В деревне Большое Алешино будут бороться с борщевиком

В понедельник, 25 мая, жительница деревни Большое Алешино Мещовского округа рассказала о проблеме с борщевиком.

По её словам, поля в округах зарастают.

— Когда начнется обработка борщевика? - интересуется женщина. - В деревне Большое Алешино Мещовского округа борщевик уже скоро будет выше людей!

— В Мещовском округе борьба с борщевиком уже идёт, - комментирует ситуацию администрация Мещовского округа. - Сейчас проводим механическую обработку общественных пространств. В деревне Большое Алешино в июне запланирована химическая обработка борщевика. Обращаем внимание, что муниципалитет обрабатывает общественные территории. Собственники земельных участков обязаны самостоятельно обрабатывать свои земельные участки и прилегающие территории от борщевика.