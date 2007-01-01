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Обнинск

В Обнинске сообщили план ямочного ремонта на следующей неделе

МБУ «Благоустройство» г. Обнинск опубликовало график ямочного ремонта с 15 по 19 июня.
Ольга Володина
14.06, 11:43
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Ремонт дорог города:

15-16.06 – пр. Маркса;

17.06 – ул. Блохинцева;

18.06 – пр. Ленина;

19.06 – ул. Гагарина.

Ремонт внутридворовых территорий:

15-16.06 – мкр.38;

17-18.06 – ул. Энгельса;

19.06 – ул. Ляшенко.

- План может быть скорректирован в зависимости от погодных условий или в связи с возникновением непредвиденных ситуаций, - сообщают ремонтные службы.

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