В селе Совхоз Боровский огромная крыса бегает возле мусорной площадки

В понедельник, 25 мая, жительница села Совхоз Боровский рассказала о проблеме с мусором в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, габаритный мусор давно не вывозили.

— Жители накидали скошенной травы, она гниет и воняет, - пишет женщина. - Ещё куча деревьев спиленных. Сегодня видели там огромную крысу! Можно как-то оперативно вывозить этот мусор или наказывать тех жителей, что выкидывают его рядом. Там есть камеры.

— В течение недели запланировано вывезти несанкционированный мусор, - прокомментировала ситуацию администрация Боровского района.