За неделю в Калужской области от клещей пострадали 239 человек

С 8 по 14 июня в больницы Калужской области обратились 239 человек, которых укусили клещи.

Среди пострадавших 47 детей. За аналогичную неделю прошлого года было 234 случая, в том числе у 23 детей. Всего с начала 2026 года зафиксировано 1409 укусов, среди них 288 детей.

Чаще всего клещи активничали в Калуге - 167 случаев. Также в Дзержинском районе (18), Людиновском (8), Кировском и Козельском (по 7), Ферзиковском (7). Единичные случаи отмечены в Барятинском, Боровском, Жиздринском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском округах.

За неделю исследовали 262 клеща. Из них 154 сняли с людей - в 48 случаях нашли возбудителя болезни Лайма. Ещё 108 клещей собрали в природе - из них 22 оказались заражёнными.

С начала года исследовали 1211 клещей: 1102 сняли с людей (22,2% инфицированы), 109 взяли из природы (9% заражены).

В 2026 году уже зарегистрировали 6 случаев болезни Лайма. В прошлом году за тот же период было 11 случаев.