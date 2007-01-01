Нейросеть показала новогоднюю Калугу в стиле Красной Огненной лошади

На этой неделе стартовала подготовка к Новому году: поставили первую ёлки, начали готовить каток на площади Старый торг. Калуга начинает надевать новогодний наряд.

А что, если бы главной темой украшений стал символ наступающего года- Красная Огненная Лошадь?

Мы попросили нейросеть украсить знакомые места в городе в этом стиле.

Одна из достопримечательностей города у Калужской областной филармонии на улице Ленина, представляющая собой крупногабаритную скульптуру в форме музыкального инструмента.

Знаменитая калужская виолончель получила мощный заряд стихии! В её облике теперь бьется сердце Красной Лошади. Нейросеть украсила инструмент красными линиями и огонёчками.

Теперь он излучает динамику и мощь, превращаясь из культурного объекта в символ неудержимого движения вперёд.

Кажется, стоит прикоснуться к струнам, и они зазвучат не музыкой, а ржанием Огненной Лошади, наполняя пространство вихрем страсти, силы и неукротимой энергии наступающего года.

В центре Калуги, на пешеходной улице, на стене торгового центра, находятся часы, а под ними - кованная девушка с зонтиком, напоминающая Мэри Поппинс.

Знакомый образ преобразился, вобрав в себя всю мощь стихии года. Нейросеть сделала девушку с зонтиком огненной красавицей с лошадками по обеим сторонам.

Нежность, закалённая в огне. Готовы к такому году?

Калужский драмтеатр нейросеть увидела в огненной маске: золотые кони стали главными актёрами, словно вырванные из новогодней сказки, летают между колоннами, а красные фонари, висящие над лестницей, горят, как яркие реплики в спектакле.

P.S. Не забудьте постучать по ступенькам: говорят, лошади шлют удачу тем, кто верит в чудеса на сцене и за её пределами.

Мультимедийный фонтан в парке театра юного зрителя.

Красные Огненные Лошади, созданные нейросетью, «превратили» воду в танцующее пламя.

Три коня, замершие в прыжке, будто сказочные персонажи, несутся сквозь огненную арку- их световые следы отражаются в огоньках, превращая картинку в спектакль для тех, кто верит в чудеса. 2026-й начинается не с календаря, а с нового огненного ритма жизни.

На входе в парк культуры и отдыха нейросеть «вышила» красные узоры.

Дед Мороз и Снегурочка с легким налетом гигантизма, одетые в огненном стиле 2026 года, встречают гостей парка.

Ночная Калуга превратилась в сказку, где история и фантазия сплелись в пылающий узор.

Гостиные ряды - гордость старинного города благодаря нейросетевому чуду, вдохновленному символом года: Красной Огненной Лошадью горят, как живой огонь.

Нейросеть увидела каменный мост Калуги в огненном ритме: старинный мост, молчаливый свидетель историй, вдруг ожил: нейросеть добавила бегущих Красных Огненных Лошадей.

Куда они бегут? Может быть в звенящую снежную даль?

Калужский Дом музыки нейросеть окутала синим мерцанием, а над фасадом взлетела Красная Огненная Лошадь.

Её копыта как будто готовы биться в ритме невидимой симфонии.

нейросеть превратила улицу Ленина в яркую пешеходную зону: фонари горят, как бегущие сердца, а здания, обвитые огненными узорами, шепчут, что 2026-й уже идёт к нам.

Усадьба Золотарёвых, где история бежит на огненных копытах.

Старинные стены краеведческого музея нейросеть нарядила в огненные гирлянды. Лошадка у входа как будто предлагает прикоснуться к светящейся гриве на удачу в будущем году.