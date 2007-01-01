Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В деревне Большое Алешино будут бороться с борщевиком
Общество

В деревне Большое Алешино будут бороться с борщевиком

Евгения Родионова
26.05, 09:45
1 385
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 25 мая, жительница деревни Большое Алешино Мещовского округа рассказала о проблеме с борщевиком.

По её словам, поля в округах зарастают.

— Когда начнется обработка борщевика? - интересуется женщина. - В деревне Большое Алешино Мещовского округа борщевик уже скоро будет выше людей!

— В Мещовском округе борьба с борщевиком уже идёт, - комментирует ситуацию администрация Мещовского округа. - Сейчас проводим механическую обработку общественных пространств. В деревне Большое Алешино в июне запланирована химическая обработка борщевика. Обращаем внимание, что муниципалитет обрабатывает общественные территории. Собственники земельных участков обязаны самостоятельно обрабатывать свои земельные участки и прилегающие территории от борщевика.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
75%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFmdncxZ1lsMTNMQnZhU2xyRDFVK1E9PSIsInZhbHVlIjoibHZyZzNVQnowM3puKzlqVWNRNjErV3IrYlY3MXA0RTJiVTUzYnczUVRQdVM4V0FDQ1o0RDFGd0ZBWXFMaktpamRacUltRmRpNWhnQ2xJU1QwZWJpMkNKaExZWkNkNEFYQkM2VVpJVm5ZZXVYa0E1QkpabklJL2h3RndBcnpCVTZFRG5xSzk2SXBUOTJGQkNIc2ZNMlk5SkJQbncyZWMrQ1dtc1prTk9TM2R2VHh5UnRxS2s3aDIzWm92WS9DeUErNExvSmhCYkxFVk83bUYvSTd3SmVvcW5wOUhIR1luK1FUM3RlTCtDQVdBQjAzakovb2p5bHRDcGJxSDlqQjBLbHQyUWg3N09aUDFZRC9KTEsrVzZ3U0owcldseUl0YVJhbURkbGZWdnF2dzQ2VGhFWFhncUxWSVpMcm83dmhMd2c3U3JPNVdFWTJqanFTcU4rdzlneHY4di8xbXBOaGVpa3k4Q05LdHQxSlljWjg5VmI2ZnR2QnlOREJHUEYrL1ZFRDFvTVZvY3JXMElYd2UydnRyNW5iNGJidEx4UmFXSFBZMVlxalRaYjVFTUE0UUo3RlRtelNyc0syLys1dUtHOCIsIm1hYyI6ImZmZWNmZDM1MmE1NWE4MDY1MmZjMTRlYzAzZGI5MjI5ZTJjZjA1YTA1NDU1ZTVkOGE4MjhjNzdiNWY1ODFlNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJaUTVJaVVRNk5ZTFVnN01qOUlLWHc9PSIsInZhbHVlIjoiaDBwTWFRQTY1ZGc0K09NN3I1Q3diTWNmZ1FFSHFPVmNpQVMxZ2JKKzJkTUlFQTVkN2FndUl6WmFyN3RrNWxpa01JdXFZMTF0N2NpYTQ1MUNPR0p3K1pzMVY3d3haVHAvYWtzWWM2MGQ4ZklHN1YyTVJoM2tsUkNhYW4xbk5ZZTFMeUNiQkpVaEhLQ2ZOWGt0Y2UxVFBtU085OHZ5YkJ5bHBJTi9mb0VyVmx4SVNiS2g2eUF1UDRUdDg2eVp0MEJJNEdiSVFVT0RYanB3V25UdUhla2FpcGxmT0d4cU4vZC9kRXAwOURVWGdSSStod1JpbW5nc2p0M2hQQ0xPcnlVU1M4REdwQTlzN04xM09kVXhpa0twWkpWTEhnYnVITEJtWDRRRkVyaVI5RVcySEE3WnloRUIzTGRHNDFsalFvNVJadXFIckRSL0UwdWw0bnpjcHlRaUdHRGlWRnFPLzUxR3UxbEFDSmdUQlBjZ0hrbFJ5bmllSmxvOEdwSmVqeXFkMmhjUEJGeEd1aUN2OFZBVlorb0poNitOVGkzQjc1S2xtNHpNNitpY2VIWmtKUHFQYXNVVVF4bC9hc1h4RTNmakZOZG93c3BJZmp5SWtJc1JkdVlmTG9aczJZMm4raXJYdlRZeTdiY1g0ekxOUU5JL3VrVDYwMzloc0FqYkZTZTJPV0I2UldSMytSa0pkLzlsN3pXcGgxVjlCUXV2ZXIzV2xUNEtDS3BzY0lHY2JGYlVTM1h4dFUwYUplRWRaSVB4VTVreTJNWGdKZlVQVVZWR2pwc2hnNmtNNUVtL0tCUWdxNXg0TGZsay9UOXBCdTBiU2hPKzk2Qk1nUWNHT09YbCIsIm1hYyI6IjEwMzY0MTYwYzkyNjU4MjNmNWJkNzgwMDMxNDlkYTJhNDE5ODU4NmQyMjE1ZjY3MzlhOWIwMzY4YWI3ZjA1ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+