Фильмоскоп, Чебурашка, мишка, набитый опилками: а какие игрушки были у вас?

Калужанам покажут, как играли, учились и жили дети 20-х, 40-х, 80-х и 90-х годов.

Фото автора и из архива Калужского объединенного музея-заповедника.

Каким было детство 20, 30 или даже 100 лет назад?

Чем играли наши бабушки и чем восхищались мы сами в 90-е?

В Доме Батенькова открылась удивительная выставка, которая стирает время и возвращает посетителей в самую светлую пору жизни.

На стенах — десятки фотографий, в витринах — игрушки, а в центре зала — большая композиция из детских вещей разных лет. Уже на вернисаже гости, перешептывались:

— У меня был точно такой Чебурашка!

— А у меня - детская телефонная связь, продавался набор из двух телефонов. Мы с подругой из соседней квартиры провод протянули, звонили друг другу и «секреты» обсуждали.

— А это фильмоскоп? У нас был немного другой...

Задумка экспозиции — показать, как менялся мир ребенка за последние сто лет: от начала ХХ века до двухтысячных.

Фильмоскоп , баночки с фильмами и детская швейная машинка.

Фотографии размещены хронологически: 20–30-е годы, суровые 40-е, оттепель 60-х, застойные 80-е и знакомые всем 90-е.

Почему это важно? Ответ дает куратор выставки Ирина Ермилина:

-Мы хотели показать этой выставкой, как дети выглядели тогда и как сейчас, какими игрушками играли тогда и сейчас. Не могли пропустить и школу, так как это огромная часть жизни и важные события, которые происходили в разные годы.

На открытии выставки гости вспоминали свое детство.

Ирина Ермилина провела экскурсию по экспозиции.

От гимназисток до разведчиц

Экспозиция выстроена хронологически.

На первом стенде – фото начала ХХ века. Вот группа учениц Калужской женской гимназии: строгие темные платья с черными фартуками и белыми кружевными воротничками.

Рядом — салонные фото калужан Казариновых, Городецких, штабс-капитана Галузинского, журнал «Нива» с картиной Алексея Харламова «Дети»: смеющиеся беззаботные девчонки плетут венки из цветов.

А далее – военный период.

Один из самых трогательных снимков: разведчица брянского партизанского отряда Клавдия Елисеева держит на руках новорожденную дочь Галю. Это 1943 год.

Клавдия Елисеева с дочкой Галиной.

А вот фотография «Семья колхозника Куприянова возвращается в село Долгое»: босые взрослые и дети на себе тянут телегу с нехитрым скарбом.

Комсорг полка старший лейтенант Петраченко читате жителям освобожденной Жиздры советскую газету. Фото М. Савина, 1943 год.

-Трудности только закалили детей войны, — уверена куратор. — Сделали их устойчивее к житейским неурядицам. Я думаю, дети тяжелого времени — и военного, и экономически сложного — более живучие и успешные, чем те, кто прожил жизнь в полном комфорте.

Вторая половина ХХ века встречает зрителя знакомыми образами: ясли, детский сад, празднование Дня защиты детей, юные авиамоделисты, пионеры.

- Помните, в сентябре всегда — в колхоз на уборку урожая? Картошка, свекла, морковь, — улыбается Ирина Ермилина.

— Физически было тяжеловато, но вокруг столько веселого народа, и все проходило на позитиве. зато мы понимали, откуда овощи берутся и каким трудом они достаются.

Пионеры приветствуют делегатов ХIII съезда ВЛКСМ, 1958 год.

В детском саду пос. Середейский Калужской области, 1958 год. Фотограф Спиридонов.

Детские ясли колхоза «Путь к коммунизму» Дзержинского района, 1970 г.

Детский праздник в Козельске , 1985 год.

Улановская школа Медынского района, 1970 г.

Для младенцев

Особый раздел — витрины с вещами из детства. Самая древняя погремушка, представленная здесь, найдена в археологических раскопках и датируется первым тысячелетием нашей эры!

Она сделана из глины и до сих пор гремит. Рядом — погремушка XIV–XVI веков.

Но самое трепетное — это ткань, из которой шили вещи для младенца. Куратор лично реставрировала чепчик и распашонку, которым больше ста лет.

-Когда вещи очистились от бытовых загрязнений, оказалось, что ткани невероятно мягкие, нежные, красивые. Кружево добавлено. Это простая деревенская одежда, но все продумано и сделано с огромной любовью, — делится Ирина.

Эти вещи были найдены у святого источника Громовый колодец. Их развешивали на деревьях — в благодарность за исцеление младенца или как просьбу об этом.

Медведь, которого не утащить

Гвоздь экспозиции — большой плюшевый мишка 1940-х годов. Он сидит в плетеной коляске.

Поднять его почти невозможно: набит опилками так плотно, что переносить тяжело, можно только посадить его и играть рядом.

А вот фильмоскоп — настоящий «видеоплеер» прошлого. В баночках — пленки с диафильмами, которые смотрели под мерное жужжание проектора.

Тут же – большая кукла – мечта всех девочек. даже коробка сохранилась.

Куклы со временем прошли путь от целлулоидных с пластмассовыми волосами до мягких резиновых и современных Барби. И, конечно, герои мультфильмов — Чебурашка, Лунтик.

Букварь и карточки на продукты

Школе посвящен отдельный раздел. Интересно, что формы для мальчиков 1980-х годов в музее нет.

Куратор говорит, что мальчишки, в отличие от более бережливых и аккуратных девочек, снашивали ее так, что она не сохранилась.

Поэтому на выставке только школьная форма девочек – повседневная с черным фартуком и праздничная – с белым.

Кстати, если посмотреть, как выглядели гимназистки начала ХХ века, то можно заметить, что форма у них была такая же, как и у советских девчонок.

Получается, что форму с фартуком мы проносили почти весь век.

Есть здесь и буквари, и прописи 1949 года: девочка написала диктант и получила тройку за две ошибки.

А на стенде 1990-х — карточки на продукты, которые выдавали семье. Помните такое время?

Г. Еромлаева, ученица 4 класса калужской женской гимназии.

Форма гимназисток начала века.

А это советская форма 1980-х годов.

Урок биологии в школе №26. Фото А. Пашина, 1984 год.

Ребенок - всегда ребенок

Выставка в Доме Батенькова — это не просто собрание экспонатов. Это повод поговорить с самим собой.

-Какое бы сложное ни было время, мы вспоминаем свое детство с радостью. Солнце, папа, мама, игрушки. Иногда шарик от подшипника — уже игрушка, — говорит Ирина Ермилина.

— Наша выставка для того, чтобы кто-то вспомнил свое, а кто-то узнал то, чего он не пережил, но оно было. Мне бы хотелось, чтобы здесь рождались размышления о детстве.

О том, как было раньше и что ушло. А может, ушло что-то нужное?

Выставка «Детство. Вчера и сегодня» в Доме Батенькова будет работать до 10 сентября. Здесь можно вспомнить себя маленьким. 0+