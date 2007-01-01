В Калуге осколками БПЛА разбило окна в двух зданиях

В ночь на 14 июня при атаке беспилотников в Калуге пострадали здания.

Осколками сбитых целей повредило остекление двух нежилых строений. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Люди не пострадали — повреждения получила только инфраструктура.

Всего за ночь в Калужской области уничтожили 5 беспилотных аппаратов.

Ущерб от осколков предстоит оценить специалистам. Власти обещают восстановить повреждённые здания.