Калужанин выиграл чемпионат ЦФО по авиамодельному спорту

Дмитрий Ивьев
25.05, 15:34
Евгений Балин из Калуги завоевал «золото» чемпионата ЦФО по авиамодельному спорту. Об этом рассказали 25 мая в региональном министерстве спорта.

Соревнования прошли в Кировском округе: за звание сильнейшего в классе кордовых пилотажных моделей (категория F-2B) боролись 15 спортсменов. Приехали мастера из Московской, Смоленской, Белгородской и Калужской областей, а также из Санкт-Петербурга и Тольятти.

В упорной борьбе именно Евгений Балин показал лучший результат и стал чемпионом округа.

