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В Калужской области ожидается прохладная погода

В первый рабочий день недели, 15 июня, в регионе будет не по-летнему прохладно.
Ольга Володина
15.06, 06:07
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Синоптики прогнозируют дождь.

Утром столбики термометров поднимутся до +15 градусов, днём воздух прогреется всего до +17.

Ветер подует с юга, в течение дня несколько раз поменяет направление и вечером сменится на западный – 3-7 метров в секунду.

Давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

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