В Обнинске вандалы опять изуродовали клумбы
Записи с камер наблюдения в понедельник, 25 мая, опубликовало МБУ благоустройство.
- К сожалению, в этом участвуют и стар, и млад, - прокомментировали коммунальщики. – «Неизвестное лицо» выкопало луковицы тюльпанов по всей клумбе, не стесняясь камер видеонаблюдения. Двое молодых людей рано утром жестоко изуродовали две клумбы, оставив после себя сломанные цветы и разоренные клумбы.
Видео обещают передать в полицию.
