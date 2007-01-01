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Фильмоскоп, Чебурашка, мишка, набитый опилками: а какие игрушки были у вас?

Калужанам покажут, как играли, учились и жили дети 20-х, 40-х, 80-х и 90-х годов.
Светлана Теплякова
14.06, 19:00
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Фото автора и из архива Калужского объединенного музея-заповедника.
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Каким было детство 20, 30 или даже 100 лет назад?

Чем играли наши бабушки и чем восхищались мы сами в 90-е?

В Доме Батенькова открылась удивительная выставка, которая стирает время и возвращает посетителей в самую светлую пору жизни.

На стенах — десятки фотографий, в витринах — игрушки, а в центре зала — большая композиция из детских вещей разных лет. Уже на вернисаже гости, перешептывались:

— У меня был точно такой Чебурашка!

— А у меня - детская телефонная связь, продавался набор из двух телефонов. Мы с подругой из соседней квартиры провод протянули, звонили друг другу и «секреты» обсуждали.

— А это фильмоскоп? У нас был немного другой...

Задумка экспозиции — показать, как менялся мир ребенка за последние сто лет: от начала ХХ века до двухтысячных.

Фильмоскоп , баночки с фильмами и детская швейная машинка.
Фильмоскоп , баночки с фильмами и детская швейная машинка.

Фотографии размещены хронологически: 20–30-е годы, суровые 40-е, оттепель 60-х, застойные 80-е и знакомые всем 90-е.

Почему это важно? Ответ дает куратор выставки Ирина Ермилина:

-Мы хотели показать этой выставкой, как дети выглядели тогда и как сейчас, какими игрушками играли тогда и сейчас. Не могли пропустить и школу, так как это огромная часть жизни и важные события, которые происходили в разные годы. 

На открытии выставки гости вспоминали свое детство.
На открытии выставки гости вспоминали свое детство.
Ирина Ермилина провела экскурсию по экспозиции.
Ирина Ермилина провела экскурсию по экспозиции.

От гимназисток до разведчиц

Экспозиция выстроена хронологически.

На первом стенде – фото начала ХХ века. Вот группа учениц Калужской женской гимназии: строгие темные платья с черными фартуками и белыми кружевными воротничками.

Рядом — салонные фото калужан Казариновых, Городецких, штабс-капитана Галузинского, журнал «Нива» с картиной Алексея Харламова «Дети»: смеющиеся беззаботные девчонки плетут венки из цветов.

А далее – военный период.

Один из самых трогательных снимков: разведчица брянского партизанского отряда Клавдия Елисеева держит на руках новорожденную дочь Галю. Это 1943 год.

Клавдия Елисеева с дочкой Галиной.
Клавдия Елисеева с дочкой Галиной.

А вот фотография «Семья колхозника Куприянова возвращается в село Долгое»: босые взрослые и дети на себе тянут телегу с нехитрым скарбом.

Комсорг полка старший лейтенант Петраченко читате жителям освобожденной Жиздры советскую газету. Фото М. Савина, 1943 год.
Комсорг полка старший лейтенант Петраченко читате жителям освобожденной Жиздры советскую газету. Фото М. Савина, 1943 год.

-Трудности только закалили детей войны, — уверена куратор. — Сделали их устойчивее к житейским неурядицам. Я думаю, дети тяжелого времени — и военного, и экономически сложного — более живучие и успешные, чем те, кто прожил жизнь в полном комфорте.

Вторая половина ХХ века встречает зрителя знакомыми образами: ясли, детский сад, празднование Дня защиты детей, юные авиамоделисты, пионеры.

- Помните, в сентябре всегда — в колхоз на уборку урожая? Картошка, свекла, морковь, — улыбается Ирина Ермилина.

— Физически было тяжеловато, но вокруг столько веселого народа, и все проходило на позитиве. зато мы понимали, откуда овощи берутся и каким трудом они достаются.

