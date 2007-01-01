В Калужской области ожидается прохладная погода

Ольга Володина

В первый рабочий день недели, 15 июня, в регионе будет не по-летнему прохладно.

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Ольга Володина 597 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Синоптики прогнозируют дождь. Утром столбики термометров поднимутся до +15 градусов, днём воздух прогреется всего до +17. Ветер подует с юга, в течение дня несколько раз поменяет направление и вечером сменится на западный – 3-7 метров в секунду. Давление составит 736 миллиметров ртутного столба.