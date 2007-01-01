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Общество

В Калуге нежилые помещения Гостиного двора адаптируют под современное использование

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщило о выдаче разрешения на проведение работ по приспособлению для современного использования нежилых помещений объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора».
Ольга Володина
15.06, 14:58
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Об этом 15 июня сообщил начальник управления Евгений Чудаков.

Работы пройдут в здании 1784 года постройки на улице Ленина, 118. Их цель — сохранить исторический облик постройки и приспособить внутренние помещения для современных нужд.

За процессом будут следить технический, авторский и государственный надзоры.

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