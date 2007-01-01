+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В селе Совхоз Боровский огромная крыса бегает возле мусорной площадки
Обнинск

В селе Совхоз Боровский огромная крыса бегает возле мусорной площадки

Евгения Родионова
26.05, 12:55
1 676
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 25 мая, жительница села Совхоз Боровский рассказала о проблеме с мусором в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, габаритный мусор давно не вывозили.

— Жители накидали скошенной травы, она гниет и воняет, - пишет женщина. - Ещё куча деревьев спиленных. Сегодня видели там огромную крысу! Можно как-то оперативно вывозить этот мусор или наказывать тех жителей, что выкидывают его рядом. Там есть камеры.

— В течение недели запланировано вывезти несанкционированный мусор, - прокомментировала ситуацию администрация Боровского района.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх боровск
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndjdGhsS1U5eWhCNFFPSEpvK0NRY2c9PSIsInZhbHVlIjoidHJ3YUhzVzhOM1VoRHplNHorOFlMemY2UkNtczZOZ21FZ1VXQ0g2M05sMFNad1YrMExkRHpWVEhTeFp6b1JLdXJyaVBXekhGeVZWeHVDb0Nycy9IcXVUTGg0UFZhU056VG45ZXBBM3lBeHdaM2VxelAzd3hzM1IvekNqRTBWbGVXdzBlRnFYY05UN3pXU01heXIzU1J5NVlyL21yK2RSRlVHQTBvbG9HeC9SQ001WGNVSWhqcU9SYTM4UHAzRS9Yai8wWE9wOVB5bXUwZXZraGhWRFJsLzZqR3kvVDF4MDE3VENXdndGTGNaYUVDbTBRb2twUnlZVjBHUDJVR0VlczF1dnJ3WXQvZGx0K09NNUpZa2NBTXo4UVJBaXBVd01Qdmc5bzlsQ211ZWYwVTYyS2ZoaDdxUXVLajNyU2FyTE16elNiMjNZWXlGRzVhRzg3eTdpcDFrdTBxcXNZZGZsL0VOK3BNMHdEL0F6UmR6cVV5S3RkNzFhMTgzczFuL1lQMDJ6L1hIeCtHeUhzT3g5bnZRa1hTbHVOK0MwV3M4bzBrZ1NMYTJKdFVSSC9qWU82NUxaVFNtQS96SmRVTldhcyIsIm1hYyI6IjRkYTRmNTcwYjBkOTJkOTM5YmM1NWMwNjdkNGNjYjViYmNiMDYwNGU3MDk5YmQ4OTExNjVhNGI0OTE3Nzk5OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNVK1Z0UUdORFpsSEtFaUJzbjVnTHc9PSIsInZhbHVlIjoiZmNUZmNJekRTZDcxYk1penk4cU9xUE5sNjE0Sm5TT2hMTlZvMDZ2eEJZaHJlV1BMeTFwSmZrendiK2JjMzkxdkJPTWpKS294QmlsdmkwMk84UkRRSFYza0tlaGE3WFRMcGVuYnNMYkY1VERHdFYwL0NkamtDQUdNV1pkOVdGb056YkI2VUI3bzRKSmJteDVWcUYrdzFHNkZWdjl6czQxVWd6MjNMazR4TXNtSE5meDVSRTY4SWtYcWVoM3pxU1dHREJJQVJXMVlSelNHeUxFNU95QzljSmNvZmxKSXA4UHE1MGhjeGRMbG9ZUHdJc2tJZC9mT0trUHd6Vm4zSFFraGVFVTRKU09XcEFHZ1ZIblM3K25JbHAvbTZ4MC9uTFNHUVUwYWZCZ1h6YkFOc1NkOXQxWUpyZndtTUpPWlI1bHdiNmQ4cGdXTGJndGVQNmVsZXQ1cjYvY0w5RUNTbDZVUUNsOHRyam1seWR0amdrMThseUl2ODZCeGEwZElQTXNzcGpUWHVMUHkvdGZxamtITmlRR2FBZUk4UHlyTGVDcHdvT1lZY1dSaURJVjB3WHpDWk03N1RYNDZ2SkhzY1JET0Y1SFlEMDRvMjRhdjRKOUpwdkREWlU3OXluajJKbmNCaGE4RFY2N2taZXJXZHVLc1NmS0pOdlQ1MzZ0OHRIcVl1RDhjMFZ4RG9YUkQwY3cycnN4Q1pWcGtzVkU3ZFlnT280aTI5MEpUdXRraG1XNWRBZTZIU2hnbENWbGRjTjN1WUJ3UXZ4c04yYUZhTE56Y0tqK3MrMVBBMXgxR2ZhcmpFRVJTU1BYbU1ZY2dlRnBqRVczTGpqZmVzM3V4YUpzMSIsIm1hYyI6IjE4MDU0YjA5MDZmMGMxZWJkODliNzdiZDg4YzdhZjlmNGIxZjQ3ZjEwYjhhNjExNTc3MTRlYjIzYTYyMTQxMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+