Нейросеть показала новогоднюю Калугу в стиле Красной Огненной лошади
На этой неделе стартовала подготовка к Новому году: поставили первую ёлки, начали готовить каток на площади Старый торг. Калуга начинает надевать новогодний наряд.
А что, если бы главной темой украшений стал символ наступающего года- Красная Огненная Лошадь?
Мы попросили нейросеть украсить знакомые места в городе в этом стиле.
Одна из достопримечательностей города у Калужской областной филармонии на улице Ленина, представляющая собой крупногабаритную скульптуру в форме музыкального инструмента.
Знаменитая калужская виолончель получила мощный заряд стихии! В её облике теперь бьется сердце Красной Лошади. Нейросеть украсила инструмент красными линиями и огонёчками.
Теперь он излучает динамику и мощь, превращаясь из культурного объекта в символ неудержимого движения вперёд.
Кажется, стоит прикоснуться к струнам, и они зазвучат не музыкой, а ржанием Огненной Лошади, наполняя пространство вихрем страсти, силы и неукротимой энергии наступающего года.
В центре Калуги, на пешеходной улице, на стене торгового центра, находятся часы, а под ними - кованная девушка с зонтиком, напоминающая Мэри Поппинс.
Знакомый образ преобразился, вобрав в себя всю мощь стихии года. Нейросеть сделала девушку с зонтиком огненной красавицей с лошадками по обеим сторонам.
Нежность, закалённая в огне. Готовы к такому году?
Калужский драмтеатр нейросеть увидела в огненной маске: золотые кони стали главными актёрами, словно вырванные из новогодней сказки, летают между колоннами, а красные фонари, висящие над лестницей, горят, как яркие реплики в спектакле.
P.S. Не забудьте постучать по ступенькам: говорят, лошади шлют удачу тем, кто верит в чудеса на сцене и за её пределами.
Мультимедийный фонтан в парке театра юного зрителя.
Красные Огненные Лошади, созданные нейросетью, «превратили» воду в танцующее пламя.
Три коня, замершие в прыжке, будто сказочные персонажи, несутся сквозь огненную арку- их световые следы отражаются в огоньках, превращая картинку в спектакль для тех, кто верит в чудеса. 2026-й начинается не с календаря, а с нового огненного ритма жизни.
На входе в парк культуры и отдыха нейросеть «вышила» красные узоры.
Дед Мороз и Снегурочка с легким налетом гигантизма, одетые в огненном стиле 2026 года, встречают гостей парка.
Ночная Калуга превратилась в сказку, где история и фантазия сплелись в пылающий узор.
Гостиные ряды - гордость старинного города благодаря нейросетевому чуду, вдохновленному символом года: Красной Огненной Лошадью горят, как живой огонь.
Нейросеть увидела каменный мост Калуги в огненном ритме: старинный мост, молчаливый свидетель историй, вдруг ожил: нейросеть добавила бегущих Красных Огненных Лошадей.
Куда они бегут? Может быть в звенящую снежную даль?
Калужский Дом музыки нейросеть окутала синим мерцанием, а над фасадом взлетела Красная Огненная Лошадь.
Её копыта как будто готовы биться в ритме невидимой симфонии.
нейросеть превратила улицу Ленина в яркую пешеходную зону: фонари горят, как бегущие сердца, а здания, обвитые огненными узорами, шепчут, что 2026-й уже идёт к нам.
Усадьба Золотарёвых, где история бежит на огненных копытах.
Старинные стены краеведческого музея нейросеть нарядила в огненные гирлянды. Лошадка у входа как будто предлагает прикоснуться к светящейся гриве на удачу в будущем году.
