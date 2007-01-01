В Калуге осколками БПЛА разбило окна в двух зданиях
В ночь на 14 июня при атаке беспилотников в Калуге пострадали здания.
Осколками сбитых целей повредило остекление двух нежилых строений. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Люди не пострадали — повреждения получила только инфраструктура.
Всего за ночь в Калужской области уничтожили 5 беспилотных аппаратов.
Ущерб от осколков предстоит оценить специалистам. Власти обещают восстановить повреждённые здания.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь