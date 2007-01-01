Калужанин выиграл чемпионат ЦФО по авиамодельному спорту
Евгений Балин из Калуги завоевал «золото» чемпионата ЦФО по авиамодельному спорту. Об этом рассказали 25 мая в региональном министерстве спорта.
Соревнования прошли в Кировском округе: за звание сильнейшего в классе кордовых пилотажных моделей (категория F-2B) боролись 15 спортсменов. Приехали мастера из Московской, Смоленской, Белгородской и Калужской областей, а также из Санкт-Петербурга и Тольятти.
В упорной борьбе именно Евгений Балин показал лучший результат и стал чемпионом округа.
