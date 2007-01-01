В Калужской области мошенники выманили у работника почты 4,5 миллиона рублей

В Кировском районе расследуют крупное мошенничество: неизвестные обманом похитили у «Почты России» больше 4,5 миллиона рублей.

По версии следствия, злоумышленники позвонили сотруднику организации и убедили его перевести деньги в виде электронного платежа. Они представили дело так, будто эти средства нужны для участия в биржевых торгах. На самом деле это была уловка: большая часть суммы просто исчезла из кассы предприятия.

Сейчас прокуратура контролирует ход расследования. Следователям предстоит не только найти мошенников, но и разобраться в действиях самого сотрудника: почему он допустил перевод такой крупной суммы без должных оснований и не проверил информацию.