Пионеры приветствуют делегатов ХIII съезда ВЛКСМ, 1958 год.
Пионеры приветствуют делегатов ХIII съезда ВЛКСМ, 1958 год.
В детском саду пос. Середейский Калужской области, 1958 год. Фотограф Спиридонов.
В детском саду пос. Середейский Калужской области, 1958 год. Фотограф Спиридонов.
Детские ясли колхоза «Путь к коммунизму» Дзержинского района, 1970 г.
Детские ясли колхоза «Путь к коммунизму» Дзержинского района, 1970 г.

Детский праздник в Козельске , 1985 год.
Детский праздник в Козельске , 1985 год.
Улановская школа Медынского района, 1970 г.
Улановская школа Медынского района, 1970 г.

Для младенцев

Особый раздел — витрины с вещами из детства. Самая древняя погремушка, представленная здесь, найдена в археологических раскопках и датируется первым тысячелетием нашей эры!

Она сделана из глины и до сих пор гремит. Рядом — погремушка XIV–XVI веков.

Но самое трепетное — это ткань, из которой шили вещи для младенца. Куратор лично реставрировала чепчик и распашонку, которым больше ста лет.

-Когда вещи очистились от бытовых загрязнений, оказалось, что ткани невероятно мягкие, нежные, красивые. Кружево добавлено. Это простая деревенская одежда, но все продумано и сделано с огромной любовью, — делится Ирина.

Эти вещи были найдены у святого источника Громовый колодец. Их развешивали на деревьях — в благодарность за исцеление младенца или как просьбу об этом.

Медведь, которого не утащить

Гвоздь экспозиции — большой плюшевый мишка 1940-х годов. Он сидит в плетеной коляске.

Поднять его почти невозможно: набит опилками так плотно, что переносить тяжело, можно только посадить его и играть рядом.

А вот фильмоскоп — настоящий «видеоплеер» прошлого. В баночках — пленки с диафильмами, которые смотрели под мерное жужжание проектора.

Тут же – большая кукла – мечта всех девочек. даже коробка сохранилась.

Куклы со временем прошли путь от целлулоидных с пластмассовыми волосами до мягких резиновых и современных Барби. И, конечно, герои мультфильмов — Чебурашка, Лунтик.

Букварь и карточки на продукты

Школе посвящен отдельный раздел. Интересно, что формы для мальчиков 1980-х годов в музее нет.

Куратор говорит, что мальчишки, в отличие от более бережливых и аккуратных девочек, снашивали ее так, что она не сохранилась.

Поэтому на выставке только школьная форма девочек – повседневная с черным фартуком и праздничная – с белым.

Кстати, если посмотреть, как выглядели гимназистки начала ХХ века, то можно заметить, что форма у них была такая же, как и у советских девчонок.

Получается, что форму с фартуком мы проносили почти весь век.

Есть здесь и буквари, и прописи 1949 года: девочка написала диктант и получила тройку за две ошибки.

А на стенде 1990-х — карточки на продукты, которые выдавали семье. Помните такое время?

Г. Еромлаева, ученица 4 класса калужской женской гимназии.
Г. Еромлаева, ученица 4 класса калужской женской гимназии.
Форма гимназисток начала века.
Форма гимназисток начала века.
А это советская форма 1980-х годов.
А это советская форма 1980-х годов.
Урок биологии в школе №26. Фото А. Пашина, 1984 год.
Урок биологии в школе №26. Фото А. Пашина, 1984 год.

Ребенок - всегда ребенок

Выставка в Доме Батенькова — это не просто собрание экспонатов. Это повод поговорить с самим собой.

-Какое бы сложное ни было время, мы вспоминаем свое детство с радостью. Солнце, папа, мама, игрушки. Иногда шарик от подшипника — уже игрушка, — говорит Ирина Ермилина.

— Наша выставка для того, чтобы кто-то вспомнил свое, а кто-то узнал то, чего он не пережил, но оно было. Мне бы хотелось, чтобы здесь рождались размышления о детстве.

О том, как было раньше и что ушло. А может, ушло что-то нужное?

Выставка «Детство. Вчера и сегодня» в Доме Батенькова будет работать до 10 сентября. Здесь можно вспомнить себя маленьким. 0+

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