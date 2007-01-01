В Калуге запланировали реставрацию дома в центре города

Согласована проектная документация на реставрацию и приспособление для современного использования объекта федерального значения – жилого дома ХIХ на улице Театральной, 43/8.

Здание выходит главным (западным) фасадом на улицу Кропоткина и южным – на улицу Театральную.

- «Ансамбль жилых домов», XIX в., к которому относится «Жилой дом» XIX в., составляет сплошной фронт застройки южного фланга квартала, ограниченного улицей Театральной и площадью Старый Торг. «Жилой дом» в начале 19 в. находился во владении купеческой семьи Фалеевых. Архитектор – Василий Петрович Стасов, - рассказали 25 мая в Управлении по охране объектов культурного наследия. - В 1965 году, в процессе проведения капитального ремонта, был надстроен третий этаж, а внутренняя планировка помещений была изменена, при этом несущие стены остались нетронутыми.

Здание является многоквартирным жилым домом. Реставрация пройдет в рамках региональной программы капитального ремонта.