEvZzM3RVVKWkNFeUxvZU9Jb3BEMW9VQmZRZlowbDdJZEM3N2pnbGQzKzJGTGpwbjJySEs1WUhhSFVxZjRyYjlEN1NEa3J0Z3lEYnRYSEg1d1JmeDd1cjlqbmUxalpFWnppdEpMMzdEV0p5andoWHphU251N3dOSi9kNk1KY1hhcmpjU2F2WHZqSjBFOVJiR091U3VMM3dVdjBqdUxpS3kzNE9OM01QczZFejdpcE5PUkxFekVsd1ZYODI4R0UycU1jcm1zUDdxcHRIdXppODFqMXZnNG80c0tyUU5tRkRBLzEyZVFOSmozaXRaVTBzRzN4eitwdjVmODJxMGZDY3RxaHdHeUJoL1YvMSIsIm1hYyI6IjQzNTUzNjhmZjJhM2FkZWMyMDJkYjYxMmYzZjUzMmFhNmM0N2Y0ZTg1NzVjNjFlYmJlZTMzODEzMDQzNWEzYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+