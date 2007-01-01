В Калуге нежилые помещения Гостиного двора адаптируют под современное использование

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщило о выдаче разрешения на проведение работ по приспособлению для современного использования нежилых помещений объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора».

Об этом 15 июня сообщил начальник управления Евгений Чудаков.

Работы пройдут в здании 1784 года постройки на улице Ленина, 118. Их цель — сохранить исторический облик постройки и приспособить внутренние помещения для современных нужд.

За процессом будут следить технический, авторский и государственный надзоры.