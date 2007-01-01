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Происшествия

В Калуге осколками БПЛА разбило окна в двух зданиях

В ночь на 14 июня при атаке беспилотников в Калуге пострадали здания.
Ольга Володина
14.06, 09:36
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Осколками сбитых целей повредило остекление двух нежилых строений. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Люди не пострадали — повреждения получила только инфраструктура.

Всего за ночь в Калужской области уничтожили 5 беспилотных аппаратов.

Ущерб от осколков предстоит оценить специалистам. Власти обещают восстановить повреждённые здания.

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