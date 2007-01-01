За неделю в Калужской области от клещей пострадали 239 человек
Среди пострадавших 47 детей. За аналогичную неделю прошлого года было 234 случая, в том числе у 23 детей. Всего с начала 2026 года зафиксировано 1409 укусов, среди них 288 детей.
Чаще всего клещи активничали в Калуге - 167 случаев. Также в Дзержинском районе (18), Людиновском (8), Кировском и Козельском (по 7), Ферзиковском (7). Единичные случаи отмечены в Барятинском, Боровском, Жиздринском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском округах.
За неделю исследовали 262 клеща. Из них 154 сняли с людей - в 48 случаях нашли возбудителя болезни Лайма. Ещё 108 клещей собрали в природе - из них 22 оказались заражёнными.
С начала года исследовали 1211 клещей: 1102 сняли с людей (22,2% инфицированы), 109 взяли из природы (9% заражены).
В 2026 году уже зарегистрировали 6 случаев болезни Лайма. В прошлом году за тот же период было 11 случаев.
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