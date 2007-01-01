Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге запланировали реставрацию дома в центре города
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге запланировали реставрацию дома в центре города

Дмитрий Ивьев
25.05, 12:34
0 553
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Согласована проектная документация на реставрацию и приспособление для современного использования объекта федерального значения – жилого дома ХIХ на улице Театральной, 43/8.

Здание выходит главным (западным) фасадом на улицу Кропоткина и южным – на улицу Театральную.

- «Ансамбль жилых домов», XIX в., к которому относится «Жилой дом» XIX в., составляет сплошной фронт застройки южного фланга квартала, ограниченного улицей Театральной и площадью Старый Торг. «Жилой дом» в начале 19 в. находился во владении купеческой семьи Фалеевых. Архитектор – Василий Петрович Стасов, - рассказали 25 мая в Управлении по охране объектов культурного наследия. - В 1965 году, в процессе проведения капитального ремонта, был надстроен третий этаж, а внутренняя планировка помещений была изменена, при этом несущие стены остались нетронутыми.

Здание является многоквартирным жилым домом. Реставрация пройдет в рамках региональной программы капитального ремонта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp2YjViOGVwdmFkWk8yNU5aYmVlRmc9PSIsInZhbHVlIjoiSDZCWlNjNERSMkdrQWtYSUpabmYwU0ZtM1Rnemd4aG5qU0VJSkVRVGdLSWVaMnk3cVk5M1ZyKzYwWWt0c1p2OGdJOXhVKzQ1UkkwTkUwWEhxWTRLOEtKMzVYMnY4eUhRdWtEd2Nrb3pzdG5jaFRYOVdqaHlOSEsxSGVkR2dQdFFOSGtyYU1UNW5zWERzT0RueVphZmEwa29sRzk2T0EvQSs3d3g5elJNazg2eFVpZWFBR3F0aVBBTUdhVUZWWFpwOVFVVkkxOTZRUlFrQUFVQzh0TzhhczVUZ3JaaU1LNGUvQlZyR0xXaVpWY0tPcVBta2IwNFN2enFEWkduUTlhV3NsaEdVQTJDWDNqUWlwSmEzT21FbjZscVNFTWlrRUlXNTExczFSTGkvdGFsV3ZTczRaNG0rb1hmbEpFRnlPZG5LUElkS0UzK2VUVlRLZHFmY01CK2lNbVlkMTByam1tMkJ0aXJxOVJQVmIxRmJJcWIyK0FPeEhtQllRTWxhRG9EUHZDejZkTmtqNVJ0WjVXNCt5SEZpRytmVFRwT3lvMXVSMDk2Vzg4MllxODJQTlRuTFUxamhCbldHSENwNHJHNyIsIm1hYyI6IjM3MTVmOTBlM2I4OWEyNGZiNjE4NzcxNmY2MjJiMDEzYzBlYzE3Y2MzZWI4NjY1MDRlYmU1NzA5YjQzNjgxNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlB2eExDVHNxaTJnUHhBaVViczUwUWc9PSIsInZhbHVlIjoiSGUxSTRDWURjK0NySWxwUnRwRzNpT1NEaFVzOHpXVWE2NkhmK0NETi9TSVhuUDNkZzhUWEZaZEpNRjYwbXIxSGxBTUhad29RY2hsOGdGdHREM25xVWdrbTVHdlpST2djWjJSYk8vOWVUZlFvb2ZzV1ZqVHNwY1RCdjdndU0vSnF5bkUrQlBkaDNxQXVIZVpoMk1pYXhFNUEvK1JkU1k2VE5nanBNWXNUbmh1aDRINVpkNlNnNW52NFBhVG9pSGxCcFNoWm5BSzlGSW50NU95eE8ySktQcEdIUUQ4U0dZdVVwYkRzL21hMWpEZThFeHd6V1UzcWNhSGtON0xlMi83VUVUUGpZWWloWnpZWUVlQXJLcXpVRFFEbGkrNERCckx3OEhRb2dnazhVQmhhUENtbGpHUEh3Uk5jWHN6WnBJdnFGK3p5QjRYR3ZZM3pXSi9ydVpOR0Fyb0Jzd0hZMERma0xwRFNiUDFibURLY1pwN3p3eXlBazV6VkFUaGxybmtlS2hIRjByUG5RZ2h3YnFOVks3d1g2QjJhUU1UU3JUQ2ZBQklvcXA4ZWdJTFg5TFRHTVhEbmtOdFVId1d3UDd0Ykc2NXgySitvb3laZjJOeW9pU2FUTnNIOTZFaUNVM2ZhU1Fld2lNdVo2N253aFByUWoralRNWDNBdStOUjc4YkJ3eC9HWXg1cHY5cll0MGRmNytUalU0a3hxT256UEVnLzV3T1huejQyVS9UNXVMM28xcC8rVC9pV3NjRGQ0V0JqU1IxM2wvNUJ1ekp2SEJZY0d4aXY1dFdDSmVGVW5SbUNzbmpINU44cTMvTXRYVk1laURqVzVmNmR2Y0VwaXJXMCIsIm1hYyI6ImQ4NDhiYzhkMmY3NDY0ZGNhOGEwY2JlOTJjYWQyMjIxM2QzMDgwZjlmMWMxZWIyZmM0MzhiNDVlODY1M2JkODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+