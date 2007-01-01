В Обнинске сообщили план ямочного ремонта на следующей неделе
МБУ «Благоустройство» г. Обнинск опубликовало график ямочного ремонта с 15 по 19 июня.
Ремонт дорог города:
15-16.06 – пр. Маркса;
17.06 – ул. Блохинцева;
18.06 – пр. Ленина;
19.06 – ул. Гагарина.
Ремонт внутридворовых территорий:
15-16.06 – мкр.38;
17-18.06 – ул. Энгельса;
19.06 – ул. Ляшенко.
- План может быть скорректирован в зависимости от погодных условий или в связи с возникновением непредвиденных ситуаций, - сообщают ремонтные службы.
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