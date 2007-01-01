Фильмоскоп, Чебурашка, мишка, набитый опилками: а какие игрушки были у вас?
Каким было детство 20, 30 или даже 100 лет назад?
Чем играли наши бабушки и чем восхищались мы сами в 90-е?
В Доме Батенькова открылась удивительная выставка, которая стирает время и возвращает посетителей в самую светлую пору жизни.
На стенах — десятки фотографий, в витринах — игрушки, а в центре зала — большая композиция из детских вещей разных лет. Уже на вернисаже гости, перешептывались:
— У меня был точно такой Чебурашка!
— А у меня - детская телефонная связь, продавался набор из двух телефонов. Мы с подругой из соседней квартиры провод протянули, звонили друг другу и «секреты» обсуждали.
— А это фильмоскоп? У нас был немного другой...
Задумка экспозиции — показать, как менялся мир ребенка за последние сто лет: от начала ХХ века до двухтысячных.
Фотографии размещены хронологически: 20–30-е годы, суровые 40-е, оттепель 60-х, застойные 80-е и знакомые всем 90-е.
Почему это важно? Ответ дает куратор выставки Ирина Ермилина:
-Мы хотели показать этой выставкой, как дети выглядели тогда и как сейчас, какими игрушками играли тогда и сейчас. Не могли пропустить и школу, так как это огромная часть жизни и важные события, которые происходили в разные годы.
От гимназисток до разведчиц
Экспозиция выстроена хронологически.
На первом стенде – фото начала ХХ века. Вот группа учениц Калужской женской гимназии: строгие темные платья с черными фартуками и белыми кружевными воротничками.
Рядом — салонные фото калужан Казариновых, Городецких, штабс-капитана Галузинского, журнал «Нива» с картиной Алексея Харламова «Дети»: смеющиеся беззаботные девчонки плетут венки из цветов.
А далее – военный период.
Один из самых трогательных снимков: разведчица брянского партизанского отряда Клавдия Елисеева держит на руках новорожденную дочь Галю. Это 1943 год.
А вот фотография «Семья колхозника Куприянова возвращается в село Долгое»: босые взрослые и дети на себе тянут телегу с нехитрым скарбом.
-Трудности только закалили детей войны, — уверена куратор. — Сделали их устойчивее к житейским неурядицам. Я думаю, дети тяжелого времени — и военного, и экономически сложного — более живучие и успешные, чем те, кто прожил жизнь в полном комфорте.
Вторая половина ХХ века встречает зрителя знакомыми образами: ясли, детский сад, празднование Дня защиты детей, юные авиамоделисты, пионеры.
- Помните, в сентябре всегда — в колхоз на уборку урожая? Картошка, свекла, морковь, — улыбается Ирина Ермилина.
— Физически было тяжеловато, но вокруг столько веселого народа, и все проходило на позитиве. зато мы понимали, откуда овощи берутся и каким трудом они достаются.
Для младенцев
Особый раздел — витрины с вещами из детства. Самая древняя погремушка, представленная здесь, найдена в археологических раскопках и датируется первым тысячелетием нашей эры!
Она сделана из глины и до сих пор гремит. Рядом — погремушка XIV–XVI веков.
Но самое трепетное — это ткань, из которой шили вещи для младенца. Куратор лично реставрировала чепчик и распашонку, которым больше ста лет.
-Когда вещи очистились от бытовых загрязнений, оказалось, что ткани невероятно мягкие, нежные, красивые. Кружево добавлено. Это простая деревенская одежда, но все продумано и сделано с огромной любовью, — делится Ирина.
Эти вещи были найдены у святого источника Громовый колодец. Их развешивали на деревьях — в благодарность за исцеление младенца или как просьбу об этом.
Медведь, которого не утащить
Гвоздь экспозиции — большой плюшевый мишка 1940-х годов. Он сидит в плетеной коляске.
Поднять его почти невозможно: набит опилками так плотно, что переносить тяжело, можно только посадить его и играть рядом.
А вот фильмоскоп — настоящий «видеоплеер» прошлого. В баночках — пленки с диафильмами, которые смотрели под мерное жужжание проектора.
Тут же – большая кукла – мечта всех девочек. даже коробка сохранилась.
Куклы со временем прошли путь от целлулоидных с пластмассовыми волосами до мягких резиновых и современных Барби. И, конечно, герои мультфильмов — Чебурашка, Лунтик.
Букварь и карточки на продукты
Школе посвящен отдельный раздел. Интересно, что формы для мальчиков 1980-х годов в музее нет.
Куратор говорит, что мальчишки, в отличие от более бережливых и аккуратных девочек, снашивали ее так, что она не сохранилась.
Поэтому на выставке только школьная форма девочек – повседневная с черным фартуком и праздничная – с белым.
Кстати, если посмотреть, как выглядели гимназистки начала ХХ века, то можно заметить, что форма у них была такая же, как и у советских девчонок.
Получается, что форму с фартуком мы проносили почти весь век.
Есть здесь и буквари, и прописи 1949 года: девочка написала диктант и получила тройку за две ошибки.
А на стенде 1990-х — карточки на продукты, которые выдавали семье. Помните такое время?
Ребенок - всегда ребенок
Выставка в Доме Батенькова — это не просто собрание экспонатов. Это повод поговорить с самим собой.
-Какое бы сложное ни было время, мы вспоминаем свое детство с радостью. Солнце, папа, мама, игрушки. Иногда шарик от подшипника — уже игрушка, — говорит Ирина Ермилина.
— Наша выставка для того, чтобы кто-то вспомнил свое, а кто-то узнал то, чего он не пережил, но оно было. Мне бы хотелось, чтобы здесь рождались размышления о детстве.
О том, как было раньше и что ушло. А может, ушло что-то нужное?
Выставка «Детство. Вчера и сегодня» в Доме Батенькова будет работать до 10 сентября. Здесь можно вспомнить себя маленьким. 0+
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