В Обнинске сообщили план ямочного ремонта на следующей неделе

МБУ «Благоустройство» г. Обнинск опубликовало график ямочного ремонта с 15 по 19 июня.

Ремонт дорог города:

15-16.06 – пр. Маркса;

17.06 – ул. Блохинцева;

18.06 – пр. Ленина;

19.06 – ул. Гагарина.

Ремонт внутридворовых территорий:

15-16.06 – мкр.38;

17-18.06 – ул. Энгельса;

19.06 – ул. Ляшенко.

- План может быть скорректирован в зависимости от погодных условий или в связи с возникновением непредвиденных ситуаций, - сообщают ремонтные службы